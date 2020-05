Kẻ gian đu dây vào tiệm vàng, trộm hơn 1 tỷ đồng

Ngày 21/5, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy bắt đối tượng đột nhập vào tiệm vàng ở khu vực lấy đi hơn 1 tỷ đồng.



Theo đó, sáng cùng ngày, chủ tiệm vàng Kim Cúc nằm trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM thức giấc. Lúc này, chủ tiệm thấy cửa hàng bị kẻ gian đột nhập và mất nhiều vàng nên báo cho công an.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L.T

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra. Trích xuất camera an ninh, công an xác định kẻ gian đột nhập từ mái nhà xuống khoảng 2h cùng ngày.

Đối tượng gom nhiều vàng rồi tẩu thoát. Chủ tiệm vàng cho biết, tài sản bị mất trị giá hơn 1 tỷ đồng.