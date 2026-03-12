Kẻ giả mạo vợ Duy Mạnh “var” từ Chu Thanh Huyền đến tọc mạch chuyện Văn Toàn - Hoà Minzy, chính chủ lên tiếng trong bất lực

Mạng xã hội những ngày gần đây xôn xao trước loạt bài đăng từ tài khoản mang tên Nguyễn Quỳnh Anh - vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Nội dung các bài viết khá “ẩn ý”, thậm chí đề cập đến nhiều câu chuyện nhạy cảm trong giới WAGs và bạn bè cầu thủ, khiến dân mạng bàn tán rầm rộ.

Trước làn sóng bàn tán, Quỳnh Anh đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô khẳng định trang Fanpage Nguyễn Quỳnh Anh là tài khoản giả mạo, không phải trang cá nhân của mình. Thậm chí, fanpage này còn chặn tài khoản thật của Quỳnh Anh khiến cô không thể theo dõi hay kiểm soát những nội dung được đăng tải dưới tên mình.

Vợ Duy Mạnh liên tiếng gấp về bài đăng của tài khoản giả mạo mình bàn chuyện Văn Toàn

Cụ thể, một fanpage mang tên Nguyễn Quỳnh Anh với lượng người theo dõi khá lớn đã liên tục đăng tải những trạng thái gây chú ý, gần đây nhất là bài viết nhắc đến chuyện tình cảm của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sau khi cô bạn thân Hoà Minzy công khai chồng quân nhân, cùng những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ bạn bè giữa anh và vợ chồng Duy Mạnh. Bài đăng còn kèm theo hình ảnh chụp chung của nhóm bạn thân tại đám cưới của cặp đôi vào năm 2020, khiến nhiều người tưởng rằng đó là chia sẻ chính thức từ phía cô.

Không chỉ dừng lại ở đó, trang giả mạo này còn đăng những nội dung khiến cư dân mạng liên tưởng đến các drama trong giới WAGs, đặc biệt là câu chuyện từng gây xôn xao liên quan đến Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải. Điều này khiến nhiều người hiểu lầm rằng Quỳnh Anh đang “var” hay bóng gió về người khác trên mạng xã hội.

Tài khoản giả mạo vợ Duy Mạnh "cà khịa" Chu Thanh Huyền

Trước tình hình ngày càng bị đẩy đi xa, bà xã Duy Mạnh từng phải đăng story giữa đêm để cầu xin cư dân mạng giúp báo cáo fanpage giả mạo. Cô cho biết trang này thường xuyên đăng những nội dung không đúng sự thật về cuộc sống của gia đình mình, khiến cô rơi vào tình huống khó xử.

Quỳnh Anh cho biết cô chỉ mong người đứng sau trang giả mạo ngừng sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình để đăng tải các nội dung sai lệch. Đồng thời, cô cũng kêu gọi cộng đồng mạng tỉnh táo trước những thông tin chưa được xác thực để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của những người liên quan.