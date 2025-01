Sáng 2/1, Công an Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hiền, 36 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Thới Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương - nghi can đánh đập dã man anh N.T.B. (40 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) sau va chạm giao thông.

Được biết, Lê Văn Hiền bị bắt khi đang ở tại một phòng trọ tại An Giang. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối với người này.

Còn anh B. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, phải sử dụng máy thở, chẩn đoán tổn thương não phức tạp ở hai bên trán, huyết áp giảm thấp và tiên lượng rất xấu.Gia đình của anh B. được bác sĩ thông báo rằng do chấn thương não nghiêm trọng, anh không thể được cứu chữa và đang cân nhắc việc đưa anh về nhà.

Clip ghi lại cảnh đối tượng Hiền đánh anh B. gục giữa đường. Nguồn: MXH

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đối tượng Lê Văn Hiền sử dụng vũ lực đánh anh B rất thương tâm ở giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8 thuộc phường Thới Hòa (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm. Nguyên nhân vụ việc sẽ được Cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ việc, theo quan điểm của luật sư Thơm, rất có thể xuất phát từ va chạm gia giao thông giữa 2 phương tiện, do bực tức và thiếu kiềm chế, đối tượng Lê Văn Hiền đã dùng vũ lực quật ngã anh B xuống đường, dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, là các vùng trọng yếu trên cơ thể.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Hậu quả anh B bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong, không thể cứu chữa được và đang được gia đình cân nhắc đưa về nhà.

Xét hành vi của đối tượng, chỉ vì mâu thuẫn do va chạm giao thông trên đường, đang tâm sử dụng vũ lực đánh nạn nhân chấn thương sọ não nặng đã cấu thành tội Giết người.

Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Trường hợp nạn nhân bị tử vong thì đối tượng sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là Tử hình.

Thời gian vừa qua, rất nhiều các vụ việc sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn va chạm giao thông đã được hệ thống Tòa án khắp cả nước xét xử rất nghiêm minh và nhận được sự đồng tình của mọi người dân.