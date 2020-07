Kẻ cướp dùng dao đâm vào đầu người phụ nữ sa lưới khi về thăm vợ, con ở Sài Gòn

Ngày 6/7, Công an quận 1, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Ngọc Duy (hay gọi là Duy "mắt nai", SN 1986, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Trước đó, rạng sáng 26/6, bà Dương Kim Thường (SN 1951) mang túi xách chứa chứa 15 triệu đồng, ĐTDĐ iPhone 6 cùng nhiều giấy tờ đi về con hẻm 178 Cô Giang, quận 1, TPHCM thì bị 1 đối tượng nam mặc áo GoViet chạy xe Ware màu đỏ dùng dao đâm vào đầu. Sau khi bà Thường bị thương, đối tượng cướp túi xách tẩu thoát.

Con dao Duy "mắt nai" sử dụng gây án.

Người dân nghe tiếng hô hoán đi ra phát hiện bà Thường bị thương nên đưa đi cấp cứu và báo công an. Công an có mặt hiện trường thu 1 con dao Thái Lan dài, đôi dép màu trắng, 1 khẩu trang… Qua trích xuất camera, công an xác định kẻ gây án mắc áo GoViet chạy xe Ware màu đỏ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định kẻ nghi vấn là Duy có 2 tiền án cướp giật tài sản và là đối tượng nghiện ma tuý. Công an tìm tới nơi Duy thuê ở đường Nguyễn Trãi, quận 1 thì người dân ở đây cho hay, Duy đi đâu không ai rõ, chỉ có chiếc xe máy Ware màu đỏ nghi vấn xe gây án.

Rà soát các mối quan hệ của Duy, công an xác định được 2 đối tượng liên quan là N.P.M. (SN 1986) và N.N.T. (SN 1987) nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận giúp đỡ cho Duy bỏ trốn. Theo đó, M. chở Duy lẩn trốn ở quận 7 và quận Thủ Đức rồi thuê xe ô tô cho Duy về tỉnh Đồng Tháp. Còn T. giúp Duy liên hệ với N.H.H. nhờ cho ở nhà.

Ngày 29/6, trinh sát công an tìm tới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì Duy đã rời khỏi địa phương. Bằng nghiệp vụ, trinh sát biết được Duy bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai. Công an đã lần theo và làm việc với T.V.T. (SN 1986).

Người này khai, chiều 30/6, Vũ (chưa rõ lai lịch) là bạn tù của T. gọi điện nhờ giúp đỡ H.. T. đồng ý nên gặp và đưa Duy đi ăn uống rồi về nhà ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nghỉ và chiều 1/7, Duy bỏ về lại TPHCM.

Duy "mắt nai" thực nghiệm lại hiện trường.

Tối 3/7, Duy tìm về phòng trọ gặp mặt vợ và con (mới sinh được 6 tháng) thì bị trinh sát công an bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ chiếc ĐTDĐ iPhone 6 của nạn nhân cùng một số giấy tờ có liên quan.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng 3 đối tượng là N.P.M., N.N.T. và T.V.T., công an đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".