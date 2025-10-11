Kể chuyện chồng Tây kháng cáo, Lan Phương được khuyên nên giữ hình ảnh cho con: Cô khẳng định ngay 1 câu cứng rắn!

Mới đây, Lan Phương chính thức ly hôn chồng Tây - anh David Duffy, giành được quyền nuôi dưỡng cả 2 con là Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024). Tuy nhiên, chồng của nữ diễn viên không đồng ý với quyết định trên, cho biết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Theo diễn viên, trong 22 ngày sau phiên sơ thẩm, cô nhiều lần hỏi David về việc kháng cáo hay không nhưng anh né tránh trả lời. Việc kéo dài thời gian làm thủ tục ly hôn khiến cô cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng tâm lý.

"Trước mắt lại là một chặng đường dài, những đêm không ngủ, tự xoa dịu nỗi căng thẳng, mệt mỏi, hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con và làm việc. Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con vẫn bị đặt vào giữa và đó là điều khiến tôi day dứt nhất", Lan Phương bày tỏ.

Cô khẳng định, bản thân vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình.

Lan Phương

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ để lại bình luận đồng cảm và cổ vũ Lan Phương cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Có người khuyên: "Dù gì mong chị giữ được hình ảnh một người bố bình thường trong mắt ngây thơ cho các con". Đáp trả lại bình luận này, Lan Phương khẳng định "chị không bao giờ nói xấu gì về bố với con em à, đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thực sự có thể làm".

Quan điểm của Lan Phương nhận được nhiều sự ủng hộ vì chạm đến một nguyên tắc quan trọng trong nuôi dạy con sau ly hôn: tách biệt mâu thuẫn của người lớn khỏi thế giới cảm xúc của trẻ. Dù quan hệ vợ chồng có đổ vỡ, nhưng cha vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ, đó là mối liên hệ máu thịt mà không ai có quyền làm tổn thương.

Nhiều chuyên gia tâm lý cũng đồng tình rằng việc nói xấu, chỉ trích người kia trước mặt con có thể để lại vết thương vô hình trong tâm hồn trẻ, khiến các em rối loạn cảm xúc, mất niềm tin và khó hình thành nhân cách tích cực. Cách Lan Phương chọn im lặng, giữ hình ảnh người bố tốt trong mắt con chính là một dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc và tình yêu thương thực sự.

Bởi lẽ, nuôi con bằng bình an quan trọng hơn thắng, thua trong một cuộc ly hôn. Khi cha mẹ có thể giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau, trẻ sẽ học được rằng tình yêu có thể kết thúc, nhưng sự tử tế và trách nhiệm thì không bao giờ nên biến mất. Và đó có lẽ cũng là điều mà Lan Phương đang cố gắng bảo vệ không chỉ cho chính mình, mà cho sự trưởng thành lành mạnh của các con.

Từ trước đến nay, Lan Phương luôn được biết đến là bà mẹ dạy con khéo. Cô cho biết, bản thân không ủng hộ việc dùng đòn roi với trẻ. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, cô bày tỏ: "Có nhiều quan điểm xưa cho rằng không được khen con, phải luôn chê bai, phê bình, đừng cho con nghĩ mình hơn được ai… để con tốt hơn.

Đúng, sau này con có thể thành công như bố mẹ muốn nhưng tận sâu trong lòng con, tổn thương từ những lần bị cha mẹ đay nghiến, chê bai vẫn sẽ còn mãi và rất rõ ràng. Người lớn hãy tự hỏi chính mình về cảm giác đó". Sau khi có Lina, Lan Phương chưa từng đánh mắng hay to tiếng, mà chỉ theo sát, động viên để khuyến khích con tự khám phá thế giới xung quanh.

Trong cuộc sống hàng ngày, nữ diễn viên theo sát, kèm cặp con học tập, chăm chỉ con đưa con đến những địa điểm tốt cho trẻ như bảo tàng, công viên,... Là một người nói được nhiều ngôn ngữ, Lan Phương cũng rất chú ý đến việc dạy ngôn ngữ cho con. Bí quyết của cô là cho con tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên, không ép buộc.

Nhờ cách giáo dục này, Lina mới 4 tuổi đã biết đọc – viết tiếng Việt và tiếng Anh, đếm số đến hàng trăm, yêu sách và thích khám phá.