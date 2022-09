Kẻ cầm đầu băng nhóm "giang hồ áo cam" đại náo quán ốc sa lưới sau hai năm lẩn trốn

Chiều 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã bắt được ba đối tượng trong vụ băng nhóm áo cam gây ra vụ hỗn chiến ở quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân hồi năm 2020.



Trong số ba đối tượng trên, công an xác định Dương Đại Trí (Trí "nhảm", 32 tuổi) và Lê Ngọc Đăng Khoa (Khoa "điên", 28 tuổi) là các đối tượng cầm đầu băng nhóm, đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Trí (ngoài cùng, bên trái), Khoa (giữa) tại cơ quan điều tra.

Theo công an, sau khi gây án, các đối tượng trốn về các tỉnh miền Tây. Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện các đối tượng đang trốn trong một ngôi nhà không số tại ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ngôi nhà nằm trong khu đất rộng khoảng 1000m2 dùng để nuôi gà, có tường rào cao 3m kiên cố bao quanh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Các đối tượng lẩn trốn bên trong, không ra ngoài mà chỉ nhận đồ tiếp tế từ một người bạn.

Vào lúc 20h30 ngày 5/9, lực lượng công an đã ập vào khống chế và bắt giữ 3 đối tượng đồng thời thu giữ 19 hung khí các loại như dao, chĩa, gậy, mã tấu,...

Dương Đại Trí (Trí Nhãm) bị bắt giữ sau 2 năm lẩn trốn.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại. Công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan vụ án nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 84 bị can.

Lê Ngọc Đăng Khoa (Khoa Điên) tại cơ quan công an.

Theo đó, Công an TPHCM đề nghị truy tố Mai Nguyễn Xuân Thành, Trần Bá Thành cùng 14 bị can khác về 3 tội danh “Cố ý gây thương tích", "Huỷ hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, Công an TPHCM còn đề nghị truy tố Hồ Chí Linh, Trần Thanh Tuấn, Phạm Anh Kiệt cùng 67 bị can khác về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, bị can Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khai nhận có mâu thuẫn với nhóm của Dương Đại Trí (ngụ quận Bình Tân) và Vương Ngọc Phát. Đây là nguồn cơn của vụ việc băng nhóm "giang hồ áo cam" đập phá quán Ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) vào tháng 6/2020.

Nhóm 'giang hồ áo cam' đập phá quán ốc. (Ảnh cắt từ clip)

Tháng 6/2020, Hồ Chí Linh bị đánh khi đi trên đường ở Bình Tân. Linh nghi ngờ nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành nên đã gọi điện cho nhóm của Vương Ngọc Phát đi trả thù. Đêm 4/6/2020, nhóm của Linh kéo đến nhà Thành. Tuy nhiên Thành không có nhà, sau đó Thành xem lại camera và tập hợp nhóm đi tìm Phát để trả thù.

Cụ thể xuất phát từ một vụ việc mâu thuẫn, Thành và Phát nhắn tin khiêu khích, hẹn gặp nhau "ăn thua". Sau đó, Thành đăng lên mạng xã hội về "cuộc hẹn" với đối thủ. Bạn của Thành biết tin đã tụ tập lôi kéo nhiều người, hẹn cùng đi giúp Thành.

Dương Đại Trí (ngụ quận Bình Tân) là đàn anh của Thành, cũng kêu người đi giúp sức. Sau đó, nhóm của Thành tụ tập tại một địa điểm ở huyện Bình Chánh, quy ước mặc áo cam để tránh bị nhầm lẫn với nhóm đối thủ.

Sau khi nghe ngóng nhóm của Phát ở gần quán Ốc Hương nên cả băng áo cam của Thành kéo đến quán này để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc hàng trăm đối tượng mặc áo cam cầm hung khí gây náo loạn đã khiến dư luận thời điểm đó hết sức bức xúc.