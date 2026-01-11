Kẻ bị ghét nhất Trung Quốc khoe bị fan cuồng quấy rối: MXH đồng loạt kêu bốc phét, ai gu mặn lắm mới mê

Mới đây, Vu Chính đã lại một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nam biên kịch kiêm nhà sản xuất chia sẻ việc bị sasaeng fan (fan cuồng) quấy rối. Theo đó, Vu Chính kể rằng ở phòng tập, có một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang đã bám lấy và chụp ảnh anh. Khi mà Vu Chính gọi cho người ở phòng tập, anh nhận được thông tin fan cuồng này không chỉ theo dõi mà còn giả danh trợ lý.

Vu Chính chia sẻ câu chuyện bị fan cuồng theo dõi và vấp phải những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nếu đây là câu chuyện của một diễn viên hay thần tượng nào đó, hẳn cộng đồng mạng sẽ bày tỏ sự cảm thông. Tuy nhiên vì mọi thứ được chia sẻ bởi Vu Chính - người bị ghét nhất nhì showbiz Trung Quốc sau vô số những phát ngôn gây tranh cãi, những chiêu trò trên mạng xã hội, thế nên chẳng có sự đồng cảm nào được thể hiện cả.

Trái lại, cư dân mạng xem đây như một trò cười. Không ít người cho rằng nam biên kịch đã bịa ra câu chuyện này nhằm thu hút sự chú ý, số khác lại mỉa mai Vu Chính "ảo tưởng sức mạnh" vì có khi đó là anti-fan, còn nói ai phải gu mặn lắm mới có thể làm fan của nhân vật tai tiếng này.

Không ít người đã để lại những bình luận chê bai, mỉa mai nam biên kịch.

Đây là điều dễ hiểu vì Vu Chính vốn là nhân vật tai tiếng và bị nhiều người ghét.

Một vài bình luận của netizen: - Trời ơi tới mức này luôn hả, còn có cả sasaeng fan nữa, đúng là giải trí vượt chỉ tiêu. - Vu Chính bao năm vẫn ảo tưởng sức mạnh. - Ông này hài thiệt, cũng biết bịa chuyện gây cười cho mọi người nữa cơ. - Sau vụ Hồng tỷ thì tui nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu ai đó gu siêu mặn. - Vu Chính đúng bất chấp cái gì cũng nói được để duy trì độ nổi tiếng trên mạng nhỉ, phim thì không tập trung vào mà làm cho ra hồn đi. Ông này nổ hoài có tiếng đấy nhưng mà danh tiếng xấu, người ta xem là trò cười không.

Bên cạnh câu chuyện có fan cuồng theo dõi nói trên, thời gian gần đây Vu Chính còn gây chú ý lớn khi góp mặt trong dự án phim cổ trang Kim Ngô Bất Cấm với vai trò diễn viên - điều mà có lẽ không ai có thể ngờ tới nổi. Được biết, Vu Chính đóng vai phụ là một tướng quân, thậm chí có cả couple của riêng mình.

Người được chọn để trở thành "người tình màn ảnh" của vị biên kịch tai tiếng là Trương Tuệ Văn. Không những đóng chung, hai người còn có cảnh hôn và cảnh này được cho là do chính Vu Chính thiết kế. Tuy nhiên, công chúng sau khi nghe được thông tin này đều nói đây quả thực là một "kiếp nạn" của Trương Tuệ Văn.



