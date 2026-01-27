'Kẻ bảo thủ' Toyota giành cú đúp trước Tết: Bán chạy nhất cả năm dù chưa 'chốt sổ' nay còn là thương hiệu ô tô giá trị nhất năm 2026

Toyota là thương hiệu ô tô giá trị nhất

Theo báo cáo Global 500 năm 2026 do Brand Finance công bố, Nhật Bản xếp thứ tư thế giới về tổng giá trị thương hiệu, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Trong bức tranh chung đó, Toyota tiếp tục đóng vai trò trụ cột của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản trên bản đồ thương hiệu toàn cầu.

Ngành ô tô Nhật Bản trong bảng xếp hạng toàn cầu hiện đạt giá trị 118,2 tỷ USD, với Toyota dẫn đầu. Ảnh: Drive

Cụ thể, giá trị thương hiệu Toyota đạt 62,7 tỷ USD, giảm 3% so với năm trước. Tuy nhiên, mức sụt giảm này không làm lu mờ vị thế của hãng xe lớn nhất Nhật Bản. Ngược lại, Toyota còn tăng bốn bậc, vươn lên trở thành thương hiệu mạnh thứ 15 thế giới với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) đạt 92,5/100 và xếp hạng AAA+ - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của Brand Finance.

Đáng chú ý, Toyota cũng là thương hiệu Nhật Bản duy nhất góp mặt trong top 20 Global 500 năm 2026. Điều này cho thấy sức bền thương hiệu của hãng xe Nhật, đặc biệt trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ quá trình điện hóa, cạnh tranh công nghệ và biến động chuỗi cung ứng.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Volkswagen Group cho biết đã bàn giao 8,98 triệu xe trên toàn cầu trong năm 2025. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn tổng doanh số mà Toyota đạt được chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 11 (10.327.976 x), qua đó khẳng định sớm vị thế bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản trên thị trường toàn cầu.

Toyota cũng đang trên đường trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới. Ảnh: Toyota

Nhận định về kết quả này, đại diện Brand Finance cho rằng Toyota là minh chứng rõ nét cho việc các thương hiệu Nhật Bản vẫn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất toàn cầu nếu biết kết hợp giữa giá trị truyền thống và đổi mới. Thách thức còn lại, theo đơn vị này, là chuyển hóa vị thế dẫn đầu trong nước thành động lực tăng trưởng thương hiệu bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Chiến lược "đa chiều" là "bí quyết"?

Trong khi nhiều hãng xe dồn toàn lực cho ô tô thuần điện, Toyota tiếp tục theo đuổi chiến lược đa hướng, coi hybrid và hydro là những con đường song song để tiến tới mục tiêu trung hòa carbon. Chia sẻ về chiến lược này, ông Akio Toyoda - Chủ tịch Toyota - cho rằng thế giới khó có thể đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 nếu chỉ dựa vào xe điện chạy pin. Theo ông, việc cung cấp nhiều lựa chọn công nghệ sẽ giúp Toyota đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ người dùng đô thị, vận tải đường dài cho tới những người đam mê xe hiệu suất cao.

Toyota cho rằng hybrid và pin nhiên liệu không phải là những giải pháp "lỗi thời", mà là các mảnh ghép bổ trợ cho nhau trong lộ trình giảm phát thải khí CO₂.

Khi đẩy mạnh điện hóa, Toyota không từ bỏ công nghệ hybrid và pin nhiên liệu. Ngược lại, hãng coi đây là những con đường bổ trợ để giảm phát thải. Ảnh: Toyota

Trong nhiều năm qua, xe hybrid đã trở thành nền tảng quan trọng giúp Toyota phổ cập công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tới các mẫu xe đại chúng. Tính đến nay, Toyota và Lexus đã bán ra hơn 27 triệu xe điện hóa trên toàn cầu, phần lớn là hybrid. Ở các thị trường mới nổi - nơi hạ tầng trạm sạc còn hạn chế, hybrid và hybrid sạc điện vẫn được xem là giải pháp thực tế để giảm phát thải mà không gây áp lực lên người dùng.

Trong giai đoạn ngắn hạn, Toyota cho biết sẽ tăng cường doanh số xe hybrid, đồng thời mở rộng danh mục hybrid sạc điện (PHEV), coi đây là "đòn bẩy" hiệu quả nhằm giảm lượng khí thải. Nhờ cải tiến công nghệ pin, Toyota đang tái định vị PHEV như "xe điện thực dụng", hướng tới tầm hoạt động thuần điện trên 200km. Với phạm vi này, phần lớn nhu cầu di chuyển hằng ngày có thể không phát thải, trong khi động cơ đốt trong vẫn đóng vai trò dự phòng khi cần thiết.

Một trường hợp tiêu biểu là ở Việt Nam, để đẩy mạnh chiến lược điện hóa, Toyota cho biết sẽ đầu tư nhà máy lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại nhà máy ở Phú Thọ. Dù nhà máy chưa xác định thời gian khởi công cụ thể, nhưng Toyota Việt Nam là cái tên đi đầu trong việc giảm giá niêm yết cho 4 dòng xe sử dụng động cơ hybrid tại Việt Nam, với mức giảm cao nhất tới 200 triệu kết hợp với chính sách gia hạn bảo hành xe và pin Hybrid lên tới 10 năm hoặc 185.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Toyota đã trở thành thương hiệu xe điện nội địa bán chạy nhất ở quê nhà. Ảnh: Toyota

Song song đó, Toyota cũng đầu tư mạnh cho xe điện. Hãng đã cam kết chi 70 tỷ USD đến năm 2030 cho phát triển các dòng xe điện hóa, trong đó khoảng một nửa dành cho xe điện chạy pin. Tuy nhiên, khác với nhiều đối thủ, Toyota không coi đây là con đường duy nhất.

Ở hướng đi thứ hai, hydrogen được Toyota xem là giải pháp khử carbon tiềm năng cho những lĩnh vực mà pin điện gặp hạn chế. Toyota đang sản xuất xe pin nhiên liệu (FCEV) cho xe tải và xe buýt thương mại. Với ưu thế nạp nhiên liệu nhanh và khối lượng nhẹ hơn pin, hydrogen đặc biệt phù hợp cho vận tải hạng nặng và đường dài.

Không dừng lại ở đó, Toyota còn thử nghiệm động cơ đốt trong chạy bằng hydrogen trong lĩnh vực đua xe, tiêu biểu là mẫu Corolla đua thử nghiệm sử dụng nhiên liệu hydro. Theo hãng, đây là cách để duy trì "cảm xúc lái" và bản sắc xe thể thao, đồng thời vẫn hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Chiếc GR Corolla chạy bằng hydro lỏng thể hiện tiềm năng của công nghệ hydro trong lĩnh vực đua xe thể thao, hướng tới một tương lai sạch hơn, không phát thải carbon cả trong và ngoài đường đua. Ảnh: Toyota

Theo Brand Finance, việc Toyota vẫn duy trì được sức mạnh thương hiệu chính là nhờ vào sự cân bằng giữa "truyền thống" và khả năng thích nghi với xu hướng mới như xe điện, hybrid này.