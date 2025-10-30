Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình ở xã Đak Nhau thiệt mạng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Lê Sỹ Tùng đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm trong quá trình gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Lê Sỹ Tùng các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan điều tra cũng bắt giữ, khởi tố 3 bị can có liên quan, gồm: Lưu Minh Tiến (ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ Thái Nguyên). Ba kẻ này bị cáo buộc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí với Lê Sỹ Tùng trước khi vụ án xảy ra.

Sau 56 giờ lẩn trốn, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng.

Kẻ sát nhân thích hưởng thụ, lười lao động

Kết luận điều tra xác định, Lê Sỹ Tùng không có công việc ổn định nhưng thích thể hiện cuộc sống xa hoa, thường đăng tải trang Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua mô tô phân khối lớn để đi phượt, mua súng và thường xuyên đi săn bắn và tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và game bạo lực. Dù từng theo học đại học, hắn bỏ dở giữa chừng và có tiền án “Trộm cắp tài sản” khi còn học lớp 11.

Lười lao động, túng tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Với hiểu biết về súng săn, hắn chọn dùng vũ khí để gây án, nhắm vào những gia đình khá giả, sống biệt lập nhằm dễ ra tay và tẩu thoát.

Lên kế hoạch tỉ mỉ, nổ súng khi đứng cách nạn nhân 35m

Tùng chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch tội ác. Hắn bán xe mô tô lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng nhiều phụ kiện, đồ bảo hộ; sắm máy cắt sắt, khăn trùm đầu, tóc giả, dây dù, giày dép, quần áo để thay đổi nhận dạng và đánh lạc hướng truy xét sau khi gây án.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh nên Tùng đã nhiều lần đến khảo sát. Hắn đã nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn... Sau khi nghiên cứu xác định rõ mục tiêu, phương án hắn quyết định ra tay.

Tối 1/10, kẻ sát nhân di chuyển qua nhiều chặng, liên tục thay đổi phương tiện và trang phục để tránh bị phát hiện. Đến sáng 2/10, hắn đến xã Đak Nhau (Đồng Nai), nơi có cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh để thực hiện kế hoạch man rợ của mình.

Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, kẻ này dừng xe, đi bộ qua lô cao su để tiếp cận. Trên đường di chuyển, hắn thay đổi quần áo, đội tóc giả, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai để che kín mặt.

Trước khi ra tay, hắn mặc đồ phượt chuyên dụng, đeo kính bảo hộ, găng tay, lắp súng bắn thử rồi dùng móc câu gắn vào công tắc điện, kéo dây dù cúp điện nhà nạn nhân.

Khi thấy các thành viên trong gia đình đang ăn tối, từ bìa rừng cao su cách 35 m, hắn nổ súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, bắn hỏng camera, cắt két sắt lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, Tùng tẩu thoát khỏi hiện trường. Chỉ sau 56 giờ, đến 13h30 ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi phạm, thu toàn bộ tang vật và tài sản liên quan vụ án.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an – đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, yêu cầu làm rõ toàn bộ hành vi của kẻ sát nhân.

Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11/2025.