Kbiz dồn dập tin buồn: "Mẹ chồng quốc dân" mất đột ngột giữa drama căng, 1 mỹ nhân nhà JYP 37 tuổi đã qua đời

Chỉ trong 2 ngày, người hâm mộ đã liên tiếp phải đón nhận tin nữ diễn viên Kim Soo Mi và Kim Byung Sun qua đời. Sự ra đi của 2 nữ diễn viên khiến người hâm mộ vô cùng đau buồn và thương tiếc.

Kim Soo Mi

Vào ngày 25/10, truyền thông đưa tin nữ diễn viên gạo cội Kim Soo Mi qua đời ở tuổi 75. "Mẹ chồng quốc dân" được đưa tới bệnh viện St. Mary, Seoul trong tình trạng ngưng tim. Dù các bác sĩ cố gắng cấp cứu hết sức nhưng nữ diễn viên đã không qua khỏi.

Yonhap News dẫn lời con trai của bà Kim Soo Mi cho biết nữ diễn viên qua đời vì sốc tăng đường huyết, dẫn đến rối loạn chức năng cơ thể nghiêm trọng. Lượng đường huyết trong máu nữ diễn viên gạo cội lên đến 500. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đến từ các yếu tố bên ngoài, bao gồm căng thẳng cực độ. Được biết, trước khi qua đời, bà Kim Soo Mi chịu căng thẳng do chưa được trả thù lao cho vở nhạc kịch My Mother, nơi bà đã diễn được 14 năm. Từ năm ngoái, công ty sản xuất My Mother vướng tranh cãi đạo nhái nên đã ngừng trả tiền cho bà. Kim Soo Mi đang chuẩn bị khởi kiện công ty này thì đột ngột qua đời.

Tang lễ của nữ diễn viên Kim Soo Mi sẽ được tổ chức tại phòng tang lễ của bệnh viện Đại học Hanyang, Seoul. Sinh năm 1949, Kim Soo Mi gia nhập làng giải trí xứ Hàn vào năm 1970 trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng do đài truyền hình MBC tổ chức. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng khi vào vai mẹ của Il-yong trong bộ phim ăn khách của MBC Nhật ký làng quê (1980 - 2002). Ngoài ra, bà còn được khán giả Việt Nam biết thông qua nhiều vai diễn hài hước trong các tác phẩm như: Vua và tôi, Chuyện tình đảo Bali, Lấy chồng mafia, Bà ngoại tôi là Gangster...

Kim Byung Sun

Đến ngày 26/10, showbiz Hàn tiếp tục đón nhận tin buồn từ nữ diễn viên Kim Byung Sun. Mỹ nhân này đã trút hơi thở cuối cùng từ ngày 24/10, sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh mãn tính. Kim Byung Sun ra đi khi chỉ mới 37 tuổi. Tang lễ của nữ diễn viên sẽ được tổ chức tại Phòng 7 của Trung tâm Y tế Seoul Asan. Lễ tang diễn ra vào 7h ngày 27/10, linh cữu được an táng ở Công viên Tưởng niệm Gia đình Sian.

Kim Byung Sun tốt nghiệp Khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Kyung Hee. Năm 2006, cô ra mắt với vai trò diễn viên trực thuộc JYP Entertainment. Mỹ nhân sinh năm 1987 bước chân vào làng giải trí thông qua bộ phim The perfect couple (2006). Cô tiếp tục gây dấu ấn với các phim Romantic Island, Way Back Home. Vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Kim Byung Sun là vai nhân viên văn phòng Miss Jo trong War Of Money (Cuộc Chiến Kim Tiền).

Vẻ đẹp rạng rỡ tuổi đôi mươi của Kim Byung Sun

Nguồn: Allkpop