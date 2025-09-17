KAWS: Hy vọng kết nối với các tài năng sáng tạo, tìm kiếm thế hệ cộng sự tương lai cho UNIQLO

Bắt đầu hợp tác từ năm 2016 với BST UT KAWS Xuân/Hè 2016, tiếp theo đó là những BST kết hợp đặc biệt như BST KAWS x PEANUTS hay BST KAWS + Warhol, KAWS đã cùng với UNIQLO mang dấu ấn nghệ thuật đặc trưng của mình đến gần hơn với công chúng toàn cầu. Đây không phải lần đầu tiên UNIQLO hợp tác với những nghệ sĩ, nhà thiết kế và các gương mặt tiên phong trong lĩnh vực văn hoá. Tuy nhiên, bằng việc công bố KAWS trở thành Nghệ sĩ Lưu trú (Artist In Residence), UNIQLO đang cho thấy tầm nhìn của mình trong việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật và các giá trị của con người trong một thế giới đang không ngừng biến đổi.

Nghệ sĩ Lưu trú (Artist In Residence) được xem là một vị trí toàn diện, với nhiệm vụ giới thiệu những cộng sự mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo đột phá, tham gia tích cực vào các cuộc thi UT Grand Prix trong tương lai, và đồng hành tại sự kiện cùng các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO. Trong vai trò mới, KAWS sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến Art For All của UNIQLO thông qua các sự kiện nghệ thuật được tổ chức tại hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn thế giới, cũng như các dự án hợp tác cùng bảo tàng của thương hiệu. Đồng thời, KAWS cũng sẽ tham gia vào quá trình phát triển các sản phẩm LifeWear trong tương lai, bắt đầu từ bộ sưu tập Thu/Đông 2025.

KAWs chính là nghệ sĩ đầu tiên được UNIQLO công bố vai trò Nghệ sĩ Lưu trú

KAWS là nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách nghệ thuật độc đáo với góc nhìn mới lạ về các biểu tượng văn hoá đại chúng. KAWS không chỉ dừng lại ở việc kết nối công chúng trong không gian bảo tàng hay phòng trưng bày - nơi anh thường xuyên tổ chức các buổi triển lãm. Suốt ba thập kỷ qua, KAWS đã xây dựng một sự nghiệp thành công với những tác phẩm thể hiện rõ sự linh hoạt về ngôn ngữ tạo hình, đồng thời gửi gắm nét dí dỏm, tinh nghịch nhưng cũng đầy tình cảm dành cho thời đại mà chúng ta đang sống.

KAWS bày tỏ sự hào hứng với vai trò mới: "Tôi rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng đối tác lâu năm của mình - UNIQLO - và trở thành Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu. Trong vai trò mới, tôi hy vọng sẽ kết nối với cộng đồng nghệ thuật và các tài năng sáng tạo toàn cầu để tìm kiếm thế hệ cộng sự tương lai cho UNIQLO. Tôi đang vô cùng hào hứng với những dự án phát triển LifeWear trong thời gian tới."

Theo chia sẻ của đại diện của thương hiệu UNIQLO, KAWS là một nghệ sĩ luôn nỗ lực phá vỡ những ranh giới truyền thống của nghệ thuật. Điều đó cũng giống như cách UNIQLO nỗ lực tái định nghĩa ngành thời trang thông qua LifeWear. Với vai trò Nghệ sĩ Lưu trú, KAWS sẽ đồng hành cùng UNIQLO trong việc lan tỏa và khuyến khích mọi người tham gia sáng tạo nghệ thuật trên phạm vi toàn cầu.