HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kawasaki KLE500 ra mắt Việt Nam: Giá hơn một nửa SH 350i nhập Ý, phả hơi nóng lên Honda NX500 trong phân khúc mô tô đi phượt

Vĩnh Phúc
|

So với đối thủ đồng hương, Kawasaki KLE500 có lợi thế hơn về giá bán cũng như số lượng phiên bản cho người dùng lựa chọn.

Sau mẫu nakedbike Z1100, Kawasaki Việt Nam tiếp tục mang về mẫu KLE500 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đa địa hình tầm trung. Xe được bán với 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và Đặc biệt (SE), khác nhau về màu sơn và trang bị đi kèm.

Kawasaki KLE500 được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản. Ảnh: Kawasaki

KLE500 là dòng xe adventure nên mang thiết kế đầu xe đặt cao, kính chắn gió dựng đứng cùng bình xăng ngắn nhô cao. Xe có kích thước tổng thể 2.300 x 940 x 1.510 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.555 mm. Đối với phiên bản Tiêu chuẩn, chiều cao thấp hơn 105 mm do trang bị kính gió ngắn hơn.

KLE500 sử dụng hệ thống khung mắt cáo Trellis có khối lượng khá nhẹ, chỉ đạt mức 19 kg. Điểm nhấn phần đầu là hệ thống chiếu sáng Triple LED chia thành 3 khu vực khá lạ mắt, kính chắn gió có khả năng tùy chỉnh 3 vị trí độ cao. Xe được trang bị vành nan hoa nhôm kích thước 21 inch phía trước và 17 inch phía sau.

Hướng đến nhu cầu di chuyển đa dụng nên KLE500 trang bị loại yên phân tầng, giúp trải nghiệm vận hành hàng ngày dễ dàng hơn. Nếu muốn biến thành dạng yên phẳng như xe cào cào, hãng xe Nhật Bản cung cấp theo tùy chọn yên Ergo-Fit.

Phiên bản Đặc biệt trang bị thêm ốp gầm bảo vệ động cơ. Ảnh: Kawasaki

"Trái tim" của xe là động cơ 2 xy-lanh, dung tích 451 cc, 8 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 45 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút. Các thông số này không quá chênh lệch với đối thủ trực tiếp là Honda NX500 (49,7 mã lực, 43 Nm).

Về công nghệ an toàn, xe có công nghệ phanh ABS chủ động tắt hoặc mở theo nhu cầu người lái, bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, bộ quản lý nhiệt thông minh. Tương tự nhiều dòng xe khác của Kawasaki, KLE500 trang bị khả năng kết nối với điện thoại thông minh, cho phép người lái truy cập các thông tin như nhật ký hành trình, nhận biết thông báo trên điện thoại thông qua màn hình xe.

KLE500 có giá bán khởi điểm 174,9 triệu đồng. Ảnh: Kawasaki

Kawaski Việt Nam phân phối KLE500 với mức giá 174,9 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, bản Đặc biệt có giá 184,9 triệu đồng. So với đối thủ đồng hương Honda NX500 - đang có giá bán 194,29 triệu đồng - KLE500 có lợi thế hơn về mặt giá bán, tuy nhiên thách thức của mẫu xe Kawasaki đến từ việc gia nhập vào phân khúc vốn trước đây người dùng trong nước chỉ quen với thương hiệu Honda.

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent
Tags

honda

Kawasaki Việt Nam

KLE500

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại