Kawasaki KLE500 ra mắt Việt Nam: Giá hơn một nửa SH 350i nhập Ý, phả hơi nóng lên Honda NX500 trong phân khúc mô tô đi phượt

Sau mẫu nakedbike Z1100, Kawasaki Việt Nam tiếp tục mang về mẫu KLE500 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đa địa hình tầm trung. Xe được bán với 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và Đặc biệt (SE), khác nhau về màu sơn và trang bị đi kèm.

KLE500 là dòng xe adventure nên mang thiết kế đầu xe đặt cao, kính chắn gió dựng đứng cùng bình xăng ngắn nhô cao. Xe có kích thước tổng thể 2.300 x 940 x 1.510 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.555 mm. Đối với phiên bản Tiêu chuẩn, chiều cao thấp hơn 105 mm do trang bị kính gió ngắn hơn.

KLE500 sử dụng hệ thống khung mắt cáo Trellis có khối lượng khá nhẹ, chỉ đạt mức 19 kg. Điểm nhấn phần đầu là hệ thống chiếu sáng Triple LED chia thành 3 khu vực khá lạ mắt, kính chắn gió có khả năng tùy chỉnh 3 vị trí độ cao. Xe được trang bị vành nan hoa nhôm kích thước 21 inch phía trước và 17 inch phía sau.

Hướng đến nhu cầu di chuyển đa dụng nên KLE500 trang bị loại yên phân tầng, giúp trải nghiệm vận hành hàng ngày dễ dàng hơn. Nếu muốn biến thành dạng yên phẳng như xe cào cào, hãng xe Nhật Bản cung cấp theo tùy chọn yên Ergo-Fit.

Phiên bản Đặc biệt trang bị thêm ốp gầm bảo vệ động cơ. Ảnh: Kawasaki

"Trái tim" của xe là động cơ 2 xy-lanh, dung tích 451 cc, 8 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 45 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút. Các thông số này không quá chênh lệch với đối thủ trực tiếp là Honda NX500 (49,7 mã lực, 43 Nm).

Về công nghệ an toàn, xe có công nghệ phanh ABS chủ động tắt hoặc mở theo nhu cầu người lái, bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, bộ quản lý nhiệt thông minh. Tương tự nhiều dòng xe khác của Kawasaki, KLE500 trang bị khả năng kết nối với điện thoại thông minh, cho phép người lái truy cập các thông tin như nhật ký hành trình, nhận biết thông báo trên điện thoại thông qua màn hình xe.

Kawaski Việt Nam phân phối KLE500 với mức giá 174,9 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, bản Đặc biệt có giá 184,9 triệu đồng. So với đối thủ đồng hương Honda NX500 - đang có giá bán 194,29 triệu đồng - KLE500 có lợi thế hơn về mặt giá bán, tuy nhiên thách thức của mẫu xe Kawasaki đến từ việc gia nhập vào phân khúc vốn trước đây người dùng trong nước chỉ quen với thương hiệu Honda.