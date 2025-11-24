Katy Perry đi chùa, thành tâm vái lạy đủ 4 hướng

Katy Perry vừa mang tour diễn hoành tráng The Lifetimes Tour đến Trung Quốc. Cô cũng tranh thủ thời gian đi thăm quan, khám phá văn hóa đất nước tỷ dân. Trong ngày 23/11, cư dân mạng đã được 1 phen "mắt tròn mắt dẹt" khi chứng kiến Katy Perry đi chùa ở Trung Quốc. Vốn nổi tiếng diện đồ gợi cảm, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục khá kín đáo, lịch sự, phù hợp với không gian linh thiêng của chùa chiền. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với một Katy Perry thường thấy, tạo nên sự bất ngờ thú vị.

Đặc biệt hơn, cô không chỉ ghé thăm qua loa mà còn thực sự thắp hương, thành tâm vái lạy theo đúng nghi thức. Những cử chỉ thành kính, pha chút lạ lẫm của người ngoại quốc lần đầu trải nghiệm văn hóa chùa chiền đã được ống kính ghi lại, khiến cộng đồng mạng không khỏi phì cười vì sự dễ thương và "nhập gia tùy tục" của nữ ca sĩ.

Clip Katy Perry đi chùa thành tâm vái lạy đang gây bão mạng xã hội

Katy Perry diện đồ kín đáo, vào chùa thắp hương vái lạy như dân địa phương

Cô thực sự thành tâm khi cầu khấn

Hình ảnh Katy Perry thành tâm vái lạy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người đùa rằng không biết cô đang cầu nguyện điều gì. Phải chăng Katy Perry cầu cho show diễn thành công rực rỡ, album mới không còn "flop" nữa? Hay Katy Perry cầu cho những người thân yêu luôn mạnh khỏe, chuyện tình với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiến triển tốt đẹp? Dù là gì đi nữa, sự nghiêm túc và thành tâm của Katy Perry đã chứng minh rằng cô nàng cũng có những nỗi niềm và mong ước rất đỗi đời thường.

Hành động của Katy Perry được nhiều fan khen ngợi vì cô thực sự tôn trọng văn hóa địa phương. Dù là một siêu sao toàn cầu, Katy Perry vẫn sẵn lòng hòa mình vào văn hóa nước sở tại, thể hiện sự tôn trọng đối với phong tục, tín ngưỡng địa phương. Trên sân khấu Katy Perry là một "nữ hoàng" đầy quyền lực, thì khi bước chân vào chùa, cô lại hóa thành một cô gái giản dị, thành tâm với những mong ước rất đỗi bình dị. Đúng là "nhập gia tùy tục", và Katy Perry đã làm điều đó một cách cực kỳ duyên dáng và đáng yêu!

Có thể thấy rằng giọng ca Roar đã thực sự vái lạy đủ 4 hướng

Katy Perry có tên thật là Katheryn Elizabeth Hudson, sinh năm 1984 tại Mỹ. Cô là ca sĩ nổi tiếng với phong cách pop sôi động và hình ảnh sân khấu đầy màu sắc. Cô bùng nổ toàn cầu với các hit đình đám như I Kissed a Girl và Hot n Cold. Album tiếp theo Teenage Dream (2010) đưa tên tuổi cô vào lịch sử khi có 5 single đạt No.1 Billboard Hot 100, sánh ngang kỷ lục của Michael Jackson. Katy còn sở hữu nhiều hit lớn như Roar, Firework, Dark Horse và có thời gian đảm nhận vai trò giám khảo American Idol từ 2018 đến 2024.

Ngoài âm nhạc, Katy Perry còn hoạt động mạnh mẽ trong các chiến dịch từ thiện, thời trang và đầu tư kinh doanh, đồng thời được biết đến như biểu tượng văn hóa pop với phong cách sáng tạo giàu tính biểu diễn. Tuy nhiên những năm gần đây, sự nghiệp âm nhạc của giọng ca sinh năm 1984 gặp nhiều khó khăn, bị chê bai "flop", hết thời.

Về đời tư, Katy Perry từng kết hôn với diễn viên Russell Brand (2010–2012). Sau đó cô hẹn hò và đính hôn với nam diễn viên Orlando Bloom, cả hai có một con gái tên Daisy Dove Bloom (sinh năm 2020). 2025 là năm đầy biến động với Katy Perry khi cô tuyên bố chia tay Orlando Bloom. Tuy nhiên rất nhanh chóng, nữ ca sĩ đã công khai hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Katy Perry có sự nghiệp âm nhạc thành công