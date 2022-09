Không gian mạng là nơi chứa tri thức vô tận, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít những mối lo mà ở đó, việc các game thủ thường xuyên bị tấn công bởi mã độc đã không còn là câu chuyện quá xa lạ. Có rất nhiều những hình thức khác nhau, nhưng đa số đều bị người gian lận (hacker) "đặt bẫy" một cách đơn thông qua những lời mời chào khuyến mãi, ưu đãi - thứ vốn luôn được đa số người chơi quan tâm. Và mới đây, Kaspersky - một trong những phần mềm chống mã độc nổi tiếng của thế giới vừa đưa ra con số thống kê khiến không ít game thủ phải cảm thấy giật mình.



Đã có không ít game thủ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng

Cụ thể, theo thống kê của Kaspersky, trong một năm qua, tính từ 7/2021 - 7/2022, đã có không ít game thủ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mã độc, lây nhiễm virus. Và trong đó, số lượng nhiều nhất là game thủ của các trò chơi Minecraft, Roblox, Need for Speed, GTA, Call of Duty. Điểm chung của chúng đa số đều là những thương hiệu nổi tiếng, lâu đời và có lượng người chơi đông đảo. Trong đó, các game thủ Minecraft dường như là những người dễ bị "tổn thương" nhất trước các cuộc tấn công mạng với hơn 23.000 trường hợp được Kaspersky ghi nhận, chiếm tới 25% tổng số người chơi của 30 tựa game đầu bảng.

Trong đó đông đảo nhất phải kể tới các game thủ của Minecraft (Theo Kaspersky)

Cũng theo Kaspersky, phương thức của nhóm tin tặc, hacker khá đơn giản và phổ biến. Đó là ngụy trang mã độc của mình dươi dạng các phiên bản Minecraft miễn phí hoặc bản cập nhật mới nhất. Các chuyên gia cũng đã chỉ ra khá nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất có lẽ nằm ở việc độ tuổi của các game thủ Minecraft là khá thấp, đa số đều là trẻ nhỏ và thiếu đi những kiến thức cần thiết về bảo mật mạng cũng như chưa đánh giá được hết các mối nguy hại khi truy cập vào những đường liên kết lạ.

Kaspersky cũng cho biết họ đã ghi nhận gần 400.000 lượt người dùng bị nhiễm virus từ các phần mềm có dính đến game trong khoảng thời gian một năm vừa qua. Điều này có thể gây ra rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng, trong đó ảnh hưởng nhất có lẽ là việc lộ thông tin, mất quyền điều khiển máy và ẩn chứa không ít những rủi ro cho người dùng. Biện pháp tốt nhất mà các game thủ nên làm lúc này không gì khác ngoài việc nên tự cập nhật, bổ sung các kiến thức về an toàn mạng cho bản thân cùng những người xung quanh.