"Chị Mỹ Tâm lớn tuổi hơn mà lại đóng người yêu tôi, khiến tôi rất ngại"

Karik được biết đến là một trong những rapper thành công nhất hiện nay, khi từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và làm bài nào bài đó thành hit.



Tuy thành công là vậy, nhưng trong Karik vẫn có những mâu thuẫn, nỗi niềm riêng.

Tại chương trình Nói đi ngại gì, Karik đã mạnh dạn chia sẻ những chuyện chua từng nói.

Chị Mỹ Tâm lớn tuổi hơn tôi mà lại đóng vai người yêu tôi

Tôi đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Orange, Mỹ Tâm, Only C và tôi thấy mỗi người trong họ là một mối quan hệ khác nhau.

Chẳng hạn, Orange với tôi chỉ là người em ngoài xã hội, một người đồng nghiệp bình thường. Còn Only C lại là người bạn thân thiết. Từ khi tôi chưa có gì tới lúc tôi có sự nghiệp ổn định, Only C vẫn ở bên cạnh tôi.

Như tôi với chị Mỹ Tâm thì tôi chỉ đóng vai trò là khách mời đóng cùng sản phẩm. Chị em tôi không tương tác gì nhiều ngoài đời, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi.

Trong quá trình hợp tác với chị Mỹ Tâm, tôi nhớ nhất cảnh hai chị em đút bánh tráng cho nhau ăn một cách tình tứ. Lúc đóng cảnh đó, tôi khá ngượng ngùng.

Chị Mỹ Tâm lớn tuổi hơn tôi mà lại đóng vai người yêu tôi, khiến tôi khá ngại. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp chị Mỹ Tâm mà đã phải đóng vai yêu đương, cảnh tình tứ, lãng mạn nên tôi không quen.

Karik và Mỹ Tâm

Tôi không quen đóng cảnh tình tứ với Mỹ Tâm. Trước giờ tôi chỉ tình tứ với những người tôi cảm thấy có tình cảm thôi.

Tôi từng bị trầm cảm do cuộc sống, gia cảnh sụp đổ

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ yêu người lớn tuổi hơn mình. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu 40 tuổi chưa lấy vợ thì sẽ không yêu một ai hết vì chắc chắn lúc đó tôi đã già, không đẹp như người khác nên chẳng ai thèm tôi hết.

Tôi mặc định trong đầu rằng nếu lúc đó mà có ai đến với tôi chắc chắn không phải vì con người tôi mà vì cái gì khác.

Tôi lúc nào cũng tự ti về tuổi tác của mình. Ngay từ bây giờ tôi đã rất tự ti rồi huống hồ đến năm 40 tuổi. Chắc chắn lúc đó mấy bạn 25 tuổi sẽ thích tôi vì cái khác, rồi lại khiến tôi phải tốn thời gian.

Bây giờ, tôi đang bắt đầu lung lay vào những gì mình đang có vì nghĩ mình đã già. Tôi có một thói quen là mỗi sáng thức dậy sẽ soi gương rồi tự thấy buồn vì phát hiện mình có nếp nhăn. Tôi không muốn ra đường, không muốn tiếp xúc mọi người.

Nếu phát hiện có thêm nếp nhăn, tôi sẽ không ra đường trong suốt một tuần trời. Tôi chỉ đi làm rồi về nhà tự nấu nướng, ăn uống, không đi đâu hết.

Tôi không tự tin vào bản thân mình lắm. Chỉ khi nào lên sân khấu tôi mới phải diễn hết mình thôi chứ ở ngoài tôi tự ti lắm.

Tôi rất ngại livestream nói chuyện với khán giả vì mọi người cứ hay nói mặt tôi béo. Tôi bị ám ảnh về cân nặng của mình. Tôi đặt một cái cân ở nhà và làm gì cũng cân, đi tắm, đi ngủ, đi ăn, uống nước đều cân hết xem mình có béo lên không.

Cân nặng của tôi ngày càng giảm mà mặt vẫn thế, nên tôi càng tự ti. Tôi bị tâm lí tự ti như thế nên không livestream nữa.

Nghe thì có vẻ tính cách này mâu thuẫn với công việc của tôi nhưng đúng là tôi đa nhân cách như vậy. Trước khi vào nghề rapper, khoảng 10 năm trước, tôi từng bị trầm cảm do cuộc sống, gia cảnh sụp đổ. Tôi thay đổi tính cách con người mình từ đó, nên tự hình thành trong mình nhiều nhân cách khác nhau.

Miu Lê đẹp bình thường nhưng tính khùng

Trong quá trình hợp tác, tôi chưa từng nảy sinh tình cảm với ai. Chỉ có một người tôi từng thích trước đó, sau này hết thích thì mới bắt đầu làm việc chung. Đó là Miu Lê.

Trước đây, Miu Lê là mẫu người tôi thích. Nhưng tôi phát hiện ra gu của Miu Lê không phải tôi mà dị dị hơn nên tôi thôi.

Tôi làm trong showbiz, ngày ngày tiếp xúc với người đẹp nên đến giờ, điều thu hút tôi không phải là sự đẹp đẽ về ngoại hình nữa mà phải là tính cách có thú vị hay không.

Chẳng hạn, Miu Lê đẹp bình thường nhưng tính khùng nên tôi rất thích. Bây giờ ai cũng có thể đẹp nên không thể thích chỉ về ngoại hình được.