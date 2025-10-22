Karaoke: Ngôn ngữ mới của kết nối và sẻ chia nơi người trẻ

Niềm đam mê xuyên suốt nhiều thế hệ

Karaoke xuất hiện sớm ở nước ta vào những năm đầu thập niên 90, khi làn sóng nhập khẩu thiết bị điện tử Hàn Quốc, Nhật Bản sau thời kỳ Đổi mới trở nên mạnh mẽ. Phổ biến ở giai đoạn này là karaoke băng hoặc đĩa VCD trong các quán ăn, quán cà phê, được xem là loại hình giải trí sang trọng của cư dân thành thị.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, làn sóng đầu tư tư nhân vào dịch vụ giải trí khiến karaoke trở thành ngành kinh doanh lớn. Học sinh, sinh viên thế hệ Millennials gần như không còn xa lạ với việc ghé quán karaoke để ăn mừng, tổ chức tiệc chia tay hay đơn giản là xả stress sau kỳ thi căng thẳng.

Karaoke là thú vui quen thuộc của nhiều gia đình Việt

Đến nay, với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook Reels… Gen Z đang sáng tạo nên nhiều trào lưu cover nhạc, hát karaoke online, duet cùng thần tượng. Karaoke từ một hình thức giải trí riêng bắt đầu trở thành biểu tượng sáng tạo của người trẻ. Mô hình karaoke gia đình cũng phát triển mạnh mẽ, trở thành thói quen sinh hoạt cuối tuần của không ít người Việt. Theo báo cáo đăng tải trên Metric.vn, chỉ riêng quy mô thị trường loa karaoke, loa di động trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam đã chạm mốc 127,6 tỷ đồng, minh chứng cho niềm đam mê bất tận kể trên.

"Gia vị" niềm vui trong các hoạt động của Gen MZ

Các sản phẩm loa di động, loa kéo đóng vai trò quan trọng trong việc "di động hoá" karaoke. Giờ đây, người trẻ có thể dễ dàng lồng ghép karaoke như một điểm nhấn trong các sự kiện, hoạt động tập thể như dã ngoại cùng bạn bè, lễ hội ở trường học, tiệc gia đình, staycation… Đây là "sân khấu" để Gen Z thể hiện tài năng ca hát, vũ đạo, chơi nhạc cụ hoặc đơn thuần là giải trí cùng bạn bè.

Gen MZ đang biến karaoke thành trải nghiệm đầy sáng tạo, giúp gắn kết bạn bè và gia đình

Với gia đình, karaoke trở thành tiếng nói chung giữa bố mẹ, con cái, họ hàng. Thế hệ nào cũng không cảm thấy xa lạ với hình thức giải trí này và việc cất tiếng hát cũng là cách giúp các thành viên xích lại gần nhau trong những dịp vui như tiệc tân gia, họp mặt họ hàng, Giáng Sinh, năm mới… Người trẻ cũng đặt nhiều kỳ vọng hơn vào trải nghiệm karaoke, không chỉ là chất lượng âm thanh tốt hơn mà còn có thêm hiệu ứng ánh sáng, mang trải nghiệm âm nhạc sôi động ở mini bar hay club về nhà.

Bùng bổ trải nghiệm karaoke với loa tháp di động Samsung

Đáp ứng mong mỏi của Gen MZ về một thiết bị âm thanh vượt trội về cả chất âm, hiệu ứng ánh sáng và tính di động, Samsung vừa chính thức ra mắt hai dòng Loa tháp di động mới gồm ST50F và ST40F. Đây là dòng loa được thiết kế riêng cho những buổi tụ họp đông người, hứa hẹn nâng cấp hoàn toàn trải nghiệm karaoke cho tất cả người dùng.

Samsung đáp ứng mong mỏi của tín đồ karaoke với dòng loa tháp di động mới

Về chất lượng âm thanh, loa tháp di động Samsung gây ấn tượng với công suất lên đến 240W, tái hiện âm thanh với độ chi tiết và rõ ràng vượt trội. Hai loa tweeter trên thiết bị được áp dụng công nghệ Waveguide, mang đến dải cao trong trẻo, trong khi hai loa woofer cho phép điều chỉnh âm trầm linh hoạt. Thay vì chỉ có thể tăng giảm âm lượng như loa kéo thông thường, loa tháp di động Samsung cho phép người dùng tinh chỉnh âm thanh theo 4 chế độ khác nhau gồm: Tiêu chuẩn, Rộng, Sân vận động và Ngoài trời để phù hợp với bối cảnh sử dụng. Nếu vẫn chưa đã tai, bạn có thể kết nối nhiều loa với nhau thông qua Auracast™ Group Play hoặc ghép đôi 2 loa tháp di động bằng Stereo Play để phiêu nhạc đỉnh nóc.

Chất lượng âm thanh vượt trội trên loa tháp di động Samsung chinh phục cả những người dùng khó tính

Thú vị hơn, loa tháp di động Samsung còn sở hữu hiệu ứng ánh sáng sống động, điều mà loa karaoke hay loa di động thông thường không thể làm được. Hệ thống ánh sáng Party Lights+ có khả năng phân tích nhịp và tần số nhạc theo thời gian thực, từ đó kích hoạt hàng chục đèn LED nhấp nháy đồng bộ cùng giai điệu. Khi kích hoạt, ánh sáng LED sẽ bao phủ 5 khu vực chính của loa, tạo nên hiệu ứng 360° vô cùng cuốn hút. Để đáp ứng nhu cầu karaoke, sản phẩm của Samsung tích hợp cả DJ Booth, chế độ Karaoke và cổng cắm guitar, sẵn sàng biến mọi không gian thành sân khấu âm thanh, ánh sáng sống động. Gen Z khi tổ chức karaoke ngoài trời cũng hoàn toàn yên tâm bởi loa tháp di động Samsung được thiết kế với bánh xe và tay kéo (đối với ST50F) hoặc khe và tay cầm (đối với ST40F), giúp dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thời lượng pin lên đến 18 giờ và chuẩn kháng nước IPX4 cũng tối ưu trải nghiệm khi tổ chức các sự kiện ngoài trời.

Hiệu ứng ánh sáng độc đáo của loa tháp di động Samsung giúp thăng hạng trải nghiệm karaoke của nhiều gia đình

Với sự nhập cuộc của ông lớn Samsung, thị trường loa karaoke gia đình và loa kéo hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng sôi động. Tín đồ karaoke đã có thêm một lựa chọn chất lượng cao, linh hoạt và hấp dẫn để hết mình với đam mê của mình.

Nhiều đặc quyền hấp dẫn dành cho tín đồ karaoke khi mua loa tháp di động Samsung trong tháng 10/2025

Đặc biệt, từ ngày 1/10 đến ngày 31/10, khi đặt mua sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến Samsung, người dùng có thể mua kèm voucher 2 triệu đồng với giá chỉ 20.000 đồng. Ngoài ra, khi mua tại các cửa hàng điện máy trên toàn quốc, khách hàng sẽ được tặng kèm micro trị giá 2.080.000 đồng.