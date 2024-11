Kanye West bị người đẹp gốc Á kiện tấn công tình dục

Truyền thông phương Tây thông tin Jenn An đã gửi đơn kiện lên Tòa án New York - Mỹ để kiện Kanye West. Theo đơn kiện, vụ việc xảy ra tại trường quay video ca nhạc (MV) "In for the Kill" năm 2010. Đây là MV ca khúc mà nữ ca sĩ La Roux kết hợp với Kanye West.

Kanye West bị Jenn An kiện

MV được quay trong một dãy phòng Khách sạn Chelsea ở New York. Kanye West đã chọn Jenn An giữa dàn diễn viên, người mẫu phụ họa. Thời điểm đó, Jenn An mặc kiệm vải và cô cũng đã nói với Kanye West rằng bản thân đang mặc không nhiều lắm nhưng nam rapper trả lời: "Đó là lý do tại sao tôi chọn cô".

Sau đó, Kanye West được cho là đã ra lệnh cho các diễn viên, người mẫu khác rời đi rồi bắt đầu quay cảnh mà theo nguyên đơn là giống phim khiêu dâm.

Jenn An tố rằng đã bị Kanye West siết cổ bằng cả hai tay và rồi nam rapper đâm nhiều ngón tay vào cổ họng cô, di chuyển và còn bịt miệng cô.

Mọi thứ diễn ra hơn một phút, như mô phỏng cảnh quan hệ tình dục bằng miệng. Kanye West còn hét lên: "Đây là nghệ thuật. Tôi trông giống Picasso".

Cảnh quay này sau đó không được đưa vào MV và hình ảnh của Kanye West chỉ xuất hiện trong bản phối lại. Theo người mẫu, ca sĩ La Roux từng miêu tả buổi quay phim với một người bạn rằng cô đã thấy một số hành vi "khó chịu và đáng lo ngại".

Ngoài Kanye West, Jenn An còn kiện cả Interscope và Universal Music Group với cáo buộc cho phép Kanye West thực hiện hành vi sai trái với cô trên trường quay MV. Universal Music Group đã không can thiệp, vẫn làm việc cùng với nghệ sĩ tai tiếng về những vụ bê bối như Kanye West.

Jenn An yêu cầu các bị đơn bồi thường thiệt hại thể chất và tinh thần, danh tiếng bị tổn hại của cô. Sinh năm 1985, Jenn An từng tham gia "Tìm kiếm người mẫu Mỹ" năm 2009. Tuy không chiến thắng nhưng cô nhận được nhiều cơ hội làm nghề trong vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp này từng tham gia một số phim: "The Mindy Project", "Criminal Minds", "Grey's Anatomy"…

Kanye West chưa lên tiếng phản hồi vụ kiện nhưng nam rapper này vướng vào nhiều bê bối kiện tụng liên quan đến quấy rối tình dục, cưỡng hiếp, quỵt tiền lương…