Tập đoàn Kalashnikov đã hoàn thành hợp đồng chính phủ thường niên về sản xuất súng trường bắn tỉa Chukavin (SVCh) 7.62 x 54 mmR và đã bàn giao toàn bộ số súng này cho khách hàng chính.

Nhà sản xuất thông báo rằng danh mục đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước và các hợp đồng xuất khẩu đã được thiết lập cho năm 2026 dự kiến sẽ tăng đáng kể sản lượng đối với loại súng trường này.

Mới đây nhóm thiết kế do Andrey Chukavin dẫn đầu đã được trao Giải thưởng S.I. Mosin vì những đóng góp của họ trong việc chế tạo và phát triển vũ khí hạng nhẹ nội địa.

Phía Kalashnikov nhấn mạnh rằng giải thưởng khẳng định tầm quan trọng của dự án và thể hiện nhu cầu của quân đội đối với súng trường SVCh. Theo công ty, vũ khí này đang sản xuất hàng loạt ngay lập tức và được sử dụng tích cực trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Súng trường bắn tỉa Chukavin (SVCh) đã được cung cấp hàng loạt cho Quân đội Nga.

Xin nhắc lại, SVCh được thiết kế để tiêu diệt nhân lực, các vị trí bắn và phương tiện không bọc thép ở tầm bắn lên đến 1 km. Thiết kế của súng đáp ứng các yêu cầu công thái học và module hiện đại.

Súng trường có báng bằng polymer tạo sự thoải mái, cò súng có thể điều chỉnh và ray Picatinny đa năng để gắn nhiều loại kính ngắm quang học và điện tử. Khẩu SVCh nặng 4,8 kg (không bao gồm hộp tiếp đạn), dài 1.170 mm và chiều dài nòng súng là 620 mm.

Súng bắn tỉa Chukavin khác biệt đáng kể so với các loại súng trường cầm tay truyền thống của Nga. Điểm khác biệt chính nằm ở thiết kế mới: thay vì hộp tiếp đạn liền khối cổ điển có nắp, các nhà thiết kế đã chia hộp tiếp đạn thành hai phần trên và dưới.

Giải pháp này giúp đơn giản hóa việc lắp đặt kính ngắm quang học và những khí tài ngắm bắn khác. Việc tích hợp thiết bị trên nắp có thể tháo rời gặp khó khăn do dễ bị xê dịch, tuy vậy ray picatiny phía trên cứng cáp tạo nên một nền tảng vững chắc.

Điều này giúp súng SVCh tương thích với nhiều loại kính ngắm hiện đại, bao gồm cả hệ thống nhìn đêm và kính ngắm ảnh nhiệt.