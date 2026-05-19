Kalashnikov bắt đầu xuất khẩu súng trường Saiga

Bạch Dương
|

Tập đoàn Kalashnikov của Nga cho biết họ đã gửi lô súng trường Saiga đầu tiên cho một khách hàng nước ngoài.

Theo thông báo từ bộ phận báo chí của nhà sản xuất, Tập đoàn Kalashnikov đã xuất xưởng một lô lớn súng trường dòng Saiga cho một khách hàng nước ngoài giấu tên.

Theo hợp đồng xuất khẩu, công ty đã giao các loại súng trường Saiga, Saiga-MK và Saiga-308-1. Toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng đã được hoàn thành trước thời hạn.

Nhà sản xuất cũng nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt, sự quan tâm của khách hàng nước ngoài đối với vũ khí cỡ nhỏ của Nga ngày càng tăng.

Phiên bản Saiga được chế tạo dựa trên súng trường tấn công Kalashnikov. Biến thể cơ bản sử dụng đạn 5.45x39mm, trong khi Saiga-MK được thiết kế cho đạn .223 Remington (5.56x45mm).

Các khẩu súng trường này với hộp tiếp đạn 10 viên, được trang bị ray để gắn kính ngắm quang học, đèn pin hoặc tay cầm phía trước.

Saiga là một phiên bản phái sinh từ súng trường tấn công Kalashnikov nổi tiếng.

Mẫu Saiga-308-1 sử dụng loại đạn súng săn .308 Winchester đầy mạnh mẽ (7,62x51 mm). Khẩu carbine này dựa trên súng trường tấn công AK-74M, có thiết kế được gia cố chắc chắn.

Ngoài ra, khẩu Saiga còn có các biến thể nổi tiếng sử dụng đạn hoa cải (shotgun), tỏ ra đặc biệt hữu dụng cho tự vệ tầm gần hay săn bắn, chúng đều có nhu cầu lớn trên khắp thế giới.

Vào tháng 5 năm nay, có thông báo về việc Tập đoàn Kalashnikov đã giao một lô súng trường tấn công AK-12 phiên bản 2023 cho một khách hàng chính phủ. Phiên bản nâng cấp này có độ chính xác và độ ổn định được cải thiện vượt trội.

Theo Lenta
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

