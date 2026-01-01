K+ và ClipTV chính thức ngừng phát sóng

Kể từ ngày 1-1-2026, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) chính thức dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ tại Việt Nam.

Khách hàng dùng đầu thu và chảo K+ vẫn có thể xem 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương khác phát miễn phí trên vệ tinh.

"Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách, những người đã tin yêu, đồng hành và trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình K+.

Những ký ức về các trận cầu đỉnh cao, những thời khắc huy hoàng đó sẽ luôn là niềm tự hào của chúng tôi, là di sản quý giá không thể phai mờ" - VSTV nêu trong thông báo.

Thành lập năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa VTVcab và Canal+ (Pháp), VSTV là một trong những doanh nghiệp đi đầu về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh, sở hữu bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, vì chậm chuyển đổi sang mô hình OTT, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng xem lậu và vi phạm bản quyền, nên hoạt động kinh doanh của đơn vị vận hành truyền hình K+ chìm trong khó khăn.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 của Canal+ (chủ K+), tập đoàn này ghi nhận mức lỗ tại VSTV 93 triệu euro, tương ứng khoảng 2.800 tỉ đồng.

Trước khi dừng phát sóng, hệ thống của K+ gồm các kênh chuyên về thể thao như K+Sport1, K+Sport2, giải trí như K+Cine, K+Life và kênh thiếu nhi K+Kids.

Ngoài Ngoại hạng Anh, VSTV cũng từng mua thêm bản quyền nhiều giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như UFC, F1, Australian Open...

Không chỉ K+, thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự rút lui của một nền tảng khác khi nền tảng Clip TV cũng chính thức dừng hoạt động từ 1-1-2026.

"MobiFone thông báo tới quý khách ClipTV sẽ chính thức ngừng cung cấp từ 1-1-2026. Trong suốt thời gian đồng hành, MobiFone và ClipTV đã nỗ lực mang đến trải nghiệm giải trí phong phú và chất lượng. MobiFone chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn đồng hành trong thời gian qua" - thông báo nêu rõ trên website.

ClipTV là nền tảng truyền hình internet đa nền tảng, cho phép người dùng xem phim, thể thao, chương trình giải trí và nội dung thiếu nhi trên web, ứng dụng di động, TV app và TV box.

Tiền thân của ClipTV là Clip.vn, được thành lập từ tháng 2-2007 bởi Công ty CP Bạch Minh (Vega), nền tảng này được xem là "YouTube của Việt Nam", được dùng để chia sẻ video trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, khi Facebook, YouTube ngày càng phổ biến đã khiến trang web này không thể cạnh tranh. Điều này dẫn đến việc ClipTV đóng cửa lần đầu vào 2015.

Việc K+ và ClipTV cùng dừng hoạt động khiến không ít khán giả tiếc nuối, khi các dịch vụ này từng gắn bó với đời sống giải trí gia đình trong nhiều năm.

Năm 2025, thị trường cũng đã chứng kiến sự chia tay của hơn 50 kênh truyền hình.