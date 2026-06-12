JW Marriott giới thiệu Garden Party – trải nghiệm tiệc vườn kết nối thiên nhiên ý nghĩa

Khơi mở những cuộc hội ngộ đầy cảm hứng cùng Garden Party – trải nghiệm đặc trưng của JW Marriott, nơi thiên nhiên, ẩm thực theo mùa và những kết nối giá trị cùng thăng hoa.

Khi Việt Nam bắt đầu bước vào những ngày hè rực rỡ, JW Marriott mời gọi du khách tìm lại sự kết nối với thiên nhiên, với nhau và với chính khoảnh khắc hiện tại. Lấy cảm hứng từ tinh thần kết nối cùng thiên nhiên của JW Marriott, Marriott Bonvoy – chương trình khách hàng thân thiết được vinh danh toàn cầu với hệ sinh thái hơn 30 thương hiệu khách sạn của Marriott International, giới thiệu trải nghiệm Garden Party được xây dựng từ tinh thần sống đầy chủ đích, nguyên liệu theo mùa và những kết nối ý nghĩa của thương hiệu này.

Garden Party hiện được giới thiệu tại bốn khách sạn và khu nghỉ dưỡng JW Marriott tại Việt Nam, từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc và Cam Ranh. Lấy cảm hứng từ JW Garden, mỗi buổi tiệc là không gian gặp gỡ tinh tế, nơi thiên nhiên, ẩm thực và những cuộc trò chuyện ý nghĩa kết nối khách mời. Tâm điểm trải nghiệm là bàn tiệc dài cùng những chi tiết được chăm chút như thực đơn in trên giấy hạt giống, thẻ tên viết tay và nghi thức nâng ly tri ân đầy ý nghĩa. Thực đơn được các đầu bếp JW Marriott xây dựng dựa trên nông sản theo mùa, thảo mộc địa phương và tinh thần "mùa nào thức nấy", kết hợp hài hòa giữa hương vị, tính bền vững và sự sáng tạo. Mỗi điểm đến mang đến một phiên bản Garden Party riêng, phản ánh bản sắc địa phương qua nguyên liệu, thảo mộc và những trải nghiệm đặc trưng.

Tại JW Marriott Hotel Hanoi, Garden Party được tái hiện qua nét thanh lịch của miền Bắc Việt Nam, phù hợp cho những buổi tiệc ấm cúng trong nhà lẫn các cuộc gặp gỡ ngoài trời. Bên bàn tiệc dài điểm tô bằng những chậu cây xanh mộc mạc, khách mời thưởng thức thực đơn bốn món được tuyển chọn, với hương thảo từ JW Lakeside Gardens trở thành sợi dây kết nối trải nghiệm ẩm thực, hiện diện trong từng chi tiết từ nến bơ, bánh mì thủ công đến các món ăn trên bàn tiệc. Trải nghiệm thêm trọn vẹn với một giờ phục vụ rượu vang, nước ép, nước ngọt và cocktail cho nghi thức nâng ly, trong không gian âm nhạc sống động cùng khu vực chụp ảnh ngập tràn sắc xanh.

Tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, Garden Party mở ra một buổi gặp gỡ riêng tư, nơi thiên nhiên, vẻ tĩnh tại của miền duyên hải và phong cách tiệc ngoài trời tinh tế cùng hòa quyện giữa khung cảnh "rừng xanh bên đại dương". Sau nghi thức nâng ly chào đón, khách mời sẽ cùng thưởng thức thực đơn từ năm đến bảy món theo tinh thần từ vườn đến bàn tiệc, nơi các loại thảo mộc được thu hoạch từ chính khu vườn của khu nghỉ dưỡng được khéo léo đưa vào món ăn nhằm tôn vinh hương vị theo mùa, cùng lựa chọn kết hợp rượu vang theo yêu cầu. Bên cạnh hành trình ẩm thực, thực khách còn được tham gia workshop vẽ gốm lấy cảm hứng từ làng nghề thủ công tại địa phương cùng món quà lưu niệm mang dấu ấn JW Garden được cá nhân hóa dành cho khách mời.

Giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp, JW Marriott Hotel & Suites Saigon mở ra một không gian xanh đầy thư thái với Garden Party được lấy cảm hứng từ húng quế – loại thảo mộc đặc trưng của khách sạn. Trải nghiệm bắt đầu với thức uống chào mừng mang đậm dấu ấn JW Garden, tiếp nối bằng thực đơn sáu món được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng hoạt động tự tay lựa chọn hái thảo mộc và nguyên liệu từ khu vườn JW Garden. Tinh thần bền vững cũng được lồng ghép khéo léo trong từng chi tiết, từ thiệp mời dùng chất liệu giấy có thể trồng cây, đế lót ly gỗ được cá nhân hóa đến các hoạt động thủ công như tạo tác tiểu cảnh rêu hay gấp giấy thủ công, góp phần tạo nên một buổi gặp gỡ đầy sáng tạo và đáng nhớ.

Tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Garden Party được tái hiện giữa sắc xanh nhiệt đới của đảo Ngọc qua một buổi tiệc tinh tế dành cho sự kiện doanh nghiệp và tiệc riêng tư. Bên bàn tiệc dài được thắp sáng bởi những ngọn nến bơ, khách mời thưởng thức hành trình ẩm thực được thiết kế riêng, thực đơn dùng chất liệu giấy có thể trồng cây và thức uống thanh mát pha chế từ mật ong địa phương, atiso đỏ và bạc hà, loại thảo mộc đặc trưng từ JW Garden của khu nghỉ dưỡng. Được thiết kế riêng cho nhóm từ 15 đến 30 khách, trải nghiệm này đặc biệt phù hợp cho tiệc doanh nghiệp, sự kiện tri ân khách hàng, hoạt động gắn kết đội ngũ và những dịp đặc biệt.

Trải nghiệm Garden Party tại các khách sạn JW Marriott hiện nhận đặt tiệc từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Để biết thêm thông tin chi tiết và lên kế hoạch cho buổi tiệc, vui lòng truy cập www.marriott.com/marriott-brands/portfolio/jw-gardenparty.mi.