JVevermind tân thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, tại Hà Nội, từng là cái tên nổi đình nổi đám của thế hệ vlogger đầu tiên của Việt Nam. Biệt danh JVevermind là nickname của anh đặt khi chưa du học bên Mỹ. JV nếu được ghép lại sẽ giống chữ N cách điệu, tức nickname này là Nevermind.



Những vlog cá tính, độc đáo mang tính châm biếm sâu cay như chuyện độc thân, fan cuồng Kpop, chém gió tiếng Anh, anh hùng bàn phím... của JVevermind nhận được sự yêu mến, hưởng ứng lớn của cộng đồng mạng. Thậm chí, JVevermind từng được ví là "huyền thoại" trong giới vlogger Việt thời kỳ đầu.

TUỔI 20 CHÓI SÁNG

Khi du học ngành truyền thông tại Hoa Kì, Trần Đức Việt đã tham gia làm vlog trên YouTube. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube của anh đạt 121 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt subs. Anh cũng chính là một trong những YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube, trở thành cái tên sáng giá được nhiều thương hiệu lớn liên hệ và các dự án kinh doanh hợp tác. Đỉnh cao trong sự nghiệp làm Vlog của JVevermind là lọt danh sách "30 under 30" (Những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi) do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn năm 2015. Và ngay năm sau, 2016, anh chàng cũng lọt vào danh sách "30 under 30" Châu Á của Tạp chí Forbes trong lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo - Giải trí. Năm 2017 JVevermind giành được giải thưởng Influence Asia 2017 Award ở hạng mục Best Personality.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, bất ngờ JVevermind chọn con đường "lui về ở ẩn". Anh mất tích và ngưng hoàn toàn các hoạt động trên trang cá nhân, mạng xã hội cũng như YouTube. Anh đã chia sẻ rằng, ngay từ lúc còn làm Vlog anh đã cảm thấy mình đã "thiếu một thứ gì đó" trong flatform của nó, nếu tiếp tục làm nữa thì anh sẽ "dậm chân tại chỗ", khó lòng phát triển bản thân.

Cũng trong khoảng thời gian này, anh chàng cũng gặp không ít mất mát từ gia đình và chuyện chia tay với bạn gái lâu năm Mie Nguyễn... Tất cả những điều đó, như chất xúc tác khiến anh chàng đưa ra quyết định ngừng sự nghiệp làm Vlog của mình. JVevermind không xuất hiện trên truyền thông, không ra bất kì sản phẩm mới nào, Instagram cũng "đóng bụi" cả năm chẳng cập nhật gì. Thậm chí, cuối năm 2018, sau khoảng thời gian dài "đóng băng”, toàn bộ nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của JVevermind lặng lẽ biến mất. Gần 50 video triệu views trên kênh YouTube đã bốc hơi 100%. Tài khoản Instagram chính thức cũng trắng tinh và trở về với số post là... 0. Anh chính thức ở ẩn.

JV TÁI XUẤT, ĐẬM CHẤT ĐIỆN ẢNH VÀ SAU ĐÓ LẠI "LẶN MẤT TĂM"

Mặc sức fan kêu gào, tới tận năm 2019, chàng hot boy mới có những cập nhật về hình ảnh cuộc sống hiện tại của mình. Tập trung khá nhiều cho trải nghiệm của bản thân, đi du lịch, thử làm những công việc mới và đam mê với trái bóng tròn. Anh chàng chia sẻ rằng không muốn lao vào vòng xoáy tiền bạc, danh tiếng mà muốn học cách cân bằng cuộc sống và tận hưởng những giá trị của tuổi trẻ.

JVevermind cho biết: "Mọi thành công từ thời còn làm vlog nó đã là một quá khứ cũ kỹ. Xóa bỏ đi, để cho mình biết là đừng 'ăn mày' quá khứ". Thế nên, cho lần trở lại này, anh đổi tên ngắn gọn hơn thành JV, như một sự xác tín cho lần "lột xác".

Tháng 10/2019, JV cho ra mắt bộ phim ngắn đậm chất điện ảnh "Không dấu chân người", đánh dấu tuổi 27 mới mẻ, gai góc và trưởng thành hơn. Đặc biệt, với "Không dấu chân người", JV đã chơi lớn khi cùng một lúc thử sức ở 4 vai trò là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính.

Không còn là chàng vlogger hoạt ngôn, biến hoá năm nào, JV trong bộ phim mới "Không dấu chân người" là một doanh nhân thành đạt với những triết lí sâu sắc về thành công và cuộc đời.

Ngoài ra, anh cũng xây dựng một series "Cuối tuần mất ngủ". Đây là một show hoàn toàn mới tại Việt Nam, dưới dạng bản tin châm biếm về những vấn đề hot trong xã hội. Mục đích của chương trình là giúp khán giả trẻ vừa giải trí vừa tăng phần nào nhận thức về xã hội, đời sống, giáo dục, pháp luật, thế giới... diễn ra xung quanh hàng ngày, theo một cách hài hước và châm biếm, nhẹ nhàng và vui vẻ. Những vlog đậm chất châm biếm của JV như "đa cấp 4.0", "Giới trẻ và chất kích thích", "Trường thường và trường chuyên",... nhận được lượt tương tác khủng khi có hàng trăm nghìn, thậm trí cả triệu người xem cùng hàng nghìn ý kiến bàn tán, bình luận.

Cùng với đó, anh chàng JV cũng quay trở lại với vai trò là một reviewer các sản phẩm Local Brand của Việt Nam và được rất nhiều fan hâm mộ hưởng ứng. Với vai trò là một reviewer, JV đã cho thấy mình thực sự là một người có tâm và thể hiện sự đánh giá khách quan nhất. Từ đó, anh chàng cũng nhận được khá nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, không để người hâm mộ mừng lâu, trai đẹp 30 tuổi lại tiếp tục "lặn mất tăm" ngay sau đó. Vlog cuối cùng được anh đăng tải là hồi cuối tháng 12/2020. Gần 2 năm trôi qua, kênh YouTube hơn 2 triệu sub của JV vẫn không có bất kì update nào. Số lượng hình ảnh được chia sẻ trên FB cá nhân trong ngần ấy thời gian cũng vô cùng ít ỏi.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho JVevermind, khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, không tận dụng bắt lấy để tiến xa hơn, thế nhưng bản thân anh hiểu rõ mình muốn gì và nên lựa chọn như thế nào. Hi vọng, anh chàng sớm xuất hiện trở lại, cập nhật thông tin cá nhân, cho thoả lòng những người yêu mến, theo dõi bao năm qua.

https://cafebiz.vn/jvevermind-huyen-thoai-vlog-top-under-30-chau-a-cua-forbes-dang-dinh-vinh-quang-bat-ngo-o-an-cuoc-song-hien-tai-ra-sao-20220530143918476.chn