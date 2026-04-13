Justin Bieber & Hailey Bieber: "Trùm" BĐS kín tiếng nhất Hollywood, ở dinh thự "bất khả xâm phạm" chuẩn mực giới siêu sao

Không chỉ là một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất Hollywood, Justin Bieber và Hailey Bieber còn khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ với cách họ xây dựng tổ ấm: không đơn thuần là nơi ở, mà là cả một hệ sinh thái sống đúng nghĩa - riêng tư, đắt đỏ và đậm chất lifestyle của giới siêu sao.

BIỆT THỰ CHÍNH 26 TRIỆU USD: RIÊNG TƯ TUYỆT ĐỐI GIỮA LÒNG BEVERLY HILLS

Căn biệt thự tại Beverly Hills hiện là nơi ở chính của cặp đôi, được mua vào năm 2020 với giá khoảng 26 triệu USD. Nằm trong khu dân cư có kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, căn nhà gần như tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào của Los Angeles. Khuôn viên rộng hơn 2,5 mẫu Anh được bao phủ bởi cây xanh, tạo cảm giác như một công viên riêng, nơi mọi hoạt động đều diễn ra trong không gian kín đáo.

Thiết kế bên trong hướng đến sự cân bằng giữa hiện đại và tiện nghi. Khu vực sảnh vào rộng mở dẫn đến phòng khách lớn với nhiều cửa kính, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập toàn bộ không gian. Phòng ăn được bố trí theo phong cách trang trọng, trong khi khu bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, phù hợp cho những buổi tụ họp riêng tư.

Ngoài ra, căn nhà còn có rạp chiếu phim, nhiều phòng ngủ với khu vực sinh hoạt riêng và phòng tắm được trang bị hệ thống sưởi sàn. Mỗi chi tiết đều hướng đến trải nghiệm sống thoải mái nhưng không phô trương.

Không gian ngoài trời là điểm nhấn rõ rệt. Hồ bơi lớn, sân tennis, khu ăn uống ngoài trời, lò nướng pizza và hồ cá koi tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn chỉnh. Tất cả khiến căn biệt thự này không chỉ là nơi ở mà còn là không gian để thư giãn, tái tạo năng lượng sau những lịch trình dày đặc.

LA QUINTA: KHÔNG GIAN NGHỈ DƯỠNG GIỮA CỘNG ĐỒNG TOÀN SAO

Năm 2023, Justin và Hailey tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản bằng việc sở hữu một căn nhà nghỉ dưỡng tại La Quinta, California với giá khoảng 16,6 triệu USD.

Căn nhà nằm trong khu Madison Club, nơi quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và kinh doanh. Không gian rộng khoảng 10.000 foot vuông, được thiết kế hiện đại, mở rộng tối đa tầm nhìn ra sân golf và dãy núi xung quanh.

Khu vực sân sau nổi bật với hồ bơi vô cực kéo dài theo chiều ngang khu đất, kết hợp cùng sân thể thao, bãi cỏ nhân tạo và khu vực đốt lửa ngoài trời. Ngoài nhà chính, khuôn viên còn có nhà khách riêng, tạo sự linh hoạt trong việc đón tiếp bạn bè hoặc đối tác.

Đây là nơi cặp đôi thường lui tới để nghỉ ngơi, đặc biệt trong những thời điểm cần tách khỏi lịch trình công việc hoặc các sự kiện lớn.

NHÀ VEN HỒ CANADA: KHÔNG GIAN GẮN VỚI SỰ BÌNH YÊN

Một trong những bất động sản mang nhiều ý nghĩa cá nhân nhất của Justin Bieber là căn nhà ven hồ tại Ontario, Canada. Được mua vào năm 2018 với giá khoảng 5 triệu USD, nơi đây gắn liền với giai đoạn quan trọng khi cả hai vừa đính hôn.

Khu đất rộng tới 101 mẫu Anh mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khung cảnh thiên nhiên với hồ nước, cây xanh và không khí trong lành tạo nên một môi trường sống khác biệt so với những căn nhà tại Mỹ.

Ngôi nhà chính rộng khoảng 9.000 foot vuông, được thiết kế theo phong cách ấm cúng với trần cao và các chi tiết gỗ. Bên trong vẫn đầy đủ tiện nghi như phòng gym, phòng giải trí, rạp chiếu phim và hầm rượu nhiều tầng.

Ngoài ra, khuôn viên còn có chuồng ngựa và đường đua, phù hợp với những hoạt động ngoài trời.

Đây từng là nơi Justin và Hailey lựa chọn để sống trong thời gian dài khi thế giới bước vào giai đoạn giãn cách, như một cách để tìm lại sự cân bằng.

Nhìn vào loạt bất động sản mà Justin Bieber và Hailey Bieber đang sở hữu, dễ thấy mỗi nơi đều mang một màu sắc riêng, nhưng điểm chung vẫn là cảm giác tách biệt và khép kín. Không cần quá phô trương, chính cách lựa chọn không gian sống đã đủ để cho thấy gu lifestyle của cặp đôi: kín đáo, chọn lọc và luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi ồn ào xung quanh.