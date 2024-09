Justin Bieber cầu cứu

Thông tin Diddy - ông trùm Hip-hop nước Mỹ bị bắt vì loạt cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán tình dục đang khiến làng giải trí chấn động. Bản cáo trạng dài 14 trang phơi bày tội ác kinh khủng của một người đứng đầu ngành giải trí. Hơn 3 thập kỷ ở vị trí thống lĩnh, Diddy dùng đế chế kinh doanh của mình “bành trướng" sức mạnh. Người đàn ông 54 tuổi tổ chức những cuộc thác loạn, hội tụ dàn sao hạng A của Hollywood, chà đạp lên nạn nhân là trẻ vị thành niên, cả nam lẫn nữ.

Diddy môi giới mại dâm, dụ dỗ nghệ sĩ trẻ đưa vào những bữa tiệc tình dục ngập trong chất cấm. Phía sau hào quang, những bản hit tỷ views, album triệu bản là những số phận đánh đổi vì ước mơ được làm nghệ thuật, được nổi tiếng. Xuyên suốt scandal của Diddy, Justin Bieber liên tục bị nhắc tên. Bởi lẽ, hoàng tử nhạc pop là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất, từng được Diddy nâng đỡ khi chỉ mới 14 tuổi.

Justin Bieber trở thành người bị suy đoán nhiều nhất. Công chúng nghi ngờ, Diddy đã “làm hư" ngôi sao nhạc pop từ thuở thiếu thời. Trên hết, Justin Bieber rất có thể từng là nạn nhân của Diddy. Nổi tiếng khi còn quá nhỏ, Justin có lẽ không nhận ra thời điểm ấy mình bị lợi dụng ra sao. Tổn thương ngày càng nhân lên, Justin biểu hiện ra ngoài bằng những cuộc nổi loạn.

Khi tội ác của Diddy bị mang ra ánh sáng, người ta bắt đầu nhìn lại cuộc đời thăng trầm của người từng được ông trùm này nâng đỡ - Justin Bieber

Khi tội ác của Diddy bị mang ra ánh sáng, người ta bắt đầu nhìn lại cuộc đời thăng trầm của người từng được ông trùm này nâng đỡ - Justin Bieber. Sống trên đỉnh cao danh vọng, nhưng Justin Bieber chưa bao giờ ổn. Từ tài năng nhí toả sáng nhất, là chủ nhân của hàng loạt hit tỷ views, anh từng lao đao ngập trong thị phi và suy sụp công khai. Lật lại các sản phẩm âm nhạc những năm qua, người hâm mộ bàng hoàng nhận ra, Justin Bieber đã gửi lời cầu cứu vô số lần.

“Tôi cô đơn quá"

Tháng 10/2022, Justin Bieber phát hành MV Lonely. Từ cái tên, đây là lời kêu gào trong vô vọng của 1 tâm hồn cô độc. Mang vào MV hình ảnh bản thân thời thơ bé, Justin Bieber lột tả rõ ràng thế giới cô quạnh của ngôi sao nhí - một mình trong phòng chờ, đứng trước sân khấu không bóng người.

“Tôi cô đơn quá", câu hát lặp đi lặp lại với sự thống thiết trên nền piano réo rắt. Không gì có thể tả được sự dày vò, lạc lõng mà “đứa trẻ bên trong" hình hài ngôi sao lớn phải gánh chịu.

“Vì tôi có tất cả, nhưng không ai chịu lắng nghe cả", “phát bệnh vì họ chỉ trích mọi thứ về tôi", “Ngôi nhà của tôi được làm toàn bằng lớp thủy tinh trong suốt, và có thể đó chính là cái giá phải trả, cho tiền tài và danh tiếng khi còn quá trẻ",... Dường như, đứa trẻ bên trong của Justin Bieber có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, như một ngôi nhà thuỷ tinh.

Đứa trẻ bên trong của Justin Bieber có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, như một ngôi nhà thuỷ tinh

Justin nhận thức rõ, cái giá phải trả cho tiền tài và danh tiếng là cô độc

Justin nhận thức rõ, cái giá phải trả cho tiền tài và danh tiếng là cô độc. Bài hát như lời cảnh tỉnh, với tất cả những ngôi sao nhí ngày ngày ôm ước mơ nổi tiếng. Liệu có vững vàng để trả giá cho những đặc ân mà hào quang làng giải trí mang lại? Justin Bieber đã viết nên nỗi lòng như vậy, không hề che giấu. Lonely là bài hát đầu tiên của Justin công chúng nhớ đến khi đọc về “gã săn tình dục" Diddy.

Bữa tiệc tình dục bị phơi bày qua MV Yummy

Nửa thập kỷ trôi qua, khán giả mới hiểu được thâm ý sâu xa mà Justin Bieber cài cắm qua MV bị chê “sáo rỗng nhất năm 2020” - Yummy. Mượn khung cảnh tươi sáng của một bữa tiệc xa hoa, Justin Bieber phát đi tín hiệu rõ ràng - rằng anh đang phơi bày một tội ác ngay giữa ban ngày.

Cuộc thác loạn của giới thượng lưu, được mua vui bởi những nhạc công vị thành niên. Phục vụ những món ăn kỳ lạ, thạch jelly đầy màu sắc ẩn dụ cho “nhục dục" thầm kín. Trái cherry tượng trưng cho sự trinh nguyên, biến mất khi bữa tiệc bắt đầu.

Những chiếc mồm há to, người lớn tận hưởng bữa ăn với biểu cảm vui mừng đáng sợ

Những chiếc mồm há to, người lớn tận hưởng bữa ăn với biểu cảm vui mừng đáng sợ. MV Yummy chuyển cảnh khi mọi người trong gian phòng trở nên hưng phấn, nhảy nhót lên bàn. Ở giữa bữa tiệc, Justin Bieber lộ rõ sự lạc lõng. Để trong phút chốc, mọi khung cảnh náo nhiệt, phù phiếm kia vụt tắt trong tâm trí, để lại một bàn tiệc hoang tàn. Khi này, chiếc bánh trên dĩa ăn biến mất. Thứ còn lại là hình ảnh của chính Justin Bieber - năm 14 tuổi.

Cuộc thác loạn của giới thượng lưu, được mua vui bởi những nhạc công vị thành niên

Bữa tiệc thác loạn vụt tắt

Tươi sáng nhưng khó hiểu, MV Yummy không thể khiến khán giả ngưng suy đoán. Sau vụ án tình dục của Diddy, người ta càng có lý do để tin MV Yummy không phải là một sản phẩm “vô tri", hay nói về sự quyến rũ của Hailey Bieber như cách truyền thông từng giới thiệu.

Thứ còn lại trên đĩa ăn là hình ảnh của chính Justin Bieber - năm 14 tuổi

Justin Bieber đã mang đến cho người xem hình dung rõ nhất về chính bữa tiệc thác loạn của giới giải trí hạng sang - nơi bồi bàn là một người đàn ông da đen trưởng thành. Đây chính là ẩn dụ cho Diddy. Và việc đưa bản thân lên dĩa ăn, Justin Bieber đang nói rằng, anh từng là món ăn bị xâu xé, không ai bảo vệ. Ở hậu trường quay MV Yummy, Justin Bieber nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc, hoảng loạn khóc nức nở.

Justin Bieber hoảng loạn ở hậu trường quay MV Yummy

Tín hiệu cầu cứu của hoàng tử nhạc pop

Trong MV Where Are Ü Now của Skrillex and Diplo phát hành tháng 6/2015, Justin Bieber xuất hiện với một thông điệp cầu cứu rõ ràng. Những bức vẽ tưởng chừng vô hại, nguệch ngoạc chứa đựng vô số ẩn ý về thực tế kinh khủng mà Diddy và những kẻ liên quan đã gây ra cho Justin Bieber.

Khi tua chậm MV, có thể bắt gặp nhiều hình vẽ gây liên tưởng đến bộ phận nhạy cảm của người khác, như ám chỉ đến khả năng bị xâm hại. Justin Bieber đầy u uất trên nền in lời cầu cứu như “SOS", “Help me pls" (Cứu tôi với), "I was on my knees when nobody else praying" (Tôi đã quỳ gối trong khi không ai phải cầu nguyện)...

Justin Bieber u tối và cô độc

Những hình ảnh khó hiểu, càng phân tích càng "rợn người"

Justin Bieber phát đi tín hiệu cầu cứu

Càng nhiều suy đoán được đưa ra, công chúng càng ngỡ ngàng trước bi kịch Justin Bieber phải gánh chịu. Những hành động tâm lý bất thường của Justin Bieber đã có lời giải. “Sống trong hang cọp", hơn ai hết Justin người hiểu rõ giới giải trí phức tạp thế nào, “thượng tầng" thối nát ra sao. Anh mạnh mẽ đứng lên bảo vệ các nghệ sĩ trẻ, vừa khóc vừa khẳng định sẽ giúp Billie Eilish tránh khỏi đám người xấu.

Justin mạnh mẽ đứng lên bảo vệ các nghệ sĩ trẻ

Justin Bieber vừa khóc vừa bày tỏ muốn bảo vệ Billie Eilish khỏi "nanh vuốt" của đám người xấu

Sau tất cả, niềm hi vọng của Justin Bieber đều đặt ở gia đình nhỏ. Nam ca sĩ nhạc pop có người vợ “tào khang" Hailey đồng hành, bước qua mọi chông gai. Con trai đầu lòng chào đời, Justin Bieber đang có một khởi đầu mới đầy tươi sáng. Người hâm mộ đồng lòng chúc phúc cho hoàng tử nhạc pop. Mong rằng, sau những vấp ngã kia, sẽ không còn nỗi đau nào đè nặng lên tâm hồn của người nghệ sĩ đáng được trân trọng này.