Justin Bieber bỗng đăng ảnh giàn giụa nước mắt rồi xóa đi, nghi vấn ly hôn với Hailey

Vào ngày 28/4 (giờ Mỹ), Justin Bieber bất ngờ đăng story đang khóc, nước mắt giàn giụa lên Instagram cá nhân. Rất nhanh chóng sau đó, nam ca sĩ xóa ảnh đi, khiến netizen không hiểu điều gì đang xảy ra.

Ngay lập tức, khoảnh khắc Justin Bieber khóc được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Có nhiều ý kiến lo ngại cho tình trạng tâm lý, sức khỏe và cuộc hôn nhân của nam ca sĩ. Thậm chí, phần lớn nghi vấn Justin ly hôn với Hailey đều được khán giả nhắc đến đồng loạt. Bên cạnh đó, cũng có không ít fan suy đoán bằng những lý do hài hước như "Xem tập cuối Queen Of Tears", "Nghe album The Tortured Poets Department"... Đến nay, Justin Bieber vẫn chưa lên tiếng về lý do anh đăng story gây sóng gió này.

Story khóc của Justin Bieber gây xôn xao mạng xã hội

Justin Bieber và Hailey Baldwin đang trải qua quãng thời gian khó khăn, thường xuyên bị đồn gặp trục trặc hôn nhân và sắp "đường ai nấy đi" sau 6 năm bên nhau. Điều này đến từ việc ông Stephen Baldwin - bố của Hailey kêu gọi mọi người cầu nguyện cho vợ chồng con gái mình nhưng không nói rõ lý do.

Sau đó, 1 nguồn tin thân cận xác nhận với People rằng hoàn toàn không có chuyện Justin Bieber và Hailey Baldwin sắp ly hôn. Nguồn tin này còn cho biết cặp đôi đang sống rất yên ổn bên nhau: "Họ rất, rất hạnh phúc". Trên trang cá nhân, bà xã Justin Bieber cũng chia sẻ ảnh cặp đôi cùng nhau đón lễ Phục sinh và ảnh ông xã ôm cún cưng chơi đùa. Như vậy có thể thấy rằng tin vợ chồng Justin Bieber ly hôn chỉ là tin đồn nhảm.

Nguồn tin thân cận tiết lộ không có chuyện vợ chồng Justin Bieber ly hôn

Trước đó, nữ người mẫu sinh năm 1996 bày tỏ sự bức xúc trước những tin đồn vô căn cứ: "Tôi cho bạn biết là những tin đồn giấu mặt tôi thấy trên TikTok là sai 100%. Chúng đến từ hư vô, đến từ vùng đất ảo tưởng. Tôi biết rằng mọi người có thể cảm thấy thú vị khi lấn sâu đọc những câu chuyện này nhưng hãy nhớ rằng tin đồn kiểu đó luôn sai sự thật".

Trong dịp sinh nhật Justin Bieber vào đầu tháng 3, Hailey cũng đăng chùm ảnh ngọt ngào bên ông xã cùng lời nhắn: "30!!!!??? Thật nhanh quá. Ngôn từ không bao giờ là đủ để diễn tả con người anh đẹp đẽ ra sao. Chúc mừng sinh nhật anh, tình yêu của đời em". Cặp đôi còn có màn "phát cẩu lương" ngọt ngào tại Coachella vừa qua.

Cặp đôi "phát cẩu lương" tại Coachella

Mặc dù Hailey Baldwin đã lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận tin đồn nhưng những "lời ong tiếng ve" vẫn không ngừng xì xào quanh họ. Đôi vợ chồng cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong vài năm qua. Justin Bieber mắc hội chứng Ramsay Hunt gây liệt mặt, khiến anh phải hủy tour lưu diễn. Còn Hailey Baldwin bị đột quỵ nhẹ, phải phẫu thuật tim và bị u nang buồng trứng.

Vợ chồng Justin Bieber gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian qua

