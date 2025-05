Justin Bieber bị phát hiện mê mẩn "bản sao 2k7 của Selena Gomez", hôn nhân với Hailey đang gặp trục trặc?

Tờ Sohu đưa tin chủ đề hot nhất MXH Weibo sáng 27/5 là thông tin liên quan đến Justin Bieber. Netizen xứ tỷ dân đã phát hiện giọng ca Peaches thả tim vào 1 bài đăng trên Instagram của nữ diễn viên Ariana Greenblatt - sinh năm 2007, được biết đến qua các phim Stuck in the Middle, Marvel Avengers: Infinity War, Barbie... Không chỉ vậy, tài khoản của Justin Bieber còn bình luận: "I love you" (tạm dịch: Tôi yêu bạn).

Ngay lập tức, việc nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho Ariana Greenblatt gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Nhiều người thắc mắc về lý do Justin Bieber bất ngờ tương tác với gái lạ, thậm chí đặt nghi vấn phải chăng hôn nhân của nam ca sĩ và bà xã Hailey Bieber đang gặp trục trặc. Đáng chú ý, theo cư dân mạng, Ariana Greenblatt có vẻ ngoài hao hao Selena Gomez - tình cũ của Justin Bieber. Điều này khiến netizen xứ Trung hoài nghi Justin vẫn còn vấn vương, chưa quên được bạn gái cũ. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng Justin Bieber chỉ đang dành sự quan tâm, ủng hộ cho Ariana Greenblatt - sao trẻ tài năng của Hollywood và cuộc hôn nhân của nam ca sĩ với Hailey vẫn ổn.

MXH Weibo đang dậy sóng, bàn tán xôn xao trước việc Justin Bieber chủ động tương tác, thả tim và bày tỏ tình cảm với Ariana Greenblatt

Ariana Greenblatt - người đẹp được Justin Bieber chú ý - được nhận xét có đường nét gương mặt hao hao tình cũ của nam ca sĩ là Selena Gomez

Việc Justin Bieber tương tác với gái lạ làm dấy lên đồn đoán hôn nhân của anh và bà xã người mẫu đang "cơm không lành canh chẳng ngọt"

Justin Bieber và Hailey Bieber kết hôn từ năm 2018. Kể từ đó đến nay, họ liên tục bị đồn ly hôn dù đã có 1 cậu con trai. Bất chấp những lời ong tiếng ve của cư dân mạng, cặp đôi này vẫn hạnh phúc bên nhau. Bạn bè cặp đôi từng tiết lộ cuộc sống của họ không thể hạnh phúc hơn kể từ khi lên chức bố mẹ. "Hailey đã nhìn thấy 1 khía cạnh hoàn toàn khác của Justin kể từ khi thành cha, và cô ấy yêu anh ấy hơn bao giờ hết", nguồn tin nói.

Kể từ sau khi kết hôn, vợ chồng Justin Bieber nhiều lần vướng tin rạn nứt

Justin Bieber được cho là đang trải qua tình trạng bất ổn tài chính, trích theo bộ phim tài liệu của tờ TMZ mang tên Investigates: What Happened To Justin Bieber. Trang thông tin này khẳng định Justin đã bán bản quyền 300 bài hát của mình cho Hipgnosis Songs Capital với mức giá 200 triệu đô (5,200 tỷ đồng). Nam ca sĩ buộc phải bán tháo khối tài sản của mình để chi trả số nợ khổng lồ phát sinh sau khi anh huỷ chuyến lưu diễn Justice vào năm 2022 vì vấn đề sức khỏe.

Bên cạnh đó, bài báo cũng cáo buộc Justin không chỉ phá sản mà còn mắc nợ một khoản tiền lớn khoảng 20 triệu USD (518 tỷ đồng) với công ty tổ chức chuyến lưu diễn. Nam ca sĩ được cho là đã nhận trước 40 triệu USD (1.037 tỷ đồng) trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn nhưng cho đến hiện tại mới chỉ trả lại một phần số tiền.

Justin Bieber vẫn đang đứng giữa làn sóng tin đồn phá sản, phải bán nhạc để trả nợ

Nguồn: Weibo, Page Six