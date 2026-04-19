Justin Bieber bị “đụng chạm” nhạy cảm ngay trên sân khấu Coachella

Trưa ngày 19/4 theo giờ Việt Nam, Justin Bieber chính thức trở lại với sân khấu Coachella tuần 2, mang đến loạt tiết mục âm nhạc bùng nổ. Tiếp nối sức nóng từ tuần trước, nam ca sĩ giữ vững phong độ biểu diễn năng lượng trước hàng vạn khán giả có mặt tại thung lũng Indio. Justin Bieber tiếp tục mang đến loạt ca khúc nằm trong album Swag, cùng với đó là các ca khúc hit huyền thoại với màn karaoke ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, một khoảnh khắc gây chú ý lớn trên mạng xã hội là tình huống nam ca sĩ bị khán giả đụng chạm thân mật quá mức trong lúc biểu diễn.

Cụ thể, khi kết thúc set diễn, Justin Bieber đang thể hiện ca khúc Walking away và tiến sát về phía khu vực khán giả để giao lưu cùng người hâm mộ. Trong lúc tiến sát lại khu vực rào chắn, một bàn tay từ dưới đám đông bất ngờ vươn lên chạm thẳng vào má và cằm của anh, thậm chí có những bàn tay đụng chạm vào đùi. Sự việc xảy ra đột ngột khiến Justin Bieber lộ rõ vẻ giật mình. Nam ca sĩ lập tức dùng tay để phòng thủ và bảo vệ bản thân. Anh lùi lại phía sau, tự chỉnh sửa áo hoodie và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục màn biểu diễn.

Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hâm mộ liên tục chia sẻ video và lên tiếng chỉ trích hành động thiếu chừng mực, quá khích của vị khán giả. Đa số ý kiến đều đồng tình với phản xạ tự vệ kịp thời của Justin Bieber nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân khi đang trình diễn.

Bỏ qua điểm trừ từ khán giả, sự xuất hiện của Justin Bieber tại Coachella 2026 vẫn được đánh giá là một sự kiện âm nhạc mang tính biểu tượng. Đây là lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1994 đảm nhận vai trò headliner của lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Sân khấu tuần 2 tiếp tục là bản hòa ca hoàn hảo giữa những giai điệu mới và cũ. Justin Bieber lấp đầy không gian Coachella bằng các dự án âm nhạc mới nhất từ hai album SWAG và SWAG II, nổi bật qua hiệu ứng trình diễn mãn nhãn của các ca khúc All I Can Take, Speed Demon và First Place.

Màn hát karaoke cũng tiếp tục tạo cơn sốt khi nam ca sĩ khéo léo đan xen các bản hit tỷ view từng thống trị bảng xếp hạng toàn cầu như Baby, Sorry, As Long As You Love Me,Cry Me a River,... Không dừng lại ở các tiết mục trình diễn, Justin Bieber còn khiến khán giả đã vỡ òa cảm xúc khi anh lần lượt mời lên sân khấu các nghệ sĩ khách mời hạng A như Billie Eilish, SZA, Big Sean, Sexyy Red và Dijon. Tạo nên một tổng thể sân khấu hoành tráng và vô cùng ấn tượng.

Màn trình diễn hôm nay là sự khẳng định sức bền bỉ và tiếp nối hoàn hảo cho thành công rực rỡ từ tuần 1. Trước đó, sân khấu ra mắt của Justin Bieber tại Coachella đã tạo nên một cú nổ cực lớn về mặt truyền thông. Các luồng phát sóng trực tiếp thu về lượng người xem đạt mức kỷ lục và liên tục tạo nên vô số cơn sốt thảo luận trên mạng xã hội. Sức nóng mãnh liệt từ tuần 1 đã tạo đà vững chắc, giúp tuần 2 tiếp tục bùng nổ và lan tỏa độ phủ sóng rộng rãi hơn nữa. Chuỗi thành tích và độ thảo luận tại Coachella 2026 là minh chứng sắc nét nhất cho sức hút khủng khiếp, cùng vị thế siêu sao nhạc pop vững chắc của anh sau nhiều năm thăng trầm với nghệ thuật.