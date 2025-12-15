J&T Express tăng cường vận hành, đáp ứng nhu cầu bùng nổ dịp cuối năm

Trước áp lực vận hành ngày càng lớn, J&T Express là một trong các thương hiệu chuyển phát nhanh công bố hàng loạt nâng cấp về nhân lực, phương tiện và công nghệ nhằm đảm bảo năng lực chuyển phát ổn định, đúng hẹn và tin cậy trong mùa cao điểm cuối năm 2025.

Nhu cầu mua sắm bùng nổ trong "mùa vàng" cuối năm

Theo dự báo của Metric, thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong quý IV năm 2025 sẽ đạt doanh thu khoảng 105.000 tỷ đồng với gần 1,1 tỷ sản phẩm, tăng 1,35% và 8,14% so với quý III. Sự bùng nổ đến từ các chiến dịch mua sắm lớn như 11 tháng 11, 12 tháng 12 và Tết Dương lịch, cùng mức tiêu dùng mạnh mẽ ở nhóm hàng điện tử, gia dụng và thời trang.

Theo đà với sự tăng trưởng đó, hệ thống vận hành của các doanh nghiệp logistics phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Lưu lượng đơn hàng tăng đột biến trong thời gian ngắn đòi hỏi doanh nghiệp chuyển phát phải duy trì tốc độ xử lý ổn định, bảo đảm dòng chảy hàng hóa luôn thông suốt. Vai trò của ngành chuyển phát vì thế trở nên đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ các chủ shop, doanh nghiệp SME cũng như người dùng cá nhân đang có nhu cầu gửi hàng hóa nhiều hơn trong các dịp lễ tết cuối năm.

Nâng cấp năng lực để giữ nhịp vận hành

Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong mùa cao điểm, J&T Express đã triển khai hàng loạt nâng cấp trọng yếu trên toàn hệ thống. Về nhân sự, doanh nghiệp đã cho tăng cường thêm hàng ngàn lao động tại các trung tâm khai thác và bưu cục; triển khai kế hoạch tăng cường thêm 265 xe tải vào tháng 12; tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo đảm khả năng vận hành trong dịp cao điểm.

Chị Thúy Quỳnh, đại diện thương hiệu yến Yên Hy Bird’s Nest cho biết, dịp cuối năm luôn là giai đoạn nhu cầu quà biếu tăng mạnh, đặc biệt với các sản phẩm bồi bổ sức khỏe. Khi lượng đơn liên tục đổ về, chất lượng giao nhận trở thành yếu tố then chốt vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng. Hiện tại, hầu hết các sản phẩm của Yên Hy đều do J&T Express vận chuyển. Theo chị, trong mùa cao điểm này, những cải tiến vận hành của J&T Express được thể hiện rõ qua sự đúng hẹn và cập nhật minh bạch ở từng bước giao hàng. Mỗi đơn hàng đều có thời gian giao dự kiến và đa số được hoàn tất sớm hơn, giúp thương hiệu duy trì trải nghiệm ổn định cho khách dù lượng đơn tăng mạnh.

Trước khi giao đến tay người nhận, mỗi hộp yến đều được Yên Hy đóng gói kỹ lưỡng với lớp chống sốc và tem niêm phong hoàn chỉnh. Khi khách nhận hàng, bao bì vẫn nguyên vẹn, sản phẩm không xê dịch hay ảnh hưởng chất lượng. "Sự chỉn chu này góp phần giữ hình ảnh chuyên nghiệp của thương hiệu ngay từ khoảnh khắc khách mở hộp", chị Quỳnh cho biết.

J&T Express hiện đang là đơn vị chuyển phát cho Yên Hy Bird's Nest

Từ phía người mua, chị Yến Nhi, khách hàng đã gắn bó ba năm với Yên Hy cũng đánh giá dịch vụ giao hàng của J&T Express nhìn chung rất ổn định. Lần hiếm hoi đơn bị trễ do mưa lớn gây ngập lụt, nhân viên đã giải thích rõ ràng, xin lỗi và chủ động điều chỉnh thời gian giao theo mong muốn của chị. Cách xử lý nhanh và chân thành đó giúp chị tiếp tục tin tưởng đơn vị vận chuyển ngay cả trong mùa cao điểm.

Khẳng định cam kết chất lượng mùa cao điểm

Đại diện J&T Express cho biết cuối năm luôn là giai đoạn doanh nghiệp tập trung nguồn lực lớn nhất để phục vụ thị trường. Mục tiêu quan trọng nhất là duy trì tốc độ giao hàng ổn định ngay cả khi lưu lượng đơn tăng rất cao. Đây không chỉ là lời hứa trong ngắn hạn mà còn là cam kết cốt lõi trong chiến lược chất lượng mà J&T theo đuổi trong dài hạn.

J&T Express là trợ thủ đắc lực cho các chủ doanh nghiệp dịp cuối năm

Với sự chuẩn bị toàn diện về con người, phương tiện và công nghệ, J&T Express khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng chủ shop, doanh nghiệp SME và khách hàng cá nhân trong mùa mua sắm cuối năm 2025. Mỗi đơn hàng đều được xử lý chu toàn, đúng hẹn và trọn vẹn theo đúng phương châm "Giao đúng giờ – Nhận chu toàn".