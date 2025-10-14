J&T Express ra mắt Mini App trên Zalo: Giải pháp thuận tiện để đặt, tra cứu đơn hàng

Theo số liệu được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) công bố, tính đến tháng 1/2024, Việt Nam ghi nhận 72,7 triệu người sử dụng mạng xã hội, tương đương 73,3% dân số. Trong đó, Zalo là một trong những nền tảng có lượng người dùng lớn, phổ biến trên nhiều nhóm đối tượng và độ tuổi.

Trước bối cảnh nhóm khách hàng vãng lai, cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ ngày càng gia tăng nhu cầu về dịch vụ giao nhận nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế các thủ tục phức tạp và không yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng, J&T Express đã kịp thời triển khai giải pháp J&T Express Mini App trên Zalo. Giải pháp này không chỉ đáp ứng đặc thù của nhóm khách hàng ít có xu hướng tải mới hoặc đăng ký tài khoản, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giao nhận đa dạng, đặc biệt ở phân khúc đơn hàng ngoài các sàn thương mại điện tử.

Trải nghiệm tiện lợi với thao tác tối giản

Ở phương diện khách hàng, J&T Express Zalo Mini App mang đến trải nghiệm đặt và theo dõi đơn hàng thật nhẹ nhàng, nhanh chóng nhờ được thiết kế để đơn giản hóa mọi thao tác. Khác với các ứng dụng hoặc website vốn yêu cầu nhiều bước đăng nhập và xác minh, Mini App tận dụng hệ sinh thái quen thuộc của Zalo, giúp quá trình gửi hàng trở nên tự nhiên và liền mạch hơn.

Với nhu cầu gửi hàng, khách hàng chỉ cần thao tác trong 3 bước: (1) Tìm kiếm "J&T Express Vietnam" trên mục Khám phá của Zalo để truy cập Mini App; (2) Chọn "Tạo đơn", nhập thông tin gửi hàng và bấm "Tạo đơn hàng"; (3) Xác nhận thông tin, hệ thống sẽ hiển thị mã đơn hàng, khách hàng lưu lại mã này để tra cứu hành trình trong mục "Tra cứu đơn hàng" bằng cách nhập mã cùng 4 số cuối điện thoại người gửi hoặc người nhận.

Song song với Mini App, J&T Express còn hỗ trợ tạo đơn trực tiếp qua hotline 19001088, nhấn phím 1, khách hàng sẽ được kết nối ngay với nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tạo đơn nhanh chóng. Đây là giải pháp dành cho khách hàng lẻ ưa sự tiện lợi nhưng chưa quen thao tác trên các ứng dụng. Khi liên hệ, khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản như tên, số điện thoại, địa chỉ người gửi/người nhận cùng thông tin hàng hóa (loại hàng, cân nặng). Sau khi hoàn tất đặt đơn, nhân viên J&T Express sẽ đến tận nơi nhận hàng, đảm bảo quá trình giao nhận diễn ra thuận tiện và hiệu quả.

Việc gửi hàng nay trở nên thuận tiện hơn khi khách hàng có thể thực hiện thao tác gửi trực tiếp trên J&T Express Zalo Mini App

Kỳ vọng và chiến lược triển khai

Việc J&T Express không ngừng đổi mới, liên tục giới thiệu các giải pháp gửi hàng hiện đại, tiện lợi và phù hợp với thói quen sử dụng dịch vụ số đã góp phần khẳng định cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ với tinh thần "Giao đúng giờ, nhận chu toàn".

Trong thời gian tới, J&T Express sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông để hướng dẫn khách hàng làm quen với Mini App cũng như hotline, đồng thời duy trì các kênh quen thuộc như bưu cục nhằm phục vụ đa dạng đối tượng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp giao nhận, không chỉ dừng lại ở Mini App hay hotline mà còn chủ động bổ sung nhiều tiện ích nâng cao. Tiêu biểu là tính năng quét QR trực tiếp từ shipper hoặc tại bưu cục để tạo đơn hàng, giúp khách hàng vãng lai thao tác nhanh chóng, thuận tiện hơn. J&T Express cũng triển khai dán mã QR tại các điểm công cộng, vừa tăng cường nhận diện thương hiệu, vừa hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm và sử dụng mã QR gần nhất để tạo đơn. Ngoài ra, hệ thống tủ Smartbox đã được lắp đặt tại nhiều tỉnh thành, mang đến giải pháp nhận bưu kiện 24/7 mà không cần chờ shipper. Những bước đi này không chỉ giúp J&T Express tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau, mà còn nâng cao trải nghiệm dịch vụ, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành logistics tại Việt Nam.

J&T Express là trợ thủ đắc lực cho khách hàng vãng lai, cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Đại diện J&T Express cho biết: "J&T Express Zalo Mini App là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới không ngừng của doanh nghiệp, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm gửi hàng nhanh chóng, tiện lợi và dễ tiếp cận hơn. Chúng tôi luôn hướng mọi giải pháp theo tiêu chí hiệu quả và lấy khách hàng làm trung tâm".

Chi tiết về hướng dẫn sử dụng Zalo Mini App xem tại đây!