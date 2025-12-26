J&T Express nỗ lực kết nối buôn làng, mở lối phát triển nơi vùng biên viễn Chư Prông

Nằm ở phía Tây Gia Lai, huyện Chư Prông được ví như "cửa ngõ biên giới" nối liền các vùng kinh tế trọng điểm của Tây Nguyên. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu gắn với nương rẫy, trồng lúa, tiêu và kinh doanh nhỏ lẻ. Địa hình đồi dốc, dân cư thưa thớt, nhiều khu vực chỉ có đường đất đỏ bazan khiến việc đi lại còn nhiều trở ngại, đặc biệt vào mùa mưa khi đường trơn trượt, lầy lội, có đoạn bị ngập làm cả thôn, làng gần như bị cô lập. Trong bối cảnh đó, hình ảnh những chiếc áo đỏ J&T Express len lỏi qua những cung đường quanh co, vượt đèo dốc để mang hàng hóa đến tận buôn làng đã trở thành một phần quen thuộc với người dân.

Giữ dòng vận hành ở nơi địa hình khắc nghiệt

Chia sẻ về những khó khăn đặc thù tại địa phương, chị Lan Hương, Trưởng bưu cục J&T Express Chư Prông, cho biết khu vực này có địa hình rộng, dân cư sinh sống thưa thớt và cách xa nhau, đường sá chủ yếu là đường đất đá. Vào mùa mưa, mặt đường trơn trượt dễ xảy ra té ngã, thậm chí có những đoạn bị ngập nước khiến xe giao hàng khó tiếp cận. Một thách thức rất riêng của Chư Prông là hầu hết các hộ dân không có số nhà, việc xác định địa chỉ vì thế phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và trí nhớ của shipper. Để giao đơn thuận lợi, các shipper thường tự xây dựng "bản đồ ghi nhớ" cho riêng mình, lưu lại số điện thoại, tên người nhận kèm những đặc điểm dễ nhận diện như "chị Ngọc bán xôi" hay "nhà có cây xoài lớn trước cổng".

Tại Chư Prông, các shipper thường lưu lại tên, số điện thoại cùng đặc điểm nhận dạng của khách hàng để việc giao hàng diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn.

Bên cạnh những thách thức về điều kiện giao hàng, bưu cục Chư Prông còn phải đối mặt với áp lực vận hành lớn trong mỗi dịp cao điểm. Trung bình mỗi ngày, bưu cục xử lý hàng trăm đơn hàng, nhưng vào mùa cao điểm cuối năm hoặc các dịp lễ, Tết, lượng đơn có thể tăng gấp 5-6 lần so với ngày thường. Trong bối cảnh địa bàn rộng, khách hàng phân tán, áp lực vận hành và xử lý hàng hóa theo đó cũng gia tăng đáng kể.

Theo chị Lan Hương, bưu cục luôn chủ động chuẩn bị cho cao điểm từ sớm, trước khoảng 1 đến 2 tháng, thông qua việc tăng cường nhân sự, linh hoạt điều chỉnh ca làm việc, bổ sung nguồn nhân lực hỗ trợ và siết chặt phối hợp giữa các bộ phận. Nhờ sự chuẩn bị bài bản này, hoạt động vận chuyển vẫn được duy trì thông suốt ngay cả khi sản lượng đơn hàng đơn tăng đột biến. Chị cũng nhấn mạnh rằng đội ngũ shipper tại Chư Prông luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng vượt những quãng đường xa và thích ứng với thời tiết thất thường để đảm bảo mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn, giữ trọn niềm tin của khách hàng và uy tín của bưu cục.

Cơ hội đổi thay từ những chuyến xe đỏ

Không chỉ tạo điều kiện tiếp cận hàng hóa, sự hiện diện của J&T Express tại Chư Prông hay các bưu cục tại vùng cao còn mở ra cơ hội việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Câu chuyện của nữ shipper Đào Thị Mai là một ví dụ điển hình. Giữa những con đường đất đỏ mùa mưa trơn trượt ở Chư Prông, hình ảnh chị Mai khoác lên mình màu áo đỏ J&T Express, lặng lẽ rong ruổi giao hàng đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương. Với chị, mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình giao nhận, mà còn là con đường mưu sinh giúp gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Từng gắn bó với ruộng rẫy và cuộc sống không ổn định theo mùa vụ, chị Mai tìm đến công việc shipper đúng lúc vừa sinh con nhỏ. "Lúc đó mình chỉ nghĩ phải có một công việc ổn định để lo cho con. Càng làm, mình càng thấy bản thân mạnh mẽ và tự tin hơn", chị chia sẻ. Những ngày mưa lớn, đường lầy lội, có khi phải gửi xe lại ven đường rồi đi bộ vào từng nhà để giao cho kịp, chị vẫn không cho phép mình bỏ cuộc. "Nghĩ tới khách đang chờ, nghĩ tới mấy đứa nhỏ ở nhà, mình lại cố thêm chút nữa", chị bộc bạch.

Nhờ công việc ổn định tại J&T Express, cuộc sống của chị Mai dần đổi khác. Không còn nỗi lo được mùa hay mất mùa, chị yên tâm chăm sóc cho gia đình và các con. "Mệt thì có mệt, nhưng mỗi ngày được đi làm mình lại thấy có mục tiêu, có hy vọng", chị nói.

Chị Mai - một trong những nữ shipper tiêu biểu tại bưu cục Chư Prông

Từ con đường đất đỏ bị mưa làm chia cắt đến các buôn làng nằm sâu giữa rẫy, hành trình giao – nhận của những chiếc áo đỏ vượt núi đồi mỗi ngày không chỉ mang theo đơn hàng, mà còn mang đến sự tiện lợi, cơ hội phát triển kinh tế và hy vọng cho người dân vùng biên viễn.

Đó cũng là cách J&T Express hiện thực hóa sứ mệnh "Khai thông dòng chảy thương mại – Kết nối mọi miền Tổ quốc", nơi mỗi shipper trở thành cầu nối đưa sự đổi thay về tận buôn làng.