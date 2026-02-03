JP Morgan dự báo sốc về giá vàng giữa lúc thị trường lao dốc

Theo Reuters, trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai, JP Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục tăng.

Tổ chức này hiện dự báo ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng vào năm 2026, viện dẫn xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.

"Ngay cả với sự biến động ngắn hạn gần đây, chúng tôi vẫn kiên định tin tưởng vào triển vọng lạc quan của vàng trong trung hạn dựa trên xu hướng đa dạng hóa ổn định, mang tính cấu trúc và liên tục, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiệu suất của tài sản thực vẫn vượt trội so với tài sản giấy tờ," JP Morgan cho biết trong một thông báo hôm thứ Hai.

Giá vàng giảm hơn 9,8% vào ngày 30 tháng 1, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1983, và tiếp tục giảm sâu vào thứ Hai.

Trong khi đó, hôm thứ Hai, Deutsche Bank đã nhắc lại dự báo giá vàng ở mức 6.000 USD/ounce vào năm 2026, viện dẫn nhu cầu của nhà đầu tư đối với kim loại quý này vẫn duy trì bất chấp sự điều chỉnh giá.

Lúc 21h45 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 4.740 USD/ounce, giảm gần 3% so với mức đóng cửa tuần trước và giảm 15% so với mức đỉnh hơn 5.600 USD/ounce ghi nhận vào phiên 29/1. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng 10% so với cuối năm 2025 sau khi tăng gần 65% trong năm vừa qua.



