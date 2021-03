"Josee: Khi nàng thơ yêu" ra mắt khán giả với phiên bản anime đầy ngọt ngào

Sau đó, câu chuyện trở thành cảm hứng để rất nhiều nhà biên kịch, đạo diễn chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.



Năm 2003, câu chuyện lần đầu được bước lên màn ảnh rộng trong bộ phim chuyển thể của đạo diễn Isshin Inudo. Năm 2020, phiên bản Hàn của tác phẩm với tên gọi Josée (tựa Việt: Josee, Nàng Thơ Của Tôi) cũng đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả châu Á qua phần thể hiện xuất sắc của ngọc nữ màn ảnh Han Ji Min và mỹ nam Nam Joo Hyuk.

Và tới đây, "Josee: Khi Nàng Thơ Yêu" sẽ được ra mắt khán giả với phiên bản anime đầy ngọt ngào.

Chuyện phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Josee, một cô gái 24 tuổi khuyết tật, sống cùng bà và vô cùng khép kín với cuộc sống bên ngoài. Josee đã luôn sống trong thế giới nhỏ của bản thân, cho tới một buổi tối định mệnh khi cô được cậu sinh viên Tsuneo cứu trong một tai nạn.

Mới đầu, Josee còn vô cùng cảnh giác với sự xuất hiện của Tsuneo, tuy nhiên sau đó, khi cậu sinh viên chứng minh được sự chân thành của mình, Josee đã dần mở lòng để Tsuneo khám phá về thế giới bí mật của riêng cô.

Về phần Tsuneo, sự xuất hiện của Josee chính là bước ngoặt trong cuộc sống tưởng chừng đã được “mặc định” sẵn từng bước của cậu.



Hai nhân vật Josee và Tsuneo được xây dựng như hai mảng màu đối lập, thuộc về hai thế giới khác nhau. Trong khi Josee không thể tự mình bước đi, luôn khép kín và có phần tiêu cực với cuộc sống bên ngoài căn phòng nhỏ của mình, Tsuneo lại là kiểu người lạc quan, nhiệt huyết, đam mê khám phá và như thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia.

Hai con người tưởng chừng không có bất cứ điểm chung nào, khi bước vào thế giới của nhau, họ chợt nhận ra cả hai đều có chung một niềm đam mê với biển khơi rộng lớn.

Nếu như trong mắt Tsuneo, Josee giống như những chú cá - cậu ngưỡng mộ với tâm hồn đầy tự do, thì với cô nàng, cậu sinh viên trẻ chính là nguồn động lực để cô quyết định tự đi tìm đôi chân của riêng mình, giống như nàng tiên cá.

Với gần 100 phút, bộ phim hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả những cảm xúc lắng đọng, lấy đi không ít nước mắt của khán giả xem phim.

Phim được đạo diễn bởi Koutarou Tamura, từng là nghệ sĩ vẽ storyboard cho các series nổi tiếng như Sword Art Online, cũng như chỉ đạo series Noragami. Thêm vào đó còn có sự góp giọng của mỹ nam Taishi Nakagawa (Your Lie In April) cho vai Tsuneo và Kaya Kiyohara lồng tiếng cho nhân vật Josee.



Josse, the tiger and the fish (tựa Việt: Josee: Khi nàng thơ yêu) dự kiến khởi chiếu ngày 09.04.2021.