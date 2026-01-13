Jordan đến khách sạn ăn mừng với U23 Việt Nam sau “địa chấn” trước Ả Rập Saudi

Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước chủ nhà Ả Rập Saudi không chỉ mang ý nghĩa quyết định với thầy trò HLV Kim Sang-sik mà còn tạo nên khoảnh khắc đặc biệt tại VCK U23 châu Á 2026, khi U23 Jordan chủ động tìm đến khách sạn của đội tuyển Việt Nam để cùng ăn mừng tấm vé vào tứ kết.

U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, đến tận khách sạn chúc mừng

Rạng sáng 13-1, U23 Việt Nam đánh bại U23 Ả Rập Saudi với tỉ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A, khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang đứng đầu bảng. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan vượt qua U23 Kyrgyzstan 1-0 để xếp nhì bảng, qua đó cùng U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Đáng chú ý, ngay khi các trận đấu kết thúc, ban huấn luyện và nhiều cầu thủ U23 Jordan đã đến khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân để chung vui. Đoạn video ghi lại cảnh hai đội nhảy múa, chúc mừng nhau tại sảnh khách sạn nhanh chóng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

VFF viết: “Góc dễ thương: U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng và gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã góp phần giúp họ giành vé vào tứ kết.” Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận tích cực từ người hâm mộ hai nước.

Chiến thắng của U23 Việt Nam được xem là “bước ngoặt then chốt” của bảng A theo nhận định của nhiều tờ báo Jordan. Truyền thông nước này đánh giá cao lối chơi kỷ luật, chắc chắn và đầy bản lĩnh của đội bóng áo đỏ trước sức ép lớn từ khán giả chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên trở thành điểm nhấn nổi bật của trận đấu.

Việc giành ngôi nhất bảng giúp U23 Việt Nam có lợi thế tâm lý lớn trước vòng knock-out, đồng thời tránh được những đối thủ mạnh ngay từ tứ kết. Trong khi đó, U23 Jordan cũng hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng và thể hiện tinh thần thể thao đẹp, tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của giải đấu.