Jordan đề xuất lập khu thương mại tự do đưa hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan, ngày 3/2. Ảnh: Như Ý

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam và Jordan, với nhiều lợi ích và giá trị tương đồng, có quá trình đấu tranh bền bỉ giành độc lập dân tộc, càng cần tăng cường đoàn kết, hợp tác mở ra những cơ hội mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và thế giới.

Thủ tướng chúc mừng thành tựu phát triển của Jordan thông qua triển khai Chiến lược 10 năm “Tầm nhìn hiện đại hóa nền kinh tế”, đánh giá cao vai trò quan trọng của Jordan trong các nỗ lực hòa bình tại khu vực, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong củng cố lòng tin chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi khẳng định Jordan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, halal, khoa học công nghệ.

Jordan cảm ơn lập trường, quan điểm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hợp tác hiệu quả với Việt Nam để thúc đẩy hòa bình, triển khai các chương trình tái thiết, nhân đạo tại khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và tổ chức hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương; trong đó có hướng tới việc thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của nhau, tổ chức kỳ họp tham vấn chính trị, thành lập nhóm công tác về hợp tác kinh doanh Việt Nam - Jordan, cũng như thúc đẩy ký kết các thoả thuận hợp tác quan trọng về miễn thị thực, bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần.

Về kinh tế, hai bên thống nhất thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035; đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hoá có thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành halal…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nông thuỷ sản chất lượng, ổn định cho Jordan, hoan nghênh các doanh nghiệp Jordan đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và đề nghị nghiên cứu triển khai công nghệ chống xâm nhập mặn bằng rạn san hô của Jordan tại Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Jordan đề xuất thành lập khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan để xuất sang khu vực Trung Đông, thành lập các doanh nghiệp liên doanh trong các lĩnh vực tiềm năng.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đồng thời nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại các tổ chức quan trọng như Liên Hợp Quốc và UNESCO, cũng như hợp tác trong giải quyết các vấn đề chung của mỗi khu vực và toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lập trường nguyên tắc của mỗi bên.

Mong muốn hợp tác không giới hạn

Ngày 2/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm và cùng Chủ tịch Hạ viện Jordan ký bản ghi nhớ hợp tác ngày 2/2. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành tựu phát triển, vai trò và những đóng góp của Jordan trong thúc đẩy hoà bình, ổn định tại khu vực Trung Đông; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với Jordan trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Hạ viện Jordan bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh Jordan coi Việt Nam như một “phép màu phát triển kinh tế, công nghệ”, khẳng định Jordan rất coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác “không giới hạn” với Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện đặc biệt đánh giá cao lập trường, quan điểm cân bằng và sự hỗ trợ của Việt Nam đối với vấn đề Palestine. Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Jordan, Chủ tịch Hạ viện Jordan khẳng định sẵn sàng làm cầu nối và hợp tác cùng Việt Nam thúc đẩy hòa bình, tái thiết và phát triển tại khu vực Trung Đông.

Về hợp tác nghị viện, hai bên thống nhất cần tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về cơ cấu tổ chức, hoạt động nghị viện mỗi nước; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ, trong đó nghiên cứu thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Nghị viện châu Á (APA), cùng đóng góp tiếng nói vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Jordan trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ nhau, trong đó mong Jordan hỗ trợ công nghệ chống ngập mặn bằng rạn san hô tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết và phê chuẩn các hiệp định song phương quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, tạo khuôn khổ thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới.