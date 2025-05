Jollibee Việt Nam bất ngờ bị cấm trên TikTok: Loạt tài khoản giả mạo vẫn tràn ngập

Những ngày qua, cái tên Jollibee Việt Nam - chuỗi đồ ăn nhanh đa quốc gia đến từ Philippines - liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội.

Song mới đây, ghi nhận vào chiều tối ngày 13/5, tài khoản TikTok chính thức của Jollibee Việt Nam (có hơn 56k follow) đã bị cấm. Khi truy cập vào tài khoản này, dòng thông báo hiện ra "Account banned. The account jollibee_vietnam is no longer avaialble" (tạm dịch: Tài khoản đã bị cấm)

Điều này khiến nhiều dân mạng bất ngờ và không biết chuyện gì đã xảy ra với tài khoản này. Trong khi đó, các tài khoản MXH khác (Facebook, YouTube, Instagram, Threads) của Jollibee Việt Nam thì vẫn đang hoạt động bình thường.

Cho đến hiện tại, thương hiệu Jollibee Việt Nam vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc này.

Tài khoản TikTok của Jollibee Việt Nam đã bị cấm.

Thực tế, một tài khoản TikTok khi bị cấm có thể đến từ nhiều nguyên nhân như: Đăng tải video của người khác khi chưa được sự cho phép dẫn đến vi phạm bản quyền; Đăng tải video có cảnh bạo lực; Spam tin nhắn rác, quảng cáo... - Tức là vi phạm những quy định an toàn của TikTok.

Tài khoản TikTok bị đình chỉ hoạt động là trường hợp không hiếm gặp, có thể do người dùng vi phạm chính sách, quy định về cộng đồng và nội dung hoặc nhầm lẫn từ đội ngũ kiểm duyệt của TikTok.

Để tìm được cách lấy lại nick TikTok nhanh nhất, chủ kênh cần xác định được tài khoản của mình đang bị đình chỉ ở mức độ nào, sau đó khiếu nại qua TikTok. Tuỳ từng trường hợp, tài khoản TikTok có thể bị đình chỉ trong thời gian 7-10 ngày. Song, cũng có thể bị khóa vĩnh viễn, không thể khôi phục được.

Có rất nhiều tài khoản TikTok giả mạo thương hiệu Jollibee Việt Nam vẫn đang hoạt động.

Trước đó, Jollibee Việt Nam từng liên tục đưa ra cảnh báo về việc bị giả mạo trên fanpage Facebook 952k người theo dõi. Thương hiệu này cho biết đã ghi nhận nhiều tài khoản giả mạo, xuất hiện trên các nền tảng MXH gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng cũng như thương hiệu.

Thương hiệu cho biết có rất nhiều tài khoản có tên bắt đầu từ Jollibee và sau đó là gắn với các địa điểm, tỉnh thành như Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau,...

Bên cạnh đó, loạt tài khoản này còn đi bình luận dạo ở các bài đăng viral. Thậm chí có những nội dung cợt nhả, xuyên tạc và thiếu chính xác. Điều này khiến nhiều người hiểu lầm rằng đây là tài khoản của các chi nhánh Jollibee trên toàn quốc đang làm truyền thông, gây ảnh hưởng đến thương hiệu.

Thời gian gần đây, MXH bỗng xuất hiện trend các thương hiệu gà rán đi tương tác, comment dạo. Song không rõ ai khởi nguồn hay đứng sau trào lưu tai hại này và có mục đích gì nhưng các fanpage lớn như KFC Việt Nam, Texas Chicken Vietnam đều phải lên tiếng, đăng bài cảnh báo đến người tiêu dùng để tránh bị lừa bởi tài khoản giả mạo.

Jollibee Việt Nam từng phải đăng bài cảnh báo về các tài khoản giả mạo.

Các tài khoản giả mạo bình luận với phát ngôn khiếm nhã, thiếu kiểm soát đã gây ảnh hưởng danh tiếng của Jollibee Việt Nam.