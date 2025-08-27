Johnny Trí Nguyễn phản ứng bất ngờ về vụ cô gái MMA hạ gục thanh niên xăm trổ

Cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng võ thuật ở Việt Nam vừa xôn xao sau vụ cô gái có tập qua MMA hạ gục thanh niên xăm trổ. Sau khi đoạn clip này đăng tải, khá nhiều HLV võ thuật trong nước, cả chuyên nghiệp lẫn phong trào, đều đưa ra những bình luận với những góc nhìn riêng.

HLV Johnny Trí Nguyễn của võ đường MMA Liên Phong tại TP.HCM cũng lên mạng xã hội để đưa ra bình luận của mình. Anh dành lời khen ngợi cho cô gái trong clip, đồng thời còn gửi lời nhắn nhủ tới gã thanh niên ngổ ngáo:

“Mạn phép đại diện cho cộng đồng võ thuật MMA đất Việt cảm ơn em gái. Từ nay chắc các võ đường/CLB chúng tôi sẽ có thêm vài bạn nữ vào học tập.

Anh em chúng tôi đã còng lưng làm giải đấu để quảng bá, trash talk mỏi cả mỗm để gây chú ý truyền thông, nhưng cũng không bằng em tung vài chiêu. Giờ chắc cả nước biết tới 3 chữ MMA nhờ em.

Nhưng tới đây cũng phải nhớ sự đóng góp của anh chàng xăm mình. Suy cho cùng cũng phải nhờ cái hành động đấm phụ nữ của bạn ấy chứ. Vậy nên hy vọng sau này bạn ra đường không ai nhận ra, quê vậy đủ lắm rồi. Thôi thì tặng bạn một suất học bổng luôn, không phải để có khả năng đánh phụ nữ mà để có tinh thần chính trực, không hà hiếp phái yếu, của một võ sĩ nhé”.

HLV Johnny Trí Nguyễn cũng bình luận về vụ việc vừa gây xôn xao mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, nữ võ sĩ Muay Thái nổi tiếng Bùi Yến Ly chia sẻ ngắn gọn: “Còn gì buồn hơn khi đánh phụ nữ nhưng tệ hơn thế là bị phụ nữ .ánh lại vùi dập. Chị em cũng nên tập chút võ thuật để phòng thân nhé”.

Trên nhiều diễn đàn võ thuật, hầu hết các ý kiến bình luận đều dành những lời khen ngợi cho cô gái trong video. Bên cạnh đó, những luồng ý kiến này cũng chỉ trích hành động của anh chàng thanh niên.

Được biết, vụ việc nói trên xảy ra từ hồi tháng 5/2025 ở một phòng tập tại Hà Nội. Đây là phòng tập của chị gái người phụ nữ xuất hiện trong video.

Người đàn ông xăm trổ xúc phạm cô gái chỉ vì cô mặc trang phục bra thể thao. Cô gái đáp trả bằng lời nói thì bị tấn công. Sự việc xô xát, người đàn ông kia xin lỗi và cô gái dừng tay.

Cô gái trong video là thành viên của một câu lạc bộ võ thuật, cô tập Muay Thái, Jiu Jitsu và MMA suốt 4 năm qua. Việc tập luyện của cô diễn ra thường xuyên và mong muốn chỉ là rèn luyện sức khỏe.