Johnny Trí Nguyễn lên tiếng vụ nữ võ sĩ 28 tuổi đánh gục thanh niên xăm trổ

Ngày 27/8, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ bài đăng nữ võ sĩ MMA hạ đo ván thanh niên xăm trổ ở bãi xe chung cư đang viral trên mạng xã hội. Nam diễn viên "mạn phép đại diện cộng đồng MMA đất Việt cảm ơn cô".

"Từ nay chắc các võ đường, câu lạc bộ chúng tôi có thêm vài bạn nữ vào học. Anh em chúng tôi còng lưng làm giải đấu, quảng bá mỏi mồm để gây chú ý truyền thông nhưng cũng không bằng em tung vài chiêu. Giờ chắc cả nước biết tới ba chữ MMA nhờ em", nam diễn viên chia sẻ.



Anh nói thêm "phải nhớ sự đóng góp của anh chàng xăm mình bị hạ đo ván trong vụ việc".



Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi bình luận vụ cô gái học võ hạ đo ván thanh niên xăm trổ.

"Suy cho cùng phải nhờ hành động đấm phụ nữ của người này. Hy vọng sau này không ai nhận ra bạn khi ra đường, xấu hổ vậy đủ lắm rồi. Tặng bạn suất học bổng, không để bạn có khả năng đánh phụ nữ mà là có tinh thần chính trực, không hà hiếp phái yếu của một võ sĩ nhé", Johnny Trí Nguyễn viết thêm.

Bài đăng của Johnny Trí Nguyễn nhận nhiều bình luận đồng tình và gần 20.000 lượt tương tác. Nhiều khán giả muốn "đăng ký học thầy Johnny" sau khi nam diễn viên nêu quan điểm vụ việc.

Johnny Trí Nguyễn thời gian qua tập trung vào võ thuật. Anh khởi xướng giải đấu võ thuật tổng hợp (MMA) tên Gods of Martial Arts (GMA). Sắp tới, nam diễn viên trở lại điện ảnh trong vai trò đạo diễn hành động kiêm diễn viên chính của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Khán giả cũng chờ đợi cú bắt tay của Johnny Trí Nguyễn và Charlie Nguyễn ở dự án Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau.

Về vụ thanh niên xăm trổ bị võ sĩ MMA hạ gục ở hầm chung cư, cô gái trong video đang viral mạng xã hội là Hoàng Hằng (28 tuổi), thành viên CLB Vietnam Top Team. Cô tập Jin-jitsu từ năm 2021 cùng bộ môn võ tổng hợp.

Sự việc "nữ võ sĩ hạ gục thanh niên xăm trổ" diễn ra từ tháng 5. Video cắt từ camera an ninh được một người sẻ lại và viral từ ngày 26/8. Trong video, thanh niên xăm trổ tác động vật lý cô gái, sau đó xảy ra trận ẩu đả.

