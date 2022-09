Johnny Trí Nguyễn: Không muốn kết hôn vì muốn chuyện tình yêu hấp dẫn như một cuốn phim

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng với khách mời đặc biệt là diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn – tên tuổi hàng đầu của làng phim hành động, võ thuật Việt Nam, gắn liền với loạt phim đình đám như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn…

Tại chương trình, Johny Trí Nguyễn tỏ ra thoải mái, an nhiên, giản dị, gần gũi ở tuổi 48. Anh chia sẻ nhiều điều về lý do rời bỏ phim trường, tận hưởng cuộc sống đời thường tự do; theo đuổi đam mê về võ thuật, mô tô…

Johnny Trí Nguyễn cùng Quốc Thuận và Ngọc Lan

Tài chính chưa bao giờ là vấn đề

Tôi đang làm chủ võ đường Liên Phong do tôi sáng lập. Liên Phong Đường không chỉ là nơi đào tạo những nhân tài mới cho làng võ thuật mà còn là nơi tập luyện dành cho các đoàn phim.

Cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn đã đam mê võ, buổi đầu tiên tôi tập võ là trong nhà lá. Khi bắt đầu ý tưởng chia sẻ võ thuật lại với mọi người, tôi muốn có một không gian giống với tuổi thơ của mình. Đó là lý do tôi xây dựng Liên Phong Đường.

Những năm gần đây, tôi không còn tung hoành trên phim trường. Tôi chọn sống điền viên ở võ đường cùng bạn gái. Gần bước sang tuổi ngũ tuần, tôi theo đuổi sự tự do, tự tại hơn là danh tiếng.

Hồi đó đóng phim, tôi được vào nhân vật này, nhân vật kia. Mỗi hình tượng đều mang một ngoại hình khác. Đó là ngoại hình của những nhân vật trong phim. Còn ngoài đời, tôi muốn thoải mái nên không quan tâm tới ngoại hình nữa, sao cũng được. Đó là lý do vì sao trước đây tôi hay bị chê bai, dính lùm xùm về ngoại hình.

Johnny Trí Nguyễn đào tạo tại võ đường

Tôi luôn mang nguồn năng lượng tích cực để vượt qua mọi giai đoạn trong cuộc sống. Hiện tại, tôi đang chăm lo cho tâm huyết của mình là võ đường rộng 1.800 mét vuông này.

Tôi không còn bó buộc bản thân trong một khuôn mẫu nào, thoải mái theo đuổi cuộc sống tự do, phóng khoáng cùng niềm đam mê bất tận với võ thuật và mô tô.

Đối với tôi, tài chính chưa bao giờ là vấn đề. Nhu cầu sống của tôi rất đơn giản, nên chưa bao giờ đặt yếu tố tiền bạc lên đầu rồi tự hỏi tiền đâu mà sống.

Khi mình không đặt tiền bạc là sự lo ngại thì tinh thần mình thoải mái, mà tinh thần thoải mái thì mình làm được rất nhiều thứ.

Có khoảng thời gian 6 năm trời, tôi với Nhung (tên bạn gái hiện tại của Johnny Trí Nguyễn) chỉ chạy moto vòng vòng Đông Dương, đi khắp Việt Nam. Chúng tôi chỉ đi chơi thôi và cứ thế đi, không có vấn đề gì hết vì không lo đến chuyện tiền bạc.

Ở tuổi U50, tôi không quá chú trọng tới ngoại hình

Tôi có nhiều fan nữ nên ai cũng nghĩ tôi đào hoa. Nhưng đường tình duyên của tôi lại khá lận đận. Người vợ đầu tiên của tôi là Vũ Lynn Cathy. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 12 năm rồi chúng tôi chính thức đường ai nấy đi sau khi đã có 2 con.

Hiện tại, tôi không thường xuyên gặp các con, nhưng vẫn theo dõi và quan tâm đến 2 cô công chúa.

Các con cứ trải nghiệm cuộc sống như thế nào cũng được, muốn khám phá như thế nào cũng được. Bất kỳ lúc nào cần chỗ dựa thì các con có tôi, có thể dựa vào những người đã đi trước, người đã trải nghiệm cuộc sống đó rồi để hỗ trợ các con.

Về cuộc sống hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều mình thích cùng với bạn gái.

Chúng tôi đã sống chung nhiều năm nhưng chưa tính chuyện kết hôn và sinh con.

Chúng tôi có cùng gu, cùng sở thích điện ảnh, võ thuật và mô tô nên luôn đồng hành, giúp đỡ nhau trên mọi hành trình từ đời sống đến công việc. Tôi không muốn kết hôn vì muốn chuyện tình yêu hấp dẫn như một cuốn phim dài tập.

Ở độ tuổi U50, tôi không quá chú trọng tới ngoại hình hay danh tiếng mà thường xuất hiện với phong cách gần gũi, đời thường.