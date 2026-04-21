Jisoo (BlackPink) lao đao

Bê bối của anh trai Jisoo

Những ngày qua, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước loạt bê bối được cho là của Kim Jung Hoon, anh trai Jisoo - chị cả BlackPink. Kim đang đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành công ty chuyên về sức khỏe và thực phẩm bổ sung cho trẻ em Biomom. Trước đó còn có thông tin Kim Jung Hoon cùng em gái thành lập công ty quản lý Blissoo.

Theo Koreaboo , cảnh sát Seoul đã bắt giữ một người đàn ông ngoài 30 tuổi, họ Kim, về tội tấn công tình dục nữ streamer vào ngày 15/4.

Trước đó, nữ streamer tổ chức sự kiện bốc thăm trúng thưởng trên nền tảng phát trực tuyến Soop vào ngày 12/4. Người hâm mộ phải trả 10.000 won (6,76 USD) cho mỗi vé bốc thăm để có cơ hội trúng những giải thưởng như ăn tối cùng nữ streamer, ảnh selfie…

Mạnh tay chi tiền mua 500 vé cùng lúc, Kim trúng giải nhất, vừa được ăn tối cùng người đẹp vừa có ảnh qua ứng dụng KakaoTalk.

Hai bên hẹn gặp tại nhà hàng ở quận Gangnam (Seoul) vào ngày 14/4. Sau đó, Kim đề nghị nữ streamer về nhà mình ở gần đó để tiếp tục uống rượu. Trước khi đồng ý, nữ streamer yêu cầu không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào và nhận được lời hứa từ Kim. Tuy nhiên, người đàn ông bị cáo buộc là đã trở mặt. Anh ta đã có những hành vi không phù hợp.

Nữ streamer buộc phải trốn vào nhà vệ sinh, nhắn tin cầu cứu quản lý và cảnh sát được gọi đến không lâu sau đó. Kim bị bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục. Tại thời điểm đó, Kim thừa nhận có hành vi tiếp xúc thân thể, nhưng phủ nhận sử dụng bạo lực. Anh ta nhấn mạnh không có sự ép buộc nào.

Ngày 17/4, nữ streamer nộp đơn tố cáo bổ sung lên Sở Cảnh sát Gangnam, cáo buộc Kim và bạn của người này đe dọa phát tán hình ảnh cá nhân.

Cùng ngày, cảnh sát đề nghị lệnh tạm giam đối với Kim. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul bác bỏ do không đủ bằng chứng.

Mặc dù cảnh sát không công bố họ tên đầy đủ của Kim, truyền thông xứ kim chi sử dụng ảnh Kim Jung Hoon và danh xưng “anh trai của Jisoo” khiến công chúng đều hiểu người được nói đến là ai.

Bê bối tình dục chưa kịp lắng xuống, ngày 18/4, một tài khoản Instagram ẩn danh tự xưng là vợ Kim tố cáo người đàn ông bạo hành thể xác và tình dục cô, kèm theo loạt hình ảnh chứng minh.

Một số ảnh chụp được cho là bằng chứng Kim hành hung vợ.

Theo bài đăng, Kim bắt đầu lăng mạ và hành hung vợ vào khoảng 2 tuần sau khi đăng ký kết hôn. Nếu vợ nhắc đến chuyện ly hôn hoặc có ý định báo cảnh sát, đòn roi mà cô phải chịu càng khủng khiếp.

Kim được cho là theo dõi nhất cử nhất động của vợ thông qua camera giám sát và thiết bị ghi âm được lắp đặt trong nhà. Nạn nhân muốn gọi điện cho người quen hoặc cha mẹ phải trốn ở những nơi khuất tầm nhìn.

Người vợ cũng bị hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động ngoài trời, chỉ được phép đi mua sắm thực phẩm, đến bệnh viện, phòng khám gia liễu và một số nơi khác mà Kim đồng ý. Cô phải báo cáo vị trí mỗi 10-30 phút.

Người tố cáo còn tiết lộ vợ cũ của Kim cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự cô. Trước đó có thông tin Kim Jung Hoon từng kết hôn và ly hôn, còn có con với vợ đầu.

Hiện chưa xác thực được những nội dung trong bài tố cáo. Phía anh trai Jisoo cũng giữ im lặng trước các cáo buộc.

Jisoo bị ghét lây

Dù cơ quan chức năng chưa xác nhận rõ ràng bất cứ điều gì, làn sóng giận dữ đang bùng lên mạnh mẽ trong dư luận Hàn Quốc. Kim Jung Hoon trở thành một trong những cái tên bị công kích nhiều nhất trên mạng xã hội xứ củ sâm. Jisoo cũng bị vạ lây.

Cư dân mạng nghi ngờ Kim Jung Hoon sử dụng tiền bạc và tầm ảnh hưởng của em gái để bưng bít hành vi phạm tội, sau khi phát hiện hai bài báo cáo buộc Kim quay lén vào năm 2025 đã bị gỡ bỏ.

Một số người cho rằng Jisoo nên chủ động rời nhóm nếu không muốn hình ảnh bị xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Ngày 19/4, diễn đàn trực tuyến Pann xuất hiện bài đăng có nội dung tuyên bố tẩy chay giọng ca Flower .

Chủ bài đăng cho biết tâm lý chung là cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với gia đình của tội phạm tình dục. Người này cho biết: “Cá nhân tôi sẽ không xem bất kỳ bộ phim điện ảnh hay truyền hình Hàn Quốc nào có Jisoo tham gia, cũng không nghe nhạc và sẽ tẩy chay cô ấy. Đó là lựa chọn của cá nhân tôi. Tôi không muốn tiêu tiền hay dành bất kỳ sự chú ý nào cho cô ấy”.

Dù không thích Jisoo nữa, cư dân mạng này phản đối việc bôi nhọ hay để lại bình luận thù hận nhắm vào nữ thần tượng.

Ý kiến này nhận được sự hưởng ứng từ hàng trăm người dùng mạng khác. Họ tin rằng ngừng chú ý và gia tăng sự nổi tiếng cho sao vướng scandal là cách tẩy chay văn minh.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng Jisoo không phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của anh trai mình.

“Mọi người bị ám ảnh bởi việc ghét bỏ Jisoo sao? Họ muốn cô ấy làm gì? Jisoo là con út trong nhà, chẳng lẽ phải theo sát bên anh trai - một người đàn ông gần 40 tuổi - để ngăn anh ta phạm tội hay sao? Cứ nhắm vào người đàn ông đó thôi, đừng lôi Jisoo hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình họ vào”, “Chỉ vì em gái của anh ta là thần tượng, mọi sự chỉ trích đều hướng về phía cô ấy. Theo tôi, Jisoo không đáng bị lên án vì có mối quan hệ với người này. Không phải bênh vực Jisoo, nhưng hãy tập trung vào việc hỗ trợ nạn nhân và đảm bảo kẻ có tội chịu hình phạt nghiêm khắc”, “Không thể để tình hình leo thang thành, ‘Em gái anh ta là Jisoo sao? Hãy nhắm vào Jisoo’. Hoàn toàn chệch hướng và cuối cùng không giúp ích được gì cho nạn nhân cả”… là những ý kiến phản đối tẩy chay Jisoo.

Người tự nhận là vợ Kim cũng lên tiếng bảo vệ Jisoo: “Có lẽ em gái anh ta không biết đâu. Lúc đầu, tôi không biết cô ấy là ai. Mọi người cứ nói họ trông giống nhau, nên tôi có tìm kiếm thông tin về cô ấy và chỉ mới biết về mối quan hệ của họ gần đây trên Namu Wiki. Vì vậy, xin đừng chỉ trích cô ấy”.

Jisoo lên tiếng

Trước phản ứng trái chiều từ dư luận, ngày 20/4, đội ngũ luật sư của Jisoo ra tuyên bố chính thức về vụ lùm xùm.

Phía nữ ca sĩ khẳng định những ồn ào thời gian qua không liên quan đến cô và công ty Blissoo, đồng thời nhấn mạnh phần lớn nội dung lan truyền trên mạng là những suy đoán chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật.

Jisoo được chỉ ra rời nhà sớm để trở thành thực tập sinh của công ty giải trí và sống xa gia đình nhiều năm. Cô ở trong tình thế không biết và không thể can thiệp vào các vấn đề cá nhân của người thân.

Đại diện của Jisoo phủ nhận anh trai có liên quan đến công ty quản lý Blissoo.

Tuyên bố bác bỏ thông tin anh trai cùng Jisoo cùng nhau thành lập công ty hay làm giám đốc điều hành, cũng phủ nhận nghi vấn sử dụng tiền bạc và tầm ảnh hưởng giúp anh Kim loại bỏ tai tiếng.

“Mặc dù nghệ sĩ có nhận được một số lời khuyên và hỗ trợ hạn chế từ các thành viên gia đình với vai trò trung gian trong quá trình tham vấn thành lập Blissoo, không có thành viên nào từng nhận thù lao hoặc tham gia vào việc ra quyết định của công ty. Công ty hoạt động hoàn toàn độc lập, tách biệt với gia đình… Hơn nữa, Blissoo và nghệ sĩ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho cá nhân được đề cập, cũng không có kế hoạch làm như vậy. Chúng tôi cũng không tham gia vào bất kỳ liên lạc hay can thiệp nào với cá nhân đó liên quan đến vấn đề này”, đại diện của Jisoo làm rõ.

Cuối tuyên bố, phía người đẹp sinh năm 1995 cảnh báo việc lan truyền thông tin sai lệch, sử dụng tên hoặc hình ảnh của Jisoo liên quan đến vụ bê bối là hành vi xâm phạm quyền công dân và cấu thành tội phỉ báng.