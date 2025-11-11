JINS “cập bến” TTTM Saigon Centre, chính thức khai trương tại Việt Nam

Là thương hiệu mắt kính hàng đầu Nhật Bản, JINS hướng đến sứ mệnh gợi mở những tiềm năng chưa được khám phá và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày thông qua triết lý "Magnify Life" - Cùng Mở Tầm Mắt. Với việc khai trương liên tiếp các cửa hàng, JINS đặt mục tiêu nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và rộng khắp cả nước. Hơn thế nữa, các dòng sản phẩm mắt kính với thiết kế thanh thoát, tinh giản, vượt thời gian, cùng dịch vụ chất lượng cao, JINS hy vọng mang đến trải nghiệm mua sắm tối ưu, thoải mái, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, từ những người yêu thích các xu hướng thời trang đến các đối tượng gia đình hiện đại.

Phát biểu nhân sự kiện mang tính cột mốc này, ông Atsushi Ogawa - Tổng Giám đốc JINS Việt Nam, cho biết: "Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng toàn cầu của JINS. Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, ngay tại một trong những TTTM sầm uất bậc nhất của TP. Hồ Chí Minh - Saigon Centre, mang triết lý "Magnify Life" - kết hợp giữa tính năng, sự sáng tạo và thiết kế - đến với khách hàng Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là biến mỗi sản phẩm trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn, mà còn thể hiện rõ cá tính, phong cách của riêng mình. JINS kỳ vọng sẽ xây dựng sự hiện diện bền vững tại Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của thị trường kính mắt thông qua chất lượng, đổi mới và trải nghiệm lấy khách hàng làm trung tâm."

Cửa hàng JINS đầu tiên tại Việt Nam chính thức khai trương tại TTTM Saigon Centre.

JINS Saigon Centre đã chào đón những khách hàng đầu tiên với màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản đặc sắc và dành cho những khách hàng đầu tiên trải nghiệm những ưu đãi giới hạn hấp dẫn cùng quà tặng độc đáo khi đến tham quan, mua sắm trong dịp khai trương cửa hàng. Đây là cơ hội để khách hàng Việt Nam được trải nghiệm những dòng kính mắt tiên tiến, hiện đại với ưu điểm vượt trội về công năng đến từ thương hiệu với hơn 20 năm tuổi đời của Nhật Bản.

Ra mắt lần đầu vào tháng 9 năm 2009, dòng JINS Airframe đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành mắt kính với triết lý đơn giản nhưng đột phá: mang lại trải nghiệm đeo nhẹ như không, thoải mái tuyệt đối. Được thiết kế đặc biệt phù hợp với khuôn mặt người châu Á, với trọng lượng siêu nhẹ, độ ôm hoàn hảo cùng thiết kế tối giản hiện đại, Airframe định nghĩa lại khái niệm về sự tiện nghi và thời trang trong trải nghiệm đeo kính hàng ngày.

Tại cửa hàng, thương hiệu cũng giới thiệu dòng JINS 360° với thiết kế bản lề chuyển động đa hướng độc quyền. Thiết kế bản lề hình trụ đặc biệt cho phép gọng kính dễ dàng chuyển động theo nhiều hướng, ôm vừa vặn với từng khuôn mặt. Mỗi chiếc kính đều vượt qua các bài kiểm định độ bền nghiêm ngặt, chịu được lực nén lên đến 150 kg và 100.000 lần gập mở, đáp ứng tiêu chuẩn JIS B 7285:2016 của Nhật Bản.

Thương hiệu cũng giới thiệu dòng JINS Home (trái) phù hợp để đeo khi ở nhà, thư giãn, không để lại vết hằn ngay cả khi nằm nghỉ. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng dành sự yêu thích cho dòng kính mắt Combination Titanium (phải) với thiết kế tinh tế và phom dáng hoàn hảo. Được chế tác từ chất liệu beta titanium cao cấp, bộ sưu tập gọng kính mang đến cảm giác thanh thoát, vừa vặn.