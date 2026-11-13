Jensen Huang rời Nvidia giữa bê bối, Elon Musk đăng một chữ kèm thông điệp đầy ẩn ý

Chỉ viết “Jensen” khi chia sẻ một video nói về di sản trường tồn, Elon Musk tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho nhà đồng sáng lập Nvidia. Trước đó, ông còn nói việc thuê Huang sẽ là “một vinh dự”.

Giữa lúc Jensen Huang trở thành tâm điểm của những tranh cãi về đời tư và việc rời Nvidia, Elon Musk đăng lên X một thông điệp ngắn đến mức không có lấy một câu hoàn chỉnh.

Chỉ một chữ: “Jensen”.

Đi kèm là bài đăng của quỹ đầu tư a16z, chia sẻ video với lời dẫn: “Anh sẽ được nhớ đến mãi mãi, bởi có những điều là vĩnh cửu”.

Elon Musk viết duy nhất chữ “Jensen” khi chia sẻ bài đăng của a16z. Ảnh chụp màn hình X/@elonmusk.

Musk không giải thích thêm. Nhưng khi đặt tên Jensen phía trên đoạn video ấy, giữa thời điểm nhà đồng sáng lập Nvidia vừa rời vị trí lãnh đạo, bài đăng có thể được hiểu như một lời nhắn về những đóng góp mà Huang để lại. Đây là cách diễn giải từ nội dung ông chia sẻ, chứ Musk không trực tiếp viết rằng Huang sẽ được nhớ đến mãi mãi.

Đoạn phim được chia sẻ có hình ảnh Matt Damon trong Air, bộ phim năm 2023 về thương vụ đưa Michael Jordan đến với Nike. Câu nói về việc được nhớ đến mãi mãi nằm trong lời thoại của nhân vật Sonny Vaccaro do Damon thể hiện. Việc đưa một đoạn phim về dấu ấn của một con người bên cạnh cái tên Jensen khiến thông điệp mang màu sắc động viên, tôn vinh di sản hơn là một bình luận trực tiếp về các cáo buộc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Musk lên tiếng trong những ngày Huang đối diện sóng gió.

Trước đó, khi tài khoản ZeroHedge viết trên X lời đề nghị “Elon, hãy thuê Jensen”, Musk đáp: “Đó sẽ là một vinh dự”.

Theo Business Today, phản hồi xuất hiện khi truyền thông đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đang cân nhắc tương lai của Huang. Musk không nêu công ty nào sẽ tuyển dụng, không đề cập vị trí công việc hay điều kiện cụ thể. Bởi vậy, câu trả lời này thể hiện thái độ trân trọng đối với Huang, chưa phải thông báo về một thương vụ tuyển dụng.

Elon Musk (trái) và Jensen Huang. Ảnh ghép: Business Today.

Musk còn đồng tình với quan điểm rằng việc thay thế một nhà sáng lập không đơn giản như thay một người giữ chức danh CEO.

Theo Benzinga, nhà đầu tư Naval Ravikant đã nhắc đến Steve Jobs và Travis Kalanick để bình luận về vai trò khó thay thế của người sáng lập. Musk phản hồi bằng hai từ “True words”, có thể hiểu là “Nói đúng”. Đặt cạnh lời bày tỏ sẵn sàng đón nhận Huang và bài đăng chỉ ghi “Jensen”, những phản ứng này cho thấy ông liên tục nghiêng về phía ghi nhận vai trò của nhà đồng sáng lập Nvidia.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Huang từ chức chủ tịch điều hành, tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc tài chính Colette Kress được giao đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền. Thông tin này xác nhận cuộc chuyển giao lãnh đạo đã diễn ra, thay vì chỉ dừng ở những đồn đoán về khả năng Huang bị thay thế.

Trước đó, trong thư gửi nhân viên được Nvidia công bố, Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, xin lỗi gia đình và đồng nghiệp, đồng thời nhận trách nhiệm về hành động của mình. Ông cũng khẳng định sẽ hợp tác với cuộc điều tra độc lập liên quan đến những lo ngại an ninh quốc gia được truyền thông nêu ra. Việc thừa nhận sai lầm trong đời tư không đồng nghĩa với việc các nghi vấn tình báo đã có kết luận.

Sự ủng hộ của Musk cũng không diễn ra giữa hai người xa lạ về công việc. Nvidia là nhà cung cấp chip quan trọng cho các dự án của ông, trong khi năng lực tính toán phục vụ AI giữ vai trò lớn trong tham vọng của Tesla và những doanh nghiệp Musk dẫn dắt.

Trong bài đăng mới nhất, Musk không tranh luận về từng cáo buộc, cũng không đưa ra thông tin mới về tương lai nghề nghiệp của Huang. Ông chọn một cách bày tỏ ngắn hơn: đặt tên người đồng nghiệp bên cạnh lời thoại về những điều còn được nhớ đến sau này.

Một chữ “Jensen”, nhưng khi nối với những phát ngôn trước đó, thái độ của Musk đã khá rõ.