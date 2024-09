Jennifer Lopez lộ diện sau ly hôn

Jennifer Lopez được phát hiện bước ra khỏi ô tô để tham dự một sự kiện ở Beverly Hills, Los Angeles, California, vào ngày 30/8.

Trong lần lộ diện sau khi đệ đơn ly hôn Ben Affleck vào ngày 20/8, nữ ca sĩ sinh năm 1969 không để lộ biểu hiện bất thường nào, thay vào đó vẫn gây ấn tượng với sắc vóc không tuổi cùng phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu.

Jennifer Lopez xuất hiện xinh đẹp sau 10 ngày nộp đơn ly hôn. Ảnh: BackGrid.

Jennifer mặc áo crop-top cắt xẻ táo bạo màu trắng kết hợp quần jean tối màu, giày cao gót màu be và túi Birkin da cá sấu bạch tạng. Mái tóc xõa bồng bềnh cùng kiểu trang điểm tự nhiên giúp giọng ca On The Floor trông như mới ngoài ba mươi. Những phụ kiện như cặp kính phi công màu hồng cùng trang sức vàng và kim cương làm tăng độ sang chảnh.

Điều khiến truyền thông quốc tế chú ý là Jennifer đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải. Không rõ đó là nhẫn cưới hay chỉ là phụ kiện phối với trang phục, bởi trên tay cô còn nhiều chiếc nhẫn khác.

Ben Affleck là người chồng thứ ba của Jennifer. Thời gian đầu của hôn nhân, cô từng gọi chàng Người Dơi là tình yêu của đời mình. Mỹ nhân Atlas được cho là dành nhiều tâm huyết vun đắp gia đình, cũng nỗ lực hết mình cứu vãn trước khi đi đến lựa chọn tan vỡ.

"Cô ấy thực sự tin rằng đây là câu chuyện tình tuyệt vời nhất mà cô từng biết và cuối cùng cô cũng có cơ hội được chứng kiến câu chuyện cổ tích này. Cô ấy không dừng lại để xem xét xem người đàn ông thực sự trong câu chuyện cổ tích là ai”, người thân cận với Jennifer nói với Page Six.

Theo nguồn tin, Ben Affleck là góc tối mà không ai có thể xua tan được.

Jennifer vẫn đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải nhưng không rõ có phải nhẫn cưới không. Ảnh: BackGird.

Trong khi đó, nguồn tin riêng của People nhấn mạnh tâm trạng lên xuống thất thường của nam diễn viên Air khiến cuộc hôn nhân trở nên độc hại và rơi vào bế tắc.

Mặc dù tức giận, xấu hổ và không muốn ly hôn, Jennifer được cho là cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đệ đơn lên tòa án. Gia đình và bạn bè cô cũng cho rằng ly hôn là quyết định đúng đắn.

Hiện tại, Jennifer vẫn sống trong biệt thự tân hôn ở Beverly Hills. Ngôi nhà có 12 phòng ngủ, 24 phòng tắm, được mua với giá 60 triệu USD vào tháng 5/2023. Nó được rao bán trước khi Jennifer đệ đơn ly hôn với giá 68 triệu USD nhưng chưa có người hỏi mua. Mặc dù người trong cuộc khẳng định việc bán nhà không liên quan đến chuyện tình cảm rạn nứt, truyền thông và công chúng không mấy tin tưởng.

People cho biết Jennifer không còn cảm thấy thoải mái khi sống trong biệt thự như lúc có Ben và các con bên cạnh.

“Cô ấy và Ben đã mua ngôi nhà cho cả gia đình. Nó quá lớn đối với cô ấy và cũng chứa quá nhiều kỷ niệm”, người thân cận nói.

Ben đã mua căn hộ độc thân trị giá 20 triệu USD ở khu dân cư Pacific Palisades (Los Angeles) nhưng chưa chuyển đến, mà tiếp tục sống trong căn nhà thuê ở Brentwood. Vào ngày Jennifer bị bắt gặp trên phố, nam diễn viên sinh năm 1972 đặt đồ ăn nhanh về nhà.

Ben Affleck lấy đồ ăn nhanh đặt trước cổng sau nhà thuê. Ảnh: Mega.

Đến nay, hai ngôi sao Hollywood chưa có thông báo chính thức về việc ly hôn.