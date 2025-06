Jennie xác nhận mối quan hệ ngay khi mỹ nam đẹp nhất BTS vừa xuất ngũ?

Sau khi hoàn thành sân khấu Coachella 2025 vào cuối tháng 4, Jennie gần như hoàn thành mọi hoạt động quảng bá cho album đầu tay RUBY. Đầu tháng 7, Jennie sẽ trở lại đội hình nhóm, cùng BLACKPINK biểu diễn trong concert mở màn World Tour DEADLINE tại Hàn Quốc.

Thời gian này, Jennie gần như mất hút khỏi mạng xã hội dù các quảng cáo, hình họa báo vẫn lên sóng đều đều. Tính đến ngày 9/6, Jennie đã có 3 tuần không update Instagram. Cô tái xuất bằng bài đăng cập nhật hình ảnh hậu trường quay MV Seoul City, khiến cộng đồng fan phát sốt.

Jennie cập nhật hình ảnh MV Seoul City thu 3.4 triệu tim trên Instagram:

Nhưng, chính bài đăng này cũng đang kéo Jennie vào đồn đoán không hồi kết. Lý do là bởi, Jennie ngưng update Instagram một thời gian dài, cuối cùng lại đăng loạt ảnh quảng bá cho MV Seoul City đúng vào thời điểm chỉ 1 ngày trước khi V (BTS) chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự (10/6).

Jennie đăng ảnh ngày 9/6

... ngay trước ngày V (BTS) xuất ngũ - 10/6

Ngay lập tức, cộng đồng mạng suy đoán xem Jennie có ẩn ý gì đằng sau bài đăng này. Đầu tiên là về thời điểm, Seoul City là bài hát nằm trong album RUBY , ra mắt từ ngày 7/3/2025. Cuối tháng 4, Jennie phát hành riêng MV cho bài hát. Suốt hơn 1 tháng qua, Jennie không đề cập gì đến sản phẩm này. Vậy mà đúng ngày 9/6 lại bất ngờ đăng bài, khiến dân tình bán tín bán nghi về ẩn ý phía sau. Nhất là khi, Seoul City viết về tình yêu cháy bỏng lãng mạn, từ lâu đã được “mổ xẻ” chi tiết gợi nhớ đến bạn trai tin đồn của Jennie - V (BTS).

Jennie - MV Seoul City

Suy đoán này xuất phát từ đoạn lyric “+82, some miracle; Only listen to my general; He says my attitude out of control; Tell me what to do, Mr. General” (tạm dịch: +82, một điều kỳ diệu; Chỉ nghe lời vị chỉ huy của tôi; Anh ấy nói thái độ của tôi quá mất kiểm soát; Hãy nói cho em phải làm gì đi, chỉ huy) . Cụm từ “Mr. General” (chỉ huy/sĩ quan) lập tức khiến fan liên tưởng đến V – người hiện đang phục vụ trong quân đội với cấp bậc sĩ quan. Không ít người cho rằng đây chính là cách Jennie ngầm nhắc đến anh chàng.

Cụm từ “Mr. General” trong bài hát của Jennie khiến fan liên tưởng đến V – người hiện đang phục vụ trong quân đội với cấp bậc sĩ quan

Chưa hết, bức ảnh thứ 2 Jennie đăng hôm 9/6, cư dân mạng “soi” ra dòng chữ được sắp xếp khá lộn xộn, nhưng lại có một chữ “T” nằm ngay giữa – và “T” cũng chính là ký tự đầu tiên trong tên thật của V là Kim Taehyung. Fan tiếp tục “đào” lại các sân khấu gần đây của Jennie, phát hiện cô nàng thường thực hiện động tác chào theo kiểu quân đội mỗi khi hát đến đoạn “Mr.General”. Sự trùng hợp giữa ca từ, biểu cảm sân khấu và thời điểm đăng ảnh đẩy nghi vấn “Jennie - V tái hợp” lên cao.

Bức ảnh thứ 2 Jennie đăng hôm 9/6, cư dân mạng “soi” ra dòng chữ được sắp xếp khá lộn xộn, nhưng lại có một chữ “T” nằm ngay giữa – và “T” cũng chính là ký tự đầu tiên trong tên thật của V là Kim Taehyung

Sự trùng hợp giữa ca từ, biểu cảm sân khấu và thời điểm đăng ảnh đẩy nghi vấn “Jennie - V tái hợp” lên cao

V và Jennie được cho là hẹn hò từ đầu năm 2022, khi loạt ảnh của 2 idol bị leak trên MXH. HYBE và cả YG (công ty quản lý Jennie thời điểm ấy) đều không phản hồi về tình trạng quan hệ của 2 ngôi sao. Tháng 5/2023, cả Kpop chấn động trước hình ảnh Jennie và V tay trong tay hẹn hò công khai ở Paris. Tuy nhiên, tới cuối năm 2023, truyền thông Hàn đưa tin Jennie và V chia tay, ngay trước thời điểm V nhập ngũ.

V và Jennie được cho là hẹn hò từ đầu năm 2022, khi loạt ảnh của 2 idol bị leak trên MXH

Tháng 5/2023, cả Kpop chấn động trước hình ảnh Jennie và V tay trong tay hẹn hò công khai ở Paris

Trong 2 năm qua, Jennie và V vẫn nằm trong “tầm ngắm” của fan couple, thường bị soi hint đồ đôi hoặc ẩn ý qua âm nhạc, động thái mạng xã hội. Song, quan hệ giữa 2 idol toàn cầu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Có thời gian, MXH rộ tin Jennie hẹn hò Mingyu (SEVENTEEN), thậm chí còn đi ăn chung với Jung Kook - em út cùng nhóm V. Mối quan hệ dây mơ rễ má giữa các idol hàng đầu Kpop luôn khiến fan tò mò.

Ngày V đã chính thức xuất ngũ, Jennie lại bị “réo gọi” trong 7749 thuyết âm mưu của fan couple

Ngày V đã chính thức xuất ngũ, Jennie lại bị “réo gọi” trong 7749 thuyết âm mưu của fan couple. Phản ứng của cư dân mạng trước loạt "hint" liên quan đến Jennie và V đang chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người trung lập cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, không nên suy diễn quá mức khiến nghệ sĩ bị ảnh hưởng.

Bỏ qua ồn ào tình cảm, thì Jennie gần đây đang gặt hái nhiều thành tựu âm nhạc mới. Album RUBY vượt 550 nghìn bản bán ra tại Trung Quốc, Jennie là sao nữ solo Kpop có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở thị trường tỷ dân. Chưa hết, tạp chí Rolling Stone còn bình chọn album RUBY là một trong những album hay nhất năm 2025. Jennie phủ sóng hình ảnh trên các đài quốc gia Hàn Quốc, khiến fan “sĩ” hết nấc.

Rolling Stone còn bình chọn album RUBY là một trong những album hay nhất năm 2025

Jennie phủ sóng hình ảnh trên các đài quốc gia Hàn Quốc, khiến fan “sĩ” hết nấc

Sắp tới, BLACKPINK sẽ chính thức tái hợp, cùng nhau lưu diễn toàn cầu. Trong khi đó BTS đang lên kế hoạch cho album đánh dấu kỷ nguyên mới hậu xuất ngũ. Fan nhạc đang rất nóng lòng chờ hoạt động mới từ hai nhóm nhạc toàn cầu. Kpop nửa cuối 2025 trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết nhờ sự trở lại của BTS và BLACKPINK.