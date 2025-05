Colman Domingo chiếm hết sự chú ý khi mặc áo choàng Valentino màu xanh sáng, dường như để tưởng nhớ nhà báo thời trang quá cố André Leon Talley. Năm 2025, chủ đề của Met Gala là Superfine: Tailoring Black Style, tôn vinh phong cách thời trang may đo của người da đen. Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay hướng đến khám phá tầm quan trọng của trang phục và phong cách đối với việc hình thành bản sắc của người da đen trong cộng đồng người di cư Đại Tây Dương. Quy định về trang phục là Tailored for You (thời trang thiết kế, may đo riêng). Tạp chí Vogue chỉ ra yêu cầu này mang ý nghĩa tôn vinh vẻ ngoài phản ánh phong cách cá nhân của một người. Ảnh: Getty Images.