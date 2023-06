Jennie (BLACKPINK) có cần phải xin lỗi?

"Tất cả là tại Jennie ", đây là câu nói đã đeo bám cuộc đời nữ rapper thế hệ mới nhà YG kể từ khi ra mắt cho đến nay. Khi Jennie trình diễn cùng BLACKPINK, khi báo cáo tài chính của YG không khả quan, khi Jennie dính tin đồn hẹn hò... và hiện tại là khi cô "lấn sân" Hollywood và gặp tranh cãi. Khán giả đam mê nhạc Hàn vẫn luôn nhắc đến việc Jennie "đứng mũi chịu sào" vì nhiều sự kiện khác nhau.

Hiện tại khi có màn diễn xuất đầu tay tại Mỹ, Jennie một lần nữa gây tranh luận. Tuy nhiên trong lúc cả thế giới đều bàn tán không ngừng thì "chính chủ" vẫn giữ thái độ im lặng, "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Sự im lặng của Jennie thật khó hiểu, nhưng cũng đặc biệt.

Jennie im lặng vì gặp thế khó?

Bộ phim The Idol (Thần Tượng) do HBO và A24 sản xuất lên sóng từ ngày 4/6 sau màn ra mắt "dậy sóng" ở LHP Cannes 2023. Sau khi tập đầu công chiếu, các trang HBO đều chia sẻ nhiều hình ảnh và trích đoạn phim. The Weeknd và cả Lily-Rose Depp vẫn luôn nhiệt tình đăng bài về phim, hoặc ảnh hậu trường. Ngay cả Troye Sivan - nam phụ của phụ trong phim cũng đăng nhiều hình ảnh đầy phấn khích cho vai diễn đầu tay của mình.

Nhưng Jennie thì hoàn toàn im lặng.

Sau 2 tuần trôi qua, Jennie vẫn im lặng về The Idol. Ngoài một số phân đoạn trong phim, khán giả chỉ có thể ngắm nhìn nữ thần tượng xinh đẹp qua loạt ảnh chụp cùng các bạn diễn khác một cách gián tiếp. Một Jennie từng nhiệt tình, hứng khởi tại LHP Cannes 2023, từng bẽn lẽn dễ thương khi nhận tràng vỗ tay dài sau khi phim trình chiếu giờ lại thờ ơ, im thin thít giữa thời cuộc.

Cho đến ngày 13/6 vừa qua, Jennie đăng dòng trạng thái trên Instagram, xin lỗi khán giả... nhưng là khán giả tại đêm diễn của BLACKPINK trạm Melbourne, Úc vì phải bỏ diễn giữa chừng. Đây là cử chỉ rất hiếm hoi về quan điểm cá nhân của Jennie thông qua mạng xã hội.

Thế nhưng sau đó, cô tiếp tục im lặng trước tranh cãi lớn nhất về mình ở hiện tại. Người hâm mộ càng thêm nóng lòng, những bình luận trái chiều về vai Dyanne của Jennie không ngừng sôi sục, nhưng nữ thần tượng nhà YG vẫn chọn cách "lánh nạn".

Nếu suy xét một chút, Jennie đang đứng ở thế khó, mặc dù vai diễn này là do cô tự định đoạt cho mình.

Jennie có được vai Dyanne bằng chính mối quan hệ của mình tại Hollywood, không thông qua YG mà cụ thể là nhờ thân thiết với nam ca sĩ The Weeknd. Chủ nhân ca khúc Blinding Lights còn có sự can thiệp sâu vào khâu sản xuất phim, đồng nghĩa với việc số phận nhân vật Dyanne nằm trong lòng bàn tay của anh. Chính vì vậy, Jennie khó lòng lên tiếng phân bua cho mình. Nhất là khi The Weeknd và Lily-Rose Depp - 2 diễn viên chính còn chưa nói gì về tranh cãi mà bản thân họ nhận được, thì một vai phụ "vài thoại, vài phút" có cớ gì để lên tiếng đây?

Tuy nhiên khó là ở chỗ, Jennie không thể mãi mãi im lặng. Đó là vì khác với phần còn lại của bộ phim, cô là ca sĩ thần tượng Hàn Quốc. Và với tư cách một ca sĩ thần tượng Hàn Quốc thông thường, "thời hạn" của lời xin lỗi sau tranh cãi đã đến.

Vậy Jennie có nên xin lỗi?

Thần tượng Hàn Quốc có "văn hóa xin lỗi". Nhiều cái tên từng xin lỗi thậm chí vì những chuyện nhỏ nhặt, dở khóc dở cười nhất. Tuy nhiên lời xin lỗi xuất hiện như mưa rơi vì thần tượng Hàn Quốc có nhiều gánh nặng: áp lực từ công ty, vai trò của người hâm mộ định đoạt sự thành hay bại của sự nghiệp... Tạo ra làn sóng tranh cãi khiến không ít khán giả thất vọng, quay lưng, Jennie đáng ra đã phải lên tiếng xin lỗi trong vòng 48 tiếng, nhưng cô đã không làm vậy.

Xét về vị thế của Jennie nói riêng và BLACKPINK nói chung, những "gánh nặng" của một thần tượng Hàn Quốc gần như đã được tháo bỏ. Việc có được vai đầu tay tại thị trường Mỹ của Jennie là bước đầu khẳng định rằng hóa ra, BLACKPINK không phụ thuộc YG đến như vậy. BTS đang là nhóm nhạc thống trị mảng nam thì BLACKPINK tương tự ở mảng nữ. Bốn cô gái vẫn cần người hâm mộ, nhưng áp lực về tài chính, về sự thành công đã không còn "ký sinh" lên sự nghiệp của họ nữa.

Nhớ lại lúc Jisoo ra mắt với tư cách diễn viên cùng Snowdrop. Bộ phim cũng từng gặp tranh cãi về nội dung, đến mức nhiều đơn vị tài trợ, các nhãn hàng quảng cáo phải quay lưng. Tuy nhiên khi ấy, Jisoo cũng chọn giữ im lặng, không xin lỗi cũng không dấn thân vào các cuộc tranh cãi. Đó là vị thế của riêng BLACKPINK mà khó có ai phủ nhận được, và là lời tuyên ngôn có thể thay đổi mối quan hệ thần tượng - công ty - khán giả trong tương lai, với sức nặng không cần phải đổ dồn về "cán cân" thần tượng nữa.

Song, Jisoo không giấu giếm hay im lặng với Snowdrop. Cô vẫn vui vẻ đăng ảnh cùng bạn diễn, cùng Jung Hae In hay những khoảnh khắc hậu trường thú vị. Trái ngược với người chị, Jennie gần như tách biệt khỏi vai diễn Dyanne của mình tại Hollywood, và cho đến nay đây là điều bí ẩn hơn cả sự im lặng vốn đã bí ẩn của chính Jennie.

Khác với Jennie, Jisoo rất nhiệt tình đăng ảnh về phim đầu tay của mình dù có gặp tranh cãi

"Tất cả là tại Jennie", về sau này khi phim đã khép lại thì đây vẫn là câu nói được truyền đi mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả mê nhạc Hàn. Thế nhưng dù "tất cả là tại Jennie" đi nữa thì Jennie của hiện tại có toàn quyền tự định đoạt lời xin lỗi của mình - có xin lỗi hay không, xin lỗi vào khi nào, ở đâu và dành cho ai.

Jennie hoàn toàn có thể trải qua cả giai đoạn này trong sự im lặng nhưng trớ trêu thay, nó chẳng sao cả. Bởi vì sau cùng, không một ai có thể im lặng vì Jennie. Sự im lặng của Jennie gây khó hiểu, gây sốc nhưng khiến người khác phải bàn tán, và đó là sự im lặng mang lại giá trị.

Ảnh: HBO, Hancinema