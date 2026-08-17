Jennie (BLACKPINK) bật khóc, run lẩy bẩy trước 40 nghìn người

Jennie lộ loạt dấu hiệu “bất ổn” ngay trên sân khấu mới nhất sau lễ kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK.

Mới đây, Jennie vừa có 2 đêm biểu diễn tại Summer Sonic 2026, lần lượt diễn ra ở Tokyo ngày 14/8 và Osaka ngày 16/8. Đây cũng là những sân khấu cuối cùng trong chuỗi lễ hội âm nhạc kéo dài suốt 3 tháng qua, gần như khép lại hành trình của nữ ca sĩ với era Ruby. Những đoạn clip ghi lại hình ảnh Jennie trên sân khấu đang nhận được sự chú ý đặc biệt.

Jennie gặp hàng loạt sự cố trong buổi diễn tại Nhật Bản

Cụ thể tại đêm diễn Summer Sonic 2026 ở Osaka ngày 16/8, Jennie tiếp tục mang đến loạt ca khúc quen thuộc trong Ruby biểu diễn trước gần 40 nghìn khán giả tại sân khấu Air Stage. Tuy nhiên, phần trình diễn lần này liên tiếp xảy ra những tình huống ngoài dự tính. Đầu tiên, trang phục của Jennie gặp vấn đề khiến cô phải nhiều lần chỉnh sửa ngay trên sân khấu. Có thời điểm, nữ ca sĩ quay lưng về phía khán giả để xử lý trang phục trước khi tiếp tục biểu diễn. Không lâu sau, micro của Jennie tiếp tục gặp trục trặc, buộc cô phải ra hiệu cho nhân viên hỗ trợ.

Jennie gặp sự cố trang phục và âm thanh tại buổi diễn

Những khoảnh khắc này nhanh chóng được khán giả ghi lại. Đáng chú ý, một đoạn clip cho thấy Jennie cố giữ bình tĩnh sau khi gặp sự cố nhưng bàn tay run lên rõ rệt. Nữ ca sĩ liên tục chỉnh lại tóc, cắn môi và lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục giao lưu với khán giả.

Jennie run rẩy trên sân khấu

Đến cuối set diễn, Jennie đã bật khóc

Đến cuối set diễn, Jennie dường như không thể giữ được cảm xúc. Trong lúc nói lời tạm biệt, nữ ca sĩ bật khóc ngay trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả. Hình ảnh Jennie rơi nước mắt giữa sân khấu Summer Sonic nhanh chóng được chia sẻ, khiến nhiều khán giả có mặt tại sự kiện và người hâm mộ không khỏi chú ý.

Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Jennie run tay, xử lý sự cố rồi bật khóc sau khi hoàn thành phần trình diễn tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ lo lắng khi chứng kiến nữ ca sĩ cố giữ bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn dù liên tiếp gặp vấn đề trên sân khấu.

Đêm diễn tại Osaka cũng là điểm kết của một lịch trình festival dày đặc mà Jennie thực hiện trong năm 2026

Đêm diễn tại Osaka cũng là điểm kết của một lịch trình festival dày đặc mà Jennie thực hiện trong năm 2026. Hồi tháng 3, cô mở đầu bằng ComplexCon Hong Kong. Tháng 6, nữ ca sĩ xuất hiện tại Governors Ball ở New York. Sang tháng 7, cô lần lượt biểu diễn tại Roskilde Festival ở Đan Mạch, Open'er Festival ở Ba Lan, Mad Cool Festival ở Tây Ban Nha và Lollapalooza Chicago. Đến tháng 8, Jennie hoàn thành chặng cuối tại Summer Sonic với hai đêm diễn ở Tokyo và Osaka.

Lịch trình liên tục cũng khiến Jennie vướng nhiều tranh cãi về giọng hát

Lịch trình liên tục cũng khiến Jennie vướng nhiều tranh cãi về giọng hát. Tại một số sân khấu ở châu Âu, cô bị nhận xét hát hụt hơi, giọng không ổn định và để lộ phần nhạc thu sẵn khá rõ, nhất là ở những khoảnh khắc micro đã rời khỏi miệng nhưng tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên. Tại Lollapalooza Chicago, phần âm thanh tiếp tục gây tranh luận khi một tờ báo địa phương ví màn trình diễn của Jennie như “hát karaoke”.

Trang phục biểu diễn của Jennie cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận

Bên cạnh giọng hát, trang phục biểu diễn của Jennie cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Tại nhiều lễ hội trước đó, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục ôm sát, quần short ngắn và những thiết kế có nhiều chi tiết cắt xẻ. Một số góc quay từ phía dưới sân khấu khiến trang phục của Jennie tiếp tục gây tranh luận, đặc biệt trong cộng đồng khán giả châu Á.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Jennie vẫn hoàn thành chuỗi sân khấu kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8. Summer Sonic Osaka ngày 16/8 trở thành sân khấu cuối cùng trong hành trình festival năm nay của cô.

Đáng chú ý, buổi diễn tại Osaka diễn ra không lâu sau kỷ niệm 10 năm BLACKPINK, vốn cũng gây nhiều tranh luận trong fandom. Từ livestream chỉ kéo dài khoảng 11 phút đến buổi Meet & Greet diễn ra khá chóng vánh, cách tổ chức dịp kỷ niệm khiến một bộ phận người hâm mộ cho rằng sự kiện chưa được chuẩn bị tương xứng.

Khép lại mùa festival bằng một sân khấu nhiều sự cố, hình ảnh Jennie run tay rồi bật khóc trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất sau đêm diễn tại Osaka

Các thành viên khác của BLACKPINK từng lên tiếng xin lỗi fan vì chương trình chưa được đầu tư như kỳ vọng, trong khi đến hiện tại Jennie không đưa ra lời xin lỗi tương tự. Khép lại mùa festival bằng một sân khấu nhiều sự cố, hình ảnh Jennie run tay rồi bật khóc trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất sau đêm diễn tại Osaka.

Ảnh: X