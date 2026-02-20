HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Jakarta, Indonesia đối mặt khủng hoảng rác

Ban Thời sự |

Jakarta đối mặt khủng hoảng rác khi 8 bãi chôn lấp gần đầy hoặc vượt công suất trong bối cảnh lượng rác thải phát sinh mỗi ngày rất lớn.

Tại Indonesia, khu vực đô thị Jakarta mở rộng đang đối mặt cuộc khủng hoảng rác thải nghiêm trọng, khi khoảng 8 bãi chôn lấp đều đã gần đầy hoặc vượt công suất. Với khoảng 42 triệu dân, Jakarta và các đô thị vệ tinh ước tính phát sinh tới 14.000 tấn rác mỗi ngày.

Jakarta, Indonesia đối mặt khủng hoảng rác - Ảnh 1.

Bãi rác Bantargebang - một trong những bãi rác lớn nhất thế giới tại Bekasi, ngoại ô Jakarta, Indonesia (Ảnh: AFP)

Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng dân số, thu nhập cải thiện kéo theo tiêu dùng gia tăng, cùng với tình trạng thiếu phân loại rác và việc thực thi quy định xử lý chưa hiệu quả là những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc khủng hoảng.

Để giải quyết tình trạng này, chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn một số bãi chôn lấp, đồng thời thúc đẩy phát triển các nhà máy điện rác.

