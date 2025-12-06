Jaguar XJL rao bán chưa đến 2 tỷ đồng sau 1 thập kỷ, cao hơn S-Class cùng thời nhưng người bán cho rằng đáng giá vì 'không dành cho số đông'

Một chiếc Jaguar XJL đời 2016 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá gần 1,9 tỷ đồng. Odo 50.000km sau gần 1 thập kỷ xuất xưởng, được người bán khẳng định "xe đi cực ít so với đời". Xe đăng ký lần đầu năm 2018 và mới chỉ trải qua 1 đời chủ nhân.

Theo lời người bán, chiếc Jaguar XJL này sẽ tiêu tốn của chủ xe khoảng 7,2 tỷ đồng sau khi ra biển số ở thời điểm mua mới. Vì vậy, chiếc xe này "không dành cho số đông, chỉ dành cho người am hiểu và tinh tế". Trong khi đó hiện nay mức giá bán lại chỉ khoảng 27% so với thời điểm năm xưa.

Ngoại thất của chiếc Jaguar XJL 2016 này có màu sơn đen bóng và nhiều chi tiết chrome. Nhìn chung, cảm quan tình trạng vẫn ở mức ổn, lớp sơn còn bóng bẩy, các chi tiết chrome chưa bị ố mờ hay xuống cấp sau ngần ấy năm. Năm 2016 là thời điểm Jaguar XJL bước sang bản facelift, với một số điểm mới gồm đèn pha LED với dải đèn chữ "J" điểm xuyết, đèn hậu và lưới tản nhiệt tinh chỉnh.

Đúng như tên gọi, là phiên bản kéo dài nên hàng ghế sau của chiếc Jaguar XJL rộng rãi hơn khá nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn (XJ). Nhờ đó, người ngồi sau có khoảng duỗi chân thoải mái hơn. Kích thước của mẫu xe này lần lượt đạt 5.255 x 1.900 x 1.460 (mm).

Bên trong nội thất chiếc xe rao bán được bọc màu nâu da bò chủ đạo, với phần giữa ghế ngồi thêu chỉ khâu họa tiết kim cương. Tình trạng da ghế ở mức khá, xuất hiện những vết nhăn nhẹ nhưng không đáng kể. Chi tiết ốp gỗ vẫn bóng bẩy.

Một số trang bị nổi bật trong xe gồm cửa sổ trời toàn cảnh, cả 4 ghế chỉnh điện và sưởi ấm/làm mát và massage, dàn âm thanh 20 loa Meridian, cần số dạng núm xoay thò/thụt, điều hòa 4 vùng... Điểm nhấn chính là hàng ghế sau với nhiều tiện nghi như màn hình giải trí gắn ở tựa đầu ghế trước có thể kết nối ngoại vi nhờ cổng HDMI, bàn làm việc có thể gấp gọn, rèm che nắng chỉnh điện.

Chiếc Jaguar XJL 2016 rao bán dùng máy xăng V6 3.0L siêu nạp, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cho ra công suất cực đại 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Jaguar XJL có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 5,9 giây.