JADIFY – Nơi tinh thần yêu nước hiện diện trong những sản phẩm sống xanh

Những ngày gần đây, sự xuất hiện của Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" – mẫu thiết kế phiên bản giới hạn của thương hiệu JADIFY – giống như một luồng gió mới trong thị trường các sản phẩm sống xanh. Nhiều bạn trẻ không khỏi bất ngờ khi tinh thần dân tộc lại hiện diện một cách sâu lắng và sáng tạo đến thế trong một chiếc ly giữ nhiệt.

Chiếc ly giữ nhiệt giữ trọn tinh thần Việt Nam

Thoạt nhìn, Arty Cup Việt Nam Độc Lập giống như mọi sản phẩm ly, cốc, bình giữ nhiệt khác: nhỏ gọn, chắc chắn, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Nhưng điều làm nên sự khác biệt cho chiếc ly ấy chính là thông điệp phía sau.

Lấy cảm hứng từ mốc son chói lọi ngày 2/9/1945, Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" là câu chuyện về lịch sử dân tộc trên hành trình của khát vọng độc lập và tự do. Từ Quảng trường Ba Đình nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đến những đóa sen rực rỡ sắc hương gợi nhắc Làng Sen quê Bác, những giây phút thiêng liêng trong ngày mùa thu lịch sử như được tái hiện sống động ở Arty Cup "Việt Nam Độc Lập".

Ngay cả cây lúa, cây tre, con trâu, con cò,... – những hình ảnh tưởng như chỉ là họa tiết trang trí đơn thuần, cũng là cách JADIFY kể câu chuyện văn hóa Việt dung dị và đầy bản sắc trong "Việt Nam Độc Lập". Ở đó, ta thấy mình như được trở về với cội nguồn để cảm nhận hồn dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ quà tặng là chữ V – hình tượng nghệ thuật kết tinh từ cây lúa và cây tre. Đằng sau ý nghĩa cây tre dẻo dai hiên ngang trước bão gió, cây lúa trĩu bông chắt chiu giọt phù sa, biểu tượng chữ V kể câu chuyện về sức mạnh đoàn kết của một dân tộc đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" là sự hòa quyện của lịch sử và văn hóa dân tộc – nơi tinh thần Việt Nam được khắc họa rõ nét trong từng chi tiết. Ở đó có niềm tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông, có niềm kiêu hãnh của một dân tộc giàu truyền thống văn hóa, có khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng trên hành trình vươn ra biển lớn.

Sống xanh cũng là một cách truyền tải thông điệp yêu nước

Với thế hệ trẻ, tinh thần yêu nước trong nhịp sống hiện đại có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, như việc sử dụng bình nước cá nhân thay vì những chiếc ly dùng một lần. Bởi đó vừa là trách nhiệm với hành tinh chúng ta sống, vừa là trách nhiệm với chính mảnh đất quê hương Việt Nam – nơi chúng ta ngày ngày lớn lên và nuôi dưỡng tinh thần dân tộc.

Thông qua Arty Cup "Việt Nam Độc Lập", JADIFY không chỉ gửi đi niềm tự hào trong những chi tiết lịch sử và văn hóa mà còn trao đi nỗ lực vì cuộc sống người Việt trong những sản phẩm an toàn và thân thiện. Ở đó sống xanh không phải trào lưu, mà là lời cam kết cho một Việt Nam thực sự phát triển bền vững.

Lan tỏa tinh thần yêu nước trong đời sống thường ngày

Không khí ngày Quốc khánh 2/9 năm nay càng thêm đặc biệt khi nhiều bạn trẻ lựa chọn chiếc ly Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" như một người bạn đồng hành trong các hoạt động thường ngày và cả trong các sự kiện đất nước.

Không ít bạn trẻ cũng chọn set quà "Việt Nam Độc Lập" để gửi tặng người thân trong dịp 2/9. Với họ, đó là cách để hào khí ngày độc lập vẫn tiếp tục rực sáng trong mạch sống hôm nay.

Khi sản phẩm xanh trở thành một biểu tượng truyền tải niềm tự hào, đó là minh chứng cho việc tình yêu nước không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà có thể gắn với lựa chọn trong đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Mỗi hành động dù rất nhỏ, đều là biểu hiện âm thầm nhưng mãnh liệt của ngọn lửa yêu nước chưa bao giờ tắt trong trái tim người Việt Nam.

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/jadify