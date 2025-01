Jack: "Tôi muốn thực hiện trách nhiẹm làm cha trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành"

Những ngày qua, Jack trở thành nhân vật vướng phải nhiều bàn tán trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 3 ngày được netizen nhắc đến rầm rộ thì nam ca sĩ vẫn "im hơi lặng tiếng". Bài viết gần nhất trên trang cá nhân của Jack là vào hôm 14/1, nội dung có liên quan đến quảng bá sản phẩm âm nhạc.

Vào năm 2021, vụ ồn ào của Jack và Thiên An gây dậy sóng showbiz. Trước loạt diễn biến căng thẳng khi ấy, Jack từng viết một tâm thư lên tiếng xin lỗi công chúng, đồng thời thừa nhận chuyện đã có con.

Cụ thể, trong bài đăng vào ngày 10/8/2021, Jack thừa nhận gặp Thiên An vào năm 2019 sau đó phát sinh quan hệ tình cảm. Nam ca sĩ cho biết nguyên nhân chia tay là do chuyện yêu đương không như ý muốn. Khi nhắc đến con gái, 4 năm trước, Jack nói: "Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Trong 4 năm qua, đó là lần đầu tiên và duy nhất Jack nhắc đến trách nhiệm của người làm cha. Trên trang cá nhân, Jack cũng chưa từng đăng tải hình ảnh hay bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô con gái 4 tuổi của mình. Cho đến hiện tại, phát ngôn này của nam ca sĩ bất ngờ được nhiều người nhắc lại.

Jack từng nhắc về trách nhiệm của bản thân trong tâm thư 4 năm trước

Đó cũng là lần duy nhất Jack phản hồi trước những thông tin đã có con

Theo như Thiên An cho hay, cô từng nhận chu cấp từ tình cũ, không rõ tên, tuy nhiên có tháng gửi tháng lại không. Có thời điểm, sau 2 tháng mới gửi một lần nhưng số tiền nhận được chỉ là 7 triệu hoặc 8 triệu đồng. Cách đây không lâu, Thiên An lên tiếng khẳng định hình ảnh chụp lại giao dịch 300 triệu đồng cô nhận từ người cũ là hoàn toàn giả mạo. Trong bài phân trần mới nhất, Thiên An cũng tiết lộ đã không còn nhận chu cấp để nuôi con từ tháng 3/2022.

Từ năm 2021 đến nay, sự nghiệp của Jack cũng tụt dốc không phanh. Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, nam ca sĩ đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng. Trong bài đăng 4 năm trước, Jack từng chia sẻ về việc nếu bị khán giả quay lưng: "Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, người sẽ ở lại, nhưng dù đi hay ở Jack đều trân trọng quyết định của mọi người. Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn lại ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến".